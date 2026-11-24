Foto: Magnific
Ještě před několika dny se zdálo, že začátek prosince přinese poměrně mírné počasí.
Nejnovější výhled Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) však počítá s výrazným ochlazením. Teploty mají na přelomu listopadu a prosince klesnout hluboko pod nulu a v některých dnech nemusí mrznout pouze v noci, ale také během celého dne. Meteorologové připouštějí dokonce mrazy dosahující −15 °C.
Nový měsíční výhled, který ČHMÚ zveřejnil v pondělí 23. listopadu, se vztahuje k období do 20. prosince 2026. Oproti předchozímu týdnu přináší podstatně chladnější scénář. Zatímco uplynulý týden dosáhla průměrná teplota v Česku přibližně 6 °C, v následujících dvou týdnech má klesnout na −2 až −5 °C.
Právě začátek prosince by měl být nejchladnější částí celého sledovaného období. Podle meteorologů se budou průměrné teploty pohybovat přibližně 3 °C pod dlouhodobým normálem.
Předpověď počasí zima 2026
Foto: Magnific
Mrazy mohou být výraznější, než se původně očekávalo
Největší ochlazení má dorazit ve druhé polovině listopadového týdne a pokračovat také v týdnu od 30. listopadu do 6. prosince. Průměrné minimální teploty mají podle ČHMÚ klesat na −4 až −9 °C. Na přelomu obou týdnů se ovšem počítá také s hodnotami mezi −10 a −15 °C.
Ani odpoledne nemusí přinést výraznější oteplení. Průměrná týdenní maxima se mají pohybovat od −4 do +1 °C. Pouze výjimečně, zejména v Čechách, mohou teploty krátkodobě vystoupit výše nad nulu.
Meteorologové proto upozorňují na vysokou pravděpodobnost ledových dnů. Tak se označují dny, během kterých teplota vzduchu ani jednou nevystoupí nad bod mrazu. Nejde tedy pouze o běžné prosincové ranní mrazíky, po kterých během odpoledne následuje obleva.
Z praktického hlediska může takové počasí znamenat delší přetrvávání sněhové pokrývky a namrzlých povrchů. Pokud se na silnicích a chodnících vytvoří náledí, nízké denní teploty jeho odtávání příliš nepomohou. Řidiči i chodci by proto měli věnovat zvýšenou pozornost aktuálním podmínkám, zejména během ranních a večerních hodin.
Sníh přijde ještě v listopadu. V prosinci ho ale nemusí být mnoho
Výrazné mrazy automaticky neznamenají vydatné sněžení. ČHMÚ očekává
nejsilnější sněhovou epizodu již ve čtvrtek 26. listopadu, přičemž srážky mohou zasáhnout také předcházející a následující noc.
Právě tato epizoda může být důvodem, proč celý poslední listopadový týden nakonec vyjde srážkově normální nebo mírně nadprůměrný, přestože v jeho ostatních dnech bude srážek méně.
První prosincový týden už má být spíše sušší. Pokud se srážky objeví, meteorologové očekávají převážně slabé sněžení. O tom, zda sníh zůstane ležet také v nížinách, rozhodne především skutečné množství srážek a následný vývoj teplot.
Zimní atmosféra se tak může objevit i mimo horské oblasti, jistotu souvislé sněhové pokrývky pro celé Česko však současná předpověď neposkytuje.
Změna má přijít na přelomu první a druhé prosincové dekády, tedy přibližně kolem 7. až 10. prosince. Teplotní průměry by se postupně měly vrátit do blízkosti nuly. Následující dny už mají odpovídat běžným prosincovým hodnotám nebo být jen mírně chladnější.
V nížinách se pak mají častěji objevovat denní teploty nad bodem mrazu. S tím souvisí také změna charakteru srážek. Místo sněžení by mohl převládat déšť, zatímco sníh by se soustředil především do vyšších poloh.
Znamená to, že letos budou bílé Vánoce?
Na takový závěr je zatím příliš brzy. Aktuální měsíční výhled ČHMÚ končí 20. prosince a nepředpovídá konkrétní počasí na Štědrý den ani na další vánoční svátky.
Důležité je také správně chápat uváděné teploty. Hodnoty −2 až −5 °C představují očekávané týdenní průměry pro Českou republiku, nikoliv předpověď pro každou obec. Stejně tak mráz −15 °C není očekáván automaticky na celém území.
Měsíční výhled vychází z meteorologických modelů a statistického porovnání s historickými údaji. ČHMÚ ho aktualizuje každé pondělí a sleduje především celkový trend počasí. Pro konkrétní město nebo den je proto vhodnější využít krátkodobou předpověď.
Nejbližší týdny podle současného výhledu každopádně přinesou podstatně zimnější charakter počasí, než jaký meteorologové předpokládali ještě v polovině listopadu. Jak dlouho hluboké mrazy skutečně vydrží, zpřesní následující aktualizace.
Zdroj: ČHMÚ – Měsíční výhled počasí, 23. 11. až 20. 12. 2026