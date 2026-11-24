V roce 1936 nabízel pražský obchod V. J. Rott vedle elektrické žehličky také plynovou. Plynová měla v ceníku víc než dvojnásobnou cenu. Zákazníky lákal na nízkou spotřebu.
Na
straně 13 Rottova ceníku je vlevo elektrická žehlička se šňůrou za 70 Kč. O kus dál stojí plynový Auerlux za 160 Kč. Rozdíl 90 korun by ve stejném obchodě stačil na obyčejné žehlicí prkno za 28 Kč i na cestovní elektrickou žehličku za 60 Kč. Dokonalé výbavy Rott lákal na žehlení za dvacet haléřů
U plynového Auerluxu Rott sliboval, že hodina žehlení vyjde na 20 haléřů. V obrázku porovnával deklarovanou spotřebu 120 litrů plynu za hodinu s 350 litry u blíže nepopsaného starého typu. Na obrázku vede od obou žehliček hadice. Plyn tak během práce putoval k žehličce průběžně a místo pro prkno určoval dosah přívodu.
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Žehličku prodávanou pod vlastní značkou obchodu připomnělo
Národní technické muzeum na výstavě o Rottovi v roce 2020. Ve sbírce Technika v domácnosti má plynovou žehličku se značkou V. J. R., vyrobenou přímo pro obchod. Muzeum ji řadí do první republiky. Ceník dokládá nabídku Auerluxu v prosinci 1936. Přesnější datování muzejního kusu, jeho přípojka i případná shoda s Auerluxem zůstávají otevřené. Na pražském Malém náměstí sídlilo železářství, jehož ceník z roku 1936 nabízel plynový Auerlux. Zairon / Wikimedia / CC0 / zmenšeno Kamna, uhlíky a hořák v žehličce
Plná litinová žehlička se nahřívala na kamnech. Jak při práci chladla, musela zpátky na plotnu.
National Gas Museum popisuje, jak si práci usnadňovalo střídání několika kusů. Zatímco jedno železo žehlilo, další čekalo nahřáté u kamen.
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Žehlička na uhlí už měla vlastní zdroj tepla pod víkem. Do dutého těla se podle
encyklopedie Národního zemědělského muzea vkládalo rozžhavené dřevěné uhlí. Teplo se odtud přenášelo na spodní plochu. Žehlička s uhlíky vydržela hřát déle než plné železo nahřáté na kamnech. Žhavé dřevěné uhlí ohřívalo žehlicí plochu zevnitř. Z tohoto modelu odváděl kouř malý komínek. Helge Klaus Rieder / Wikimedia / CC0 / zmenšeno
U plynových typů mohlo teplo vznikat v těle žehličky po celou dobu práce. U britského modelu
Hot Cross ze sbírek Museums Victoria vedla od rozvodu pružná hadice. Plamen hořel uvnitř a teplo mířilo k žehlicí ploše. U elektrické žehličky převzalo ohřev topné těleso a k prknu místo hadice vedla šňůra. Na cesty měl Rott ještě žehličku na líh
Kdo balil na cestu, měl u Rotta ještě třetí možnost.
Cestovní žehličku Meta na tuhý líh prodával také v pouzdře se želízky na kadeření a krabičkou paliva.
Elektrické žehličky se v českých zemích vyráběly už před válkou.
Národní technické muzeum získalo do sbírky kus od Elektro-Pragy z konce třicátých let. Když v roce 1943 vznikl hlinecký podnik ESA, jednoduché žehličky patřily k jeho prvním výrobkům. Z téhož závodu později vyjížděly i doutníkové vysavače ETA.
Zdroje fotografií Plynová žehlička ze skanzenu Roscheider Hof: Helge Klaus Rieder / Wikimedia / CC0 / zmenšeno Dům U Rotta v Praze: Zairon / Wikimedia / CC0 / zmenšeno Žehlička na dřevěné uhlí s komínkem: Helge Klaus Rieder / Wikimedia / CC0 / zmenšeno