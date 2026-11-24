Čtvrtek nás doslova zasype sněhem. Na Moravě může napadnout až 25 cm sněhové pokrývky
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Čtvrtek nás doslova zasype sněhem. Na Moravě může napadnout až 25 cm sněhové pokrývkyZdroj: 123rf
Článek byl publikován 24.11.2026 16:30
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