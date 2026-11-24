Ještě minulý týden byl Lukáš Provod ve hře o místo v sestavě na sobotní zápas v Olomouci. Pak odstoupil z tréninku a do autobusu už nenastoupil. V úterý Slavia oznámila, že univerzála čeká operace kolene a do zápasů se vrátí nejdříve v novém roce. Obhájce titulu tak v nejnabitější fázi podzimu přichází o hráče, který dokáže zaskočit na třech různých místech. A to v týdnu, kdy do Edenu přijíždí Villarreal.
Starší problém, který se vrátil
Varovné signály se objevily už po sobotní výhře v Olomouci. Trenér Jindřich Trpišovský v ohlasech, které zveřejnil oficiální web Slavie, vysvětlil, že „Provi“ odstoupil z tréninku. Šlo podle něj o starší problém, který se mu vrátil. Další rozhodnutí nechal na samotném hráči. To padlo o tři dny později a znamená operaci.
Jisté je tedy toto:
- Provod půjde na operaci kolene.
- S návratem klub počítá až v novém roce, podzim 2026 tedy pro něj končí.
- Nejde o čerstvé zranění, ale o obnovení dřívějších potíží.
Klub naopak veřejně neupřesnil diagnózu, typ zákroku ani termín operace. Délku rekonvalescence proto zatím lze odhadovat jen rámcově. Podle toho, jak operace dopadne, může jít o týdny i o měsíce.
Na koleno si Provod v sezoně stěžuje opakovaně. Podle Livesportu má za sebou letos tři evidované výpadky: zranění nohy od konce června do konce července, poranění kotníku v první polovině září a poranění kolena od 21. září do 8. října. Ze zářijové pauzy se vrátil do zápasů a hrál dál. Po necelých sedmi týdnech se problém ozval znovu.
Pro starší fanoušky Slavie je to nepříjemná ozvěna. V květnu 2021 si Provod právě proti Olomouci přetrhl přední zkřížený vaz a utrhl meniskus v pravém koleni. Klub tehdy hlásil rekonvalescenci na šest až osm měsíců a záložník se do hry vrátil v březnu 2022. Současný zákrok s tehdejším zraněním ale nikdo oficiálně nespojil, takže z něj nelze vyvozovat délku nynější pauzy.
Olomouc jako první test
Jak Slavia vypadá bez Provoda, ukázalo sobotní 15. kolo. Trpišovský podle svých slov po zjištění, že Provod nemůže nastoupit, zvažoval několik variant, mimo jiné s Mubarakem, Nowakem a Kubiakem. Nakonec poslal na hřiště tuto sestavu: Markovič; Holeš, Zima, N’Guessan; Vlček, Moses, Sadílek, Jurásek; Ayaosi, Chytil, Kubiak.
Výsledek byl v pořádku. Slavia vyhrála 2:0 po gólech Chytila a Kačora. Hra už tolik ne. Trenér po utkání přiznal, že křídla v první půli nezahrála podle představ a že varianta s Kubiakem, který měl v nohách reprezentační vytížení, se nepovedla. Po pauze přišel Nowak, později Suleiman, Kačor a Schranz. Teprve střídání zápas zlomila.
Ani jedno jméno Provoda nenahradilo. Jeho roli si rozdělilo několik hráčů.
Proč chybí víc než jedno jméno
Na papíře Provodova letošní čísla nevyčnívají. V lize odehrál 11 zápasů s jednou asistencí a průměrným hodnocením 7,2, v Lize mistrů přidal ve dvou startech gól. Jeho hodnota ale neleží v kanadském bodování.
Provod je pro Trpišovského přepínač. V jednom zápase nastoupí na křídlo, v dalším zaskočí jako levý halfbek a když je potřeba, posune se do středu jako spojka mezi zálohou a útokem. Trenér díky němu může měnit rozestavení bez střídání. Stačí posunout jednoho hráče.
Bez něj musí slávistický štáb tyto role obsazovat zvlášť. Na levý kraj se nabízí Jurásek, do ofenzivy Kubiak, Nowak, Ayaosi nebo Suleiman, zkušenost dodá Schranz. Šířka kádru tu je, univerzálnost už tolik ne. Podle nás právě tohle bude Slavii v příštích týdnech chybět nejvíc: možnost reagovat uvnitř zápasu bez zásahu do sestavy.
O zimní posile kvůli Provodovu výpadku zatím žádný zdroj nemluví. Téma se může otevřít, pokud by se návrat protáhl hlouběji do jara.
Nejhorší možné načasování
V lize si Slavia může dovolit trochu improvizovat. Po 15 kolech je neporažená a vede tabulku s bilancí 11 výher a čtyř remíz, skóre 38:8 a 37 body. Titulové ambice jeden výpadek neohrozí.
V Evropě je situace jiná. V ligové fázi Ligy mistrů Slavia zatím prohrála s Lens 2:3, se Sabahem 0:2 a s Arsenalem 1:2, s Fenerbahçe remizovala 2:2. Jediný bod po čtyřech kolech. Program podle UEFA přitom nepolevuje: ve středu přijede do Edenu Villarreal, 8. prosince Bayern a poté zbývají Porto a Aston Villa. Právě v takových zápasech potřebuje trenér co nejvíc taktických variant.
Dotkne se to i reprezentace. Podle přehledu webu Na Stadionu vypadl Provod ze zdravotních důvodů už z listopadové nominace před zápasem s Chorvatskem. Další utkání A-týmu zatím potvrzené není a kvalifikace na EURO 2028 se losuje 6. prosince, hrát se začne v březnu 2027. Pokud se Provod vrátí podle plánu na začátku roku, nároďák o mnoho nepřijde.
Slavia teď bude muset proti Villarrealu i Bayernu hledat řešení bez hráče, který je dosud řešil za ni. V Olomouci to zvládla až střídáním. Proti soupeřům z Ligy mistrů nemusí mít na takovou opravu tolik času.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl