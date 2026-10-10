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Těsné ano pro převzetí kostela. Hrádek rozhodl v referendu

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Kostel svatého Jiří v Hrádku na Hradecku má bezúplatně přejít z majetku církve do rukou obce. Obyvatelé převzetí podpořili v závazném referendu. Obec věří, že snáz získá peníze na péči o památku, kde by vedle bohoslužeb chtěla pořádat také koncerty, výstavy nebo svatby.
Těsné ano pro převzetí kostela. Hrádek rozhodl v referendu

Těsné ano pro převzetí kostela. Hrádek rozhodl v referendu

Zdroj: Wikipedia/Boris7
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 16:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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