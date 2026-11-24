Z Hamelnu zmizelo 130 mladých lidí
Podle známé pověsti se v roce 1284 v Hamelnu objevila podivná postava v pestrobarevném oblečení. Místním obyvatelům nabídla, že jejich město zbaví krys a myší, které jim znepříjemňovaly život. Radní slíbili za tuto službu odměnu. Muž vytáhl píšťalu a začal hrát.
Hlodavci se za ním vydali z domů a ulic až k řece Vezeře, kde se utopili.
Když však krysař požadoval slíbené peníze, měšťané odmítli zaplatit. Tajemný muž se proto rozhodl pro pomstu. Dne 26. června 1284 se do města vrátil a znovu začal hrát na svou píšťalu. Tentokrát za ním ale nešly krysy, nýbrž děti. Podle nejznámější verze jich bylo 130. Krysař je vyvedl z města a zmizel s nimi v nedaleké hoře. Už se nikdy nevrátily.
Samotný příběh o krysách se objevil až v pozdějších verzích legendy. Starší záznamy se soustředí především
na zmizení mladých obyvatel města. V Hamelnu se událost připomíná dodnes. Na ulici Bungelosenstrasse, kde byly děti údajně naposledy spatřeny, se dokonce tradičně nehraje hudba. Symbol krysy v Hamelnu | Zdroj: Depositphotos.com Krysař možná nebyl muzikant, ale náborář
Německý archivář Wolfgang Wann předložil pozoruhodné vysvětlení. Podle jeho teorie nebyl tajemný muž žádným kouzelníkem ani potulným muzikantem. Ve skutečnosti mohl jít o
lokátora, tedy člověka, který ve středověku získával nové osadníky pro zakládání vesnic v řídce obydlených oblastech.
Ve 13. století probíhala
na Moravě rozsáhlá kolonizace. Olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku potřeboval nové obyvatele pro rozsáhlá území svého biskupství. Zval proto osadníky z německých oblastí, kde byla populace hustší.
A právě tady se příběh začíná zajímavě propojovat s Hamelnem.
Bruno pocházel z rodu Schauenburků z Dolního Saska. Jeho rodové sídlo leželo nedaleko města Rinteln, přibližně 30 kilometrů od Hamelnu. Nebylo tedy nijak nepravděpodobné, že při získávání nových osadníků využíval také lidi ze svého rodného kraje.
Náborář přitom nemusel odvést přímo malé děti. Středověké označení městských dětí mohlo zahrnovat také
mladé obyvatele a potomky měšťanských rodin. Ti se mohli rozhodnout opustit domov a vydat se za novými možnostmi do vzdálených oblastí.
Na Moravě existoval Hamlíkov
Největší překvapení čeká nedaleko obce Podomí na Vyškovsku. V této oblasti totiž skutečně stávala
středověká vesnice Hamlíkov, která později zanikla. Její název přivedl badatele k myšlence, že by mohla souviset s odchodem obyvatel Hamelnu.
Wolfgang Wann předpokládal, že osadníci z německého města založili na Moravě novou ves, která se původně mohla jmenovat
Hamlingen. Postupem času se název proměnil v Hamlíkov. Podle této hypotézy nešlo o náhodnou podobnost, ale o vzpomínku na původ prvních obyvatel.
Zaniklou vesnici se podařilo lokalizovat díky práci
lékaře a historika Ervína Černého-Křetínského, který se dlouhodobě věnoval hledání středověkých sídel na Drahanské vrchovině. V této oblasti objevil desítky zaniklých vesnic a také pozůstatky Hamlíkova. Archeologické a archivní pátrání tak přineslo konkrétní místo, které se mohlo stát cílem dávné cesty z Německa.
Hamlíkov však nebyl velkou osadou. Podle rekonstrukce jeho půdorysu zde mohlo být přibližně deset usedlostí. To je podstatně méně než 130 lidí z legendy. Zastánci moravské teorie proto připouštějí, že příchozí mohli být rozmístěni také do dalších okolních vesnic, které vznikaly během německé kolonizace.
Malba krysaře na okně v Hamelnu z roku 1592 | Zdroj: Augustin von Moersperg, Public Domain, Creative Commons Vesnice dvakrát zanikla a její příběh se málem ztratil
Hamlíkov neměl dlouhý život. Poprvé zanikl v neklidném období husitských válek. Později byl obnoven, ale ani druhý pokus o jeho osídlení nevydržel. Podle dochovaných archivních záznamů byla vesnice už na konci 16. století znovu pustá. Její pozemky postupně připadly okolním obcím.
Dnes už na místě nenajdeme běžnou obec s domy a ulicemi. V terénu však zůstaly pozůstatky středověkého osídlení, které připomínají, že zde kdysi žili lidé, jejichž příběh mohl začít stovky kilometrů daleko.
A spojení s krysařem nezůstalo jen v odborných publikacích. Na historické cestě mezi pozemky Ruprechtova a zaniklé vsi Hamlíkov
dnes stojí socha krysaře, která neobvyklou hypotézu připomíná.
Zda skutečně právě sem zamířilo 130 mladých lidí z Hamelnu, zůstává otevřenou otázkou. Teorie Wolfganga Wanna však nabízí pozoruhodné vysvětlení, proč se v německém městě uchovala vzpomínka na hromadný odchod mladých obyvatel a proč se na Moravě nachází vesnice se jménem tak nápadně podobným jeho názvu. Možná se za pohádkovým krysařem neskrýval žádný kouzelník, ale člověk, který hledal nové obyvatele pro moravskou krajinu.
Zdroje článku:
hameln.de, podomi.cz, adw-goe.de, onomajournal.org, nespechej.cz
Autor článku:
Kateřina Urbanová