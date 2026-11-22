Domácností s dětmi v EU ubývá. Česko je nad průměrem, porodnost ale padá
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Domácností s dětmi v EU ubývá. Česko je nad průměrem, porodnost ale padáZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 22.11.2026 12:45
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