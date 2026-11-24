Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Středeční díl seriálu Ulice bude ve znamení velkých otázek, udržení jednoho tajemství i nečekané pomoci, která ale nemusí být až tak nezištná.
Je to fešák
Paní Dušková (Marcela Rojíčková) dnes měla kontrolu na ORL a jak už den předtím přiznala Žofce (Kateřina Ujfaluši), pohlídala si, aby to bylo právě k sympatickému Matoušovi (Radúz Mácha), který ji ošetřoval i poprvé.
Když se pak po kontrole zastaví v bistru, začne konverzaci, která je její dceři více než nepříjemná. Ona totiž zatím ani netuší, že mezi Matoušem a Žofkou něco je. A tak začne řešit, že je pan doktor fešák a že mezi nimi určitě není zase až tak moc velký věkový rozdíl a chce po dceři vědět, kolik mu asi tak může být. Žofka ji záhy razantně stopne, protože to nechce poslouchat.
Proč se stěhuješ
Na Jirku (Jan Holík) čeká snad ještě nepříjemnější rozhovor, než bylo ukončení vztahu s Gábinou (Aneta Krejčíková). Herman totiž musí čelit Šimonovým (Jakub Krause) otázkám, protože on absolutně nechápe, proč se stěhuje pryč. Jirka se mu snaží vysvětlit, že se mezi nimi nic nemění, ale Šimon to považuje za plané řeči a strašné klišé. Není už malý a je mu jasné, že se změní úplně všechno. Dosud měl právě v Jirkovi tu největší oporu a na společný život si zvykl.
Změna názoru
Soňa Čechová (Lucie Vondráčková) si pozve Vladimíra (Marek Pospíchal) k sobě na radnici. Ten, ač nerad, nakonec přeci jen pozvání přijme a dorazí. Hned ve dveřích si ale neodpustí poznámku, jestli jej zve kvůli tomu, aby se pochlubila tím, jakou má kancelář. Ještě totiž po jejím včerejším odmítnutí pomoci se stávkou nevychladl. Soňa se nenechá nijak vyvést z míry a tajemně mu oznámí, že na něco přišla a myslí si, že mu s jeho pracovní situací může nakonec pomoct. Otázkou zůstává, zda to dělá kvůli bratrovi, nebo z toho opět bude něco mít.
Premiérové díly seriálu Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku od 18:30 na
a o den dříve jsou epizody ke zhlédnutí na ONEPLAY. Nově Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor, Ulice).