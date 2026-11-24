V roce 1951 evidovala československá vojenská správa 1 670 sovětských odstřelovačských pušek vz. 91/30, jenže dalších 738 kusů zůstávalo nevyužitelných kvůli chybějícím dalekohledům. Pokus vyřešit poválečnou nouzi domácí konstrukcí ZG 51 Sn ale při letních zkouškách roku 1952 narazil na požadavky přesnosti a zavedení sériové pušky vz. 54 pak brzdily stejné limity zásobování.
Papírový soupis výzbroje dovede zkreslit skutečný stav armády víc než ztráty v poli. Ukázalo se to hned po druhé světové válce, kdy Československo muselo vybudovat odstřelovačskou výzbroj téměř od nuly. Podle záznamů
Vojenského historického ústavu Praha (VHÚ) k pokusné pušce ZG 51 Sn se Ministerstvo národní obrany (MNO) v meziválečném období odstřelovačským zbraním systematicky nevěnovalo, s výjimkou zkoušek pušek vz. 24 s optickým zaměřovačem v roce 1937. Zkušenosti z války změnily pohled armády ze dne na den, jenže ve skladech ležela nesourodá směs kořistních německých zbraní a výzbroje od 1. československého armádního sboru v SSSR nebo z darů Rudé armády. Sklad plný pušek, ale téměř třetina bez optiky
Konkrétní inventární čísla z roku 1951 dobře ukazují, proč samotný počet zbraní v evidenci neznamená počet použitelných kompletů. Československá vojenská správa tehdy podle VHÚ evidovala 10 765 německých samonabíjecích pušek G 43 a 1 670 sovětských odstřelovačských pušek vz. 91/30 systému Mosin. Vedle nich ale zůstávalo dalších 738 sovětských odstřelovačských pušek nevyužitelných, protože k nim scházely zaměřovací dalekohledy.
https://www.zbrojopis.cz/csla-valecny-plan-1964-lyon/
Z celkových 2 408 sovětských odstřelovačských pušek vz. 91/30 vedených v přehledech tedy 30,6 procenta nemohlo plnit roli, pro kterou byly určeny. Bez optiky a správné montáže se ze specializované zbraně stal nekompletní kus ve skladu. Do situace navíc zasáhla politika po jaře 1950, kdy se ministrem národní obrany stal Alexej Čepička a armáda nastoupila cestu nekompromisní unifikace podle sovětských vzorů. Jak dokládá historická
studie Davida Pazdery v odborném magazínu Small Arms Review, nové velení se nejprve pokusilo získat další odstřelovačské pušky vz. 91/30 a výrobní licence přímo ze Sovětského svazu, u pěchotních zbraní však neuspělo. Domácí zbrojní průmysl proto musel přijít s vlastním řešením. Puškový dalekohled typu PU z poválečné polské výroby podle sovětského vzoru jako ilustrační pohled na tehdejší odstřelovačskou optiku. Právě nedostatek zaměřovacích dalekohledů vyřadil roku 1951 téměř třetinu sovětských odstřelovačských pušek v československých skladech. Artur Balana / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 Od slepé uličky ZG 49 Sn ke dvěma verzím ZG 51 Sn
Vývoje se ujal konstruktér Otakar Galaš (1904 až 1968), který v brněnské Zbrojovce působil už před válkou. Válečná léta strávil ve zbrojním průmyslu v Británii a po návratu pracoval souběžně s loveckými kulovnicemi také na armádních projektech. Jeho první poválečná konstrukce z léta 1949 nesla označení ZG 49 Sn. Šlo o speciální odstřelovačskou pušku se závěrem systému Mauser komorovanou na experimentální náboj 7,92×64 mm, který vznikl spojením nábojnice loveckého náboje 8×64 mm a střely ráže 7,92 mm Mauser. Ministerstvo národní obrany si v roce 1950 objednalo ke zkouškám dvacet kusů a na podzim s nimi provedlo vojskové testy, závěry z dubna 1951 ale zbraň zamítly. Rozhodlo zásobování i probíhající sjednocování výzbroje, protože armáda nechtěla zavádět nestandardní pokusné střelivo.
Další krok už musel počítat se sovětským nábojem 7,62×54 mm R (7,62 mm Mosin) s těžkou střelou vz. 30, tedy se střelivem zaváděným i pro těžký kulomet Gorjunov vz. 43, proti jehož licenční výrobě v Československu sovětští poradci nic nenamítali. Vojenská správa k tomu stanovila přísný nárok na přesnost: deset ran se mělo na vzdálenost 800 metrů vejít do čtverce 50 krát 50 centimetrů. Zatímco Pazdera datuje zadání tohoto vývoje do léta 1951, muzejní karta VHÚ uvádí požadavek v souvislosti se zkouškami v létě 1952. Otakar Galaš v rámci projektu ZG 51 Sn připravil dvě odlišné konstrukční varianty:
ZG 51 Sn se závěrem systému Mauser (označovanou také ZG 51 Sn/Mauser), která navazovala na brněnskou tradici a kterou sám konstruktér považoval za technicky perspektivnější řešení. ZG 51 Sn se závěrem systému Mosin (ZG 51 Sn/91/30), adaptovanou ze sovětské opakovací pušky vz. 91/30.
V létě roku 1952 ale přišlo vystřízlivění. Čtyři zkoušené prototypy ZG 51 Sn požadované parametry přesnosti nesplnily. Současně padlo zásadní rozhodnutí, které na další dvě desetiletí určilo směr československých odstřelovačských pušek: vojenská správa definitivně zamítla závěrový systém Mauser. Zbraně s mauserovským závěrem pak při dalších zkouškách sloužily už jen ke srovnání a vývoj se soustředil výhradně na konstrukci vycházející ze sovětského Mosinu.
Unikát číslo 001 a jak se liší od sériové pušky vz. 54
Právě z této přechodové etapy pochází pozoruhodný kus ve sbírkách VHÚ Praha, který muzeum získalo v roce 1961 z Výzkumného a zkušebního střediska 010 v Praze. Pokusná puška ZG 51 Sn s výrobním číslem 001 má ráži 7,62 mm Mosin, ale ještě závěrový systém Mauser, celkovou délku 1 173 milimetrů, hlaveň dlouhou 653 milimetrů a hmotnost 4 250 gramů. V celé vývojové řadě československých odstřelovačských pušek představuje naprostou výjimku, protože jako jediná byla zkonstruována s odnímatelným pětiranným zásobníkem. Všechny starší i následující prototypy, a nakonec i sériově vyráběná zbraň, měly pevnou nábojovou schránku.
Prototyp 001 dostal také prodlouženou a tvarově upravenou matici úderníku, která dovolovala úderník napnout bez manipulace se závěrem. Osadili jej puškovým dalekohledem s 2,5násobným zvětšením, původně vyrobeným pro některý ze starších prototypů ZG 49 Sn. Cesta do výzbroje však vedla přes druhou větev projektu. Upravené prototypy ZG 51 Sn na bázi Mosinu vz. 91/30 v létě 1953 ve zkouškách obstály a v červenci 1954 armáda zbraň oficiálně zavedla jako 7,62mm odstřelovačskou pušku vz. 54.
Upravený závěr systému Mosin se zahnutou klikou a zaměřovací dalekohled na sériové československé odstřelovačské pušce vz. 54. Právě tato konstrukce vzešla z vývojové řady ZG 51 Sn/91/30 poté, co armáda v létě 1952 zamítla variantu se závěrem Mauser. Petrtlach / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Oproti pokusné „jedničce“ převzala sériová puška vz. 54 pouzdro závěru, pevnou pětirannou schránku a závěr s nově tvarovanou zahnutou klikou z původních sovětských pušek vz. 91/30. Galaš však konstrukci výrazně přepracoval: navrhl ergonomičtější pažbu, o 30 milimetrů kratší, ale silnější 700milimetrovou hlaveň a zbraň doplnil domácí puškový dalekohled 2,5×6° z národního podniku Meopta Košíře. Boční montáž umožňovala optiku snadno sejmout a znovu nasadit bez opakovaného nastřelování a ponechávala volný průhled k mechanickým mířidlům. Podle
záznamu VHÚ k pokusné úpravě pušky vz. 54 měřila zavedená puška celkem 1 190 milimetrů a bez dalekohledu vážila 4 150 gramů, s nasazenou optikou pak podle Pazdery 4 550 gramů.
https://www.zbrojopis.cz/mil-v-12-vrtulnik-rekord/
Když skladové zásoby znovu zbrzdily sériovou výrobu
Zadání armády postavit novou odstřelovačskou pušku z co největšího počtu dílů ze skladových sovětských mosinek znělo úsporně, v praxi ale záhy narazilo na podobný rozpor mezi tabulkami a realitou jako v roce 1951. Výrobou, přesněji řečeno přestavbou a kompletací, byly pověřeny Závody přesného strojírenství v Uherském Brodě (ZPS), které si těsně předtím prošly
těžkým rozjezdem sériové výroby samonabíjecí pušky vz. 52. Původní plán dodat v roce 1955 stokusovou ověřovací sérii se nepodařilo splnit a zmenšená série 75 pušek se dostala do výroby až v prosinci 1955.
V průběhu stavby ověřovací série se ukázalo, že válečné sovětské pušky ze skladů vykazují velké výrobní tolerance. Největší potíže působily rozdíly v průměru závitu v pouzdru závěru pro našroubování nové hlavně, takže továrna musela průměr závitu zvětšit o půl milimetru, aby vůbec mohla většinu pouzder použít. Povolení k sériové přejímce získal podnik až v září 1956, jenže shánění použitelných dílů dál vázlo. Z celkem 16 000 prohlédnutých skladových pušek vz. 91/30 dorazilo do poloviny prosince 1956 do Uherského Brodu pouhých 4 500 kusů a po důkladné tovární kontrole jich do výroby prošlo jen 2 500. Z prověřovaných zásob tedy vyhovělo pouze 15,6 procenta zbraní.
Zpoždění prohlubovaly i problémy u subdodavatelů a nevydařené pokusy s novou technologií. Považské strojírny v Považské Bystrici musely dočasně přerušit výrobu pažeb kvůli nekvalitním výkresům z Konstrukty Brno. Národní podnik Kozak Klatovy na poslední chvíli upravoval krytku dalekohledu a Meopta měnila provedení optiky po dodatečných požadavcích z podvodních zkoušek. V listopadu 1956 navíc na tovární střelnici v Uherském Brodě proběhly zkoušky sedmi pokusných pušek vz. 54 s tvrdochromovaným vývrtem, které podle VHÚ vykázaly o 15 procent horší průměrnou přesnost. Sériové zbraně proto zůstaly u standardního nechromovaného vývrtu.
Od září do konce roku 1956 tak uherskobrodská zbrojovka místo plánovaných 4 000 kusů předala armádě pouhých 108 odstřelovačských pušek vz. 54. Teprve v roce 1957 se podařilo zajistit další vhodné součástky a zázemí pro nastřelování, takže závod dokončil 5 410 kusů a v lednu 1958 výrobu uzavřel posledními třemi puškami. Dohromady vzniklo 5 521 kusů a program nejspíš skončil ve chvíli, kdy došly použitelné díly z původních sovětských mosinek. V Československé lidové armádě pak tato poctivě dopracovaná opakovačka vydržela až do sedmdesátých let, kdy následoval
přechod československých odstřelovačů od pušky vz. 54 k sovětskému Dragunovu. Cesta od 738 slepých pušek bez dalekohledů až po zdlouhavé přebírání skladových mosinek připomíná jednoduchou lekci vojenského zásobování. Na papíře lze napočítat tisíce zbraní, skutečnou hodnotu ale má teprve kompletní a rozměrově vyhovující celek.