Prokop z Ulice to poslední dobou rozhodně nemá jednoduché. S Adrianou za ten krátký čas, co tvoří pár, už řešil nespočet neobvyklých problémů a výzev, ale to, jaký postoj vůči němu teď zaujala malá Klárka, jej zcela sestřelilo.
Já už to nezvládám
Prokop (Ondřej Studénka) a Eddie (Jiří Panzner) si po delší době zajdou do Coolny, aby si popovídali a odpočinuli od všedních starostí i školního prostředí. Eddiemu ale brzy dojde, že něco není v pořádku – Prokop pije jedno pivo za druhým, což obvykle nedělá. „Do tebe to dneska padá, kamaráde. Co je? Seš naštvanej?“ zajímá se.
Prokop si jen povzdychne a odpoví, že naštvaný není a dodá na vysvětlenou: „Jenom to na mě nějak padlo, no.“ Eddieho samozřejmě zajímá, o co jde. „Eddie, já to prostě doma totálně nezvládám.“
To není možné
„Cože? Vždyť seš držák. Adrianu ve všem podporuješ, s Klárkou seš trpělivej, našel si psycholožku…“ snaží se kamaráda podpořit Eddie, ale Prokopa zajímá, odkud to všechno ví. Eddie bez váhání přizná, že mu to řekla Adriana (Sandra Nováková). „Tuhle jsme se potkali ve škole a ona na tebe fakt pěla ódy.“
„No, tak to je snad ještě horší,“ odpoví Prokop, čímž svého kolegu překvapí a dodá: „Protože zase takovej držák nejsem, Eddie. Chvílemi to nedávám vůbec, chápeš.“ Aby bylo jasné, kam tím míří, snaží se mu to lépe vysvětlit. „Jasně, vždycky se mi na Adrianě líbilo, jak je samostatná, ostrá, ale přitom pořád potřebuje zachránit, víš. A teď je toho na mě nějak moc,“ prohlásí a dá si hlavu do dlaní.
Klárka jej ranila
„Máte to teď na prd, no,“ souzní s jeho situací Eddie. Jenže to není všechno, co Prokopa trápí. „Do toho mi teď Klárka řekne, že kdybych tady nebyl, tak by ji táta nikdy neopustil. Nebo, že by byla zase radši zpátky v Austrálii jenom s mámou.“
Eddie se Prokopa snaží uklidnit, že je to dítě a říká hnusný věci a ještě tomu, co se jí děje, vůbec nerozumí. „Nejhorší na tom je, že mám občas pocit, že by Adriana taky radši byla v Austrálii jenom s Klárkou…“ přizná své černé myšlenky, ač nerad, Prokop. Za poslední dny si totiž od Klárky (Stella Polášková) vyslechl nespočet nepěkných slov a i když se doma snaží tvářit, že to zvládá, opak je pravdou.
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