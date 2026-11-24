Režim blokování, anglicky Lockdown Mode, je volitelná funkce iPhonu, iPadu a Macu, která výrazně omezuje možnosti zařízení výměnou za mimořádně vysokou úroveň ochrany. Není určená k obraně proti běžným virům nebo podvodným e-mailům. Zaměřuje se na takzvaný mercenary spyware, tedy komerčně vyvíjené špionážní nástroje, které si pořizují vlády a zpravodajské služby, aby mohly sledovat konkrétní osoby. Nejznámějším příkladem je Pegasus od izraelské společnosti NSO Group, kvůli kterému Apple v roce 2021 podal žalobu. Právě proti této kategorii útoků – sofistikovaným, nákladným a cíleným operacím proti jednotlivcům – Lockdown Mode pomáhá chránit zařízení tím, že zmenšuje prostor pro případný útok. Dělá to ovšem za cenu omezení některých funkcí a uživatelského pohodlí.
Proč se o tom mluví právě teď
13. srpna 2026 Apple potvrdil serveru TechCrunch, že rozeslal bezpečnostní upozornění uživatelům ve 110 zemích. Šlo o dosud nejrozsáhlejší vlnu takzvaných Apple Threat Notifications. Tyto zprávy firma posílá lidem, u nichž s vysokou mírou jistoty zjistila, že se někdo pokusil napadnout jejich zařízení pomocí špionážního softwaru. O necelé tři měsíce později, 30. října 2026, následovala další samostatná vlna, tentokrát zaměřená na uživatele v 99 zemích.
Apple nově doručuje tato upozornění viditelněji než dříve. Zobrazují se přímo na zamčené obrazovce iPhonu a v Nastavení, takže je uživatelé jen tak nepřehlédnou. Česká média včetně Novinek a iDNES uvádějí, že mezi zasaženými zeměmi bylo také Česko. Apple však konkrétní počet českých příjemců nezveřejnil. NÚKIB ve svém čtvrtletním přehledu hrozeb za první kvartál 2026 označil globální kampaně zaměřené na iPhony za relevantní také pro české subjekty.
Co Lockdown Mode udělá s vaším iPhonem
Princip je jednoduchý: čím méně funkcí a technologií telefon nabízí, tím méně možností má útočník, jak do něj proniknout. Po zapnutí režimu blokování se změní chování celé řady funkcí:
- Zprávy: Blokuje se většina příloh s výjimkou vybraných obrazových formátů. Náhledy odkazů se nezobrazují.
- Web: Safari a další prohlížeče omezí nebo vypnou některé pokročilé webové technologie. Některé stránky se proto nemusí zobrazovat správně a mohou na nich chybět například fonty nebo obrázky.
- FaceTime: Příchozí hovory od lidí, se kterými jste dosud nekomunikovali, se zablokují. Nefungují také Live Photos, Continuity Handoff ani SharePlay.
- Pozvánky a služby Apple: Blokují se pozvánky od neznámých kontaktů do Sdílených alb, Game Center a dalších služeb.
- Kabelové připojení: iPhone vyžaduje odemčení, než povolí komunikaci s počítačem nebo příslušenstvím prostřednictvím kabelu.
- Profily a správa: Nelze instalovat konfigurační profily ani zaregistrovat zařízení do nového systému MDM.
- Bezdrátová konektivita: V iOS 26 Apple zpřísnil výchozí nastavení Wi-Fi a omezil používání starších mobilních technologií, například 2G.
Všechna tato omezení představují určitý kompromis. Některé weby se nemusí správně načíst, přílohy ve zprávách od kolegů neprojdou a hovor přes FaceTime od nového kontaktu se nedovolá. Podle výzkumníků z Citizen Lab ale řada uživatelů, na které podobné útoky cílí, režim v praxi snáší překvapivě dobře. Dosud navíc není znám případ úspěšné infekce zařízením Pegasus při zapnutém Lockdown Mode.
Rozdíl oproti běžnému zabezpečení iPhonu
Každý iPhone už ve výchozím nastavení nabízí několik vrstev ochrany, například podepisování kódu, izolaci aplikací pomocí sandboxingu, systém BlastDoor, který filtruje přílohy ve Zprávách, nebo šifrování dat. Lockdown Mode tedy neznamená, že je telefon bez něj „nezabezpečený“. Jde o dodatečnou ochranu pro vysoce rizikové uživatele, jako jsou novináři, aktivisté, politici nebo diplomaté. Standardní zabezpečení totiž nemusí stačit proti takzvaným zero-click exploitům, které dokážou napadnout zařízení bez jediného kliknutí nebo jiné interakce ze strany oběti.
Příkladem je útok z září 2023, kdy Citizen Lab odhalil řetězec exploitů BLASTPASS. Ten dokázal kompromitovat iPhone bez jakékoli interakce uživatele. Výzkumníci tehdy výslovně doporučili zapnout Lockdown Mode jako preventivní ochranu. Podobný zásah do zabezpečení systému nedokáže provést žádná běžná bezpečnostní aplikace z App Storu. Tyto aplikace totiž běží v sandboxu a nemají přístup k jádru operačního systému. Lockdown Mode naproti tomu mění přímo chování samotného iOS.
Jak režim zapnout a co dělat, když přijde varování
Zapnutí je jednoduché: Nastavení → Soukromí a zabezpečení → Režim blokování → Zapnout. Poté je potřeba aktivaci potvrdit a restartovat zařízení. Apple doporučuje zapnout režim na všech podporovaných zařízeních. Na spárovaných Apple Watch se aktivuje automaticky. Funkce je dostupná od iOS 16, tedy na iPhonech 8 a novějších.
Pokud vám skutečně přijde Apple Threat Notification, samotné zapnutí Lockdown Mode je důležitý první krok, nikoli však jediné potřebné opatření. Organizace Access Now doporučuje následující postup:
- Ověřte pravost upozornění: Přihlaste se na appleid.apple.com nebo zkontrolujte Nastavení. Pravé upozornění po vás nikdy nebude chtít kliknout na odkaz, otevřít soubor, nainstalovat aplikaci ani sdělit heslo.
- Aktualizujte systém na nejnovější verzi.
- Zapněte Lockdown Mode.
- Zařízení nemažte ani neresetujte. Mohli byste tím zničit digitální stopy důležité pro případnou forenzní analýzu.
- Vytvořte zálohu zařízení.
- Kontaktujte odborníka: Může jít o linku pomoci Access Now určenou občanské společnosti, interní IT oddělení nebo důvěryhodného specialistu na kybernetickou bezpečnost.
Citizen Lab navíc upozorňuje, že tato oznámení nepřicházejí v reálném čase. Mohou dorazit až několik měsíců po samotném pokusu o napadení. Výzkumníci proto doporučují zvážit také kontrolu zařízení blízkých spolupracovníků a rodinných příslušníků.
Koho se to týká a koho ne
Apple opakovaně zdůrazňuje, že drtivá většina uživatelů se terčem podobných útoků nikdy nestane. Mercenary spyware je drahý nástroj, který se nasazuje selektivně proti konkrétním osobám. Lockdown Mode proto není antivir pro každého, ale speciální ochranný režim určený především lidem, kteří mají důvod obávat se cílené špionáže, například ze strany státních aktérů.
Přesto je dobré vědět, že taková funkce existuje. Kdo od Applu dostane bezpečnostní upozornění, měl by situaci začít neprodleně řešit a postupovat podle doporučení odborníků. Pokud žádné varování nedostanete, není důvod k panice. Je ale užitečné vědět, že v případě zvýšeného rizika máte k dispozici nástroj, který lze aktivovat několika klepnutími.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman