Žák, který se chystá ke zkoušce na přelomu roku, může na nové prostředí narazit dřív než jeho známý v jiném městě. Zavádění na zkušebních místech už v listopadu probíhá postupně. Hlavní přechod se očekává na konci roku a polovina ledna je posledním oznámeným termínem pro nasazení. Uchazeči si už mohou nové prostředí vyzkoušet ve veřejné cvičné aplikaci. Při ostré zkoušce se s ním setkají podle toho, kdy na novou verzi přejde jejich zkušební místo. Dosavadní podoba systému slouží přes dvacet let a vznikala především pro práci na počítači. Nová verze více využívá grafiku, omezuje množství textu na obrazovce a lépe se přizpůsobí telefonu.
Přejezd se v otázce objeví v pohybu
Pro uchazeče bude podstatné hlavně to, co se na záběru odehraje v průběhu několika vteřin. Na statickém obrázku vidí jediný okamžik a může si postupně prohlédnout všechny podrobnosti. Pohyblivá úloha po něm chce, aby sledoval vývoj situace a rozpoznal chvíli, kdy je potřeba reagovat. Právě na tom budou založena nová zadání z železničních přejezdů.
Podle údajů Drážní inspekce, které zveřejnila ČTK, se za prvních deset měsíců roku 2026 na českých přejezdech stalo 115 mimořádných událostí. Většinou šlo o střety vlaků s automobily. Za celý rok 2025 inspekce evidovala 146 událostí na přejezdech. Současná databáze čítá zhruba 1 200 otázek, ze kterých se jednotlivé testy sestavují.
Ze sady má vypadnout přibližně každá stá otázka. U dalších zadání se upravuje formulace, zejména tam, kde může uchazeče mást způsob, jakým je otázka položena. Příprava absolvovaná na podzim tak bude mít u lednové zkoušky dál smysl. Vyplatí se ale vrátit i k úlohám, jejichž odpověď už žák pozná podle první věty. U videa mu mnohem víc pomůže, když si dokáže vysvětlit, proč se v dané situaci rozhodl právě tak.
Cvičný test lze absolvovat ještě před zkouškou
Veřejná aplikace eTesty umožňuje uchazeči vybrat si skupinu řidičského oprávnění a vyzkoušet si celý test zdarma. U skupiny B se dnes odpovídá na 25 otázek a běžný časový limit činí 30 minut.
Nejvyšší možný výsledek je 50 bodů, k úspěchu je potřeba alespoň 43. Kolik bodů uchazeč ztratí, závisí i na tom, na které otázky odpověděl chybně. Doma má smysl projít si po dokončení právě ty úlohy, na kterých člověk ztratil nejvíc bodů. Další rozšíření sady otázek se plánuje na jaro, tedy až po lednovém dokončení přechodu na novou aplikaci.
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