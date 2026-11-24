Malá dívka se cestou do školy rozplakala. Řidič autobusu dostal za pomoc čokoládu
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Malá dívka se cestou do školy rozplakala. Řidič autobusu dostal za pomoc čokoláduZdroj: Autobusák ze severu
Článek byl publikován 24.11.2026 16:45
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