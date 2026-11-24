Hlavní zápas večera v katarském Dauhá, závěr druhého kola. Jiří Procházka, 34letý český bojovník v polotěžké váze do 93 kg s bilancí 32-7-1 a bývalý šampion UFC, jde k zemi po pravé ruce muže, který do té chvíle neprohrál ani jednou. Na hodinách svítí čas 4:58. Pak ticho, pár stehů a mlčení, které u něj nikdy netrvá dlouho. Redakce MMAmag proto prošla zápis zápasu, statistický přepis obou kol i Procházkova vyjádření z týdne po zápase a postavila je vedle sebe.
Hořící pták a vzkaz, který měl jedinou adresu
Slova po porážce z 21. listopadu 2026 přinesl český web Fights.cz, který je 24. listopadu 2026 cituje z Procházkova instagramového účtu @jirkaprochazka a uvádí, že příspěvek doprovázel symbol hořícího fénixe.
„Pokud musím prohrát, abych věci viděl jasně, přijímám to. Přijímám tu lekci, ale vždycky znovu vstanu,“ napsal podle serveru Procházka a svůj postoj označil jako „Mentalita šampiona“. Jinými slovy: porážku nepopisuje jako konec, ale jako vstupní cenu.
Fanouškům pak vzkázal: „Zůstaňte kur*a pozitivní a pochopte, že všechno je svobodná volba. Buďte nad věcí.“ A k vlastnímu rozpoložení dodal: „Přijímám, že musím cítit tyhle sra*ky. A právě to mi dává naději, víru a jasné světlo, které mi pomůže tím vším projít.“ Fénixe v příspěvku nevysvětluje nikdo jiný než on sám, a to právě těmito větami.
Zápis z druhého kola v Dauhá ale vypráví o poznání méně poetický příběh.
Konec přišel dvě sekundy před gongem
Šlo o hlavní zápas turnaje UFC Fight Night 294: Prochazka proti Stirlingovi, 21. listopadu 2026 v Dauhá. Soupeřem byl Navajo Stirling, neporažený novozélandský bojovník polotěžké váhy. V databázi Sherdogu je zápas veden jako prohra knockoutem po úderech, 2. kolo, 4:58, rozhodčí Marc Goddard.
Procházka šel do klece s bilancí 32-6-1 a odešel z ní s 32-7-1. Stirling se posunul z 11-0 na 12-0. Ze statistického přepisu zápasu na serveru Fightshow, který uvádí, že vychází z oficiálních statistik UFC a do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, že ve druhém kole trefil Stirling 22 významných úderů ze 43 pokusů, Procházka 12 z 20 a jediný knockdown zápasu patřil Novozélanďanovi.
Byla to Procházkova druhá porážka v roce 2026. V dubnu ho podle agentury AP porazil 11. dubna 2026 v Miami Carlos Ulberg knockoutem levým hákem v 1. kole v čase 3:45 a vzal si titul polotěžké váhy. Oba muži, kteří Procházku v roce 2026 zastavili, jsou Novozélanďané.
Server MMA Fighting 22. listopadu 2026 popsal video z hotelu, v němž Procházka řekl, že se cítil ostrý, připravený a silný, ale šel možná příliš po taktice a málo po tlaku. A dodal: „Už nikdy takhle.“
Jeho slova po zápase vypadají vedle toho jako od jiného člověka.
Před zápasem sliboval jinou verzi sebe
V článku CBS Sports z 21. listopadu 2026, který cituje předzápasový rozhovor, dohledala redakce MMAmag pasáž, kde Procházka slibuje: „Ale ukážu mu, že do oktagonu v zápasový večer vstoupí jiná verze mě.“ O tři dny později mluví o přijetí lekce a o tom, že znovu vstane.
Není to ale obrat na poslední chvíli. Po dubnové porážce s Ulbergem řekl agentuře AP: „Bylo mi ho líto a je to jedna z největších lekcí mého života. Vrátím se. Život je o tom učit se a být lepší.“ Stejný slovník v dubnu 2026, stejný v listopadu 2026.
Otázka tedy nestojí na tom, co Procházka říká. Stojí na tom, co mu UFC nabídne.
Osm zápasů na papíře a jedna otázka bez odpovědi
Server MMA Shorties 30. dubna 2026 s odvoláním na jeho rozhovor pro Nova Sport uvedl, že Procházka podepsal s UFC kontrakt na osm zápasů; Fights.cz totéž připsal jeho rozhovoru pro TN.cz. Jde o Procházkovo tvrzení, ne o oznámení organizace.
Ve veřejném rozpisu nadcházejících turnajů UFC Procházkovo jméno k 24. listopadu 2026 nefiguruje, a to ani u akcí plánovaných na prosinec 2026 a první měsíce roku 2027. Soupeř ani termín tedy zatím nejsou.
K pořadí v žebříčku opatrně: Sherdog ve svém vlastním žebříčku z 23. listopadu 2026 posunul Stirlinga na 4. místo a Procházku na 5., jde ale o pořadí redakce serveru, ne o oficiální žebříček UFC.
Co se dá vyčíst ze vzkazu, který přišel dřív než vysvětlení
GLOSA Procházkova komunikace je rychlejší než jeho matchmaking. Dřív než padne jediné jméno možného soupeře, má svět vzkaz o svobodné volbě, lekci a mentalitě šampiona. Je to konzistentní, je to jeho, a po dvou knockoutech v jednom roce je to zároveň to jediné, co má zatím pod kontrolou.
Jenže polotěžká váha nečte příspěvky, čte výsledky. Dvě sekundy mu v Dauhá chyběly do gongu a do záchrany kola. Kolik jich bude potřebovat příště, zatím neví ani on.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková