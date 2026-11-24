Počet nových případů rakoviny žaludku v České republice sice mírně klesá, zároveň ale přibývá lidí, kteří s touto diagnózou žijí. Zásadním problémem zůstává pozdní záchyt. Příznaky jsou totiž zpočátku nenápadné a snadno zaměnitelné s běžnými zažívacími potížemi nebo vředovou chorobou.
Zrádné příznaky a klíčová role praktika
Pozornost by mělo vzbudit zejména nechutenství, brzký pocit sytosti, tlak či bolest v nadbřišku po jídle, nadýmání, nevysvětlitelné hubnutí, potíže s polykáním nebo nově vzniklé či přetrvávající pálení žáhy. Pokud obtíže neustupují, je nutné bez odkladu podstoupit gastroskopii s odběrem vzorku.
Právě první krok – cesta od praktického lékaře ke specialistovi – bývá podle pacientských organizací největší překážkou.
„Z našich výzkumů vyplývá, že nejtěžší z úhlu pohledu pacienta je samotný začátek: zachytit příznaky včas, jít k praktikovi a pak na gastroskopii,“ říká Petra Adámková, předsedkyně výboru pacientské organizace Hlas onkologických pacientů (HOP). „Často praktik řekne pacientovi, ať si najde gastroenterologa, ale už mu neřekne, jak moc to spěchá, a nekoordinuje samotnou jeho cestu. Než se pak člověk dostane na řadu, obdrží výsledky a vrátí se k lékaři, ztrácí se drahocenný čas a narůstá riziko pozdního záchytu. Vždy záleží na tom, jestli praktik dokáže pacienta správně navést a stát se jeho koordinátorem.“
Léčba jako „sendvič“ a nástup imunoterapie
Jakmile gastroskopie nádor potvrdí, měl by pacient zamířit do jednoho z patnácti komplexních onkologických center (KOC) v Česku. Tam jeho případ ještě před zahájením léčby posoudí multidisciplinární tým složený z onkologa, chirurga, gastroenterologa, radiologa, patologa a odborníků na podpůrnou péči.
„Pro úspěch léčby je zásadní, aby se pacienta hned po stanovení diagnózy ujal tým specialistů v expertním centru. Tam mohou rychle rozhodnout, jaká kombinace léčby a v jakém pořadí dá konkrétnímu člověku nejlepší šanci na vyléčení,“ vysvětluje Radka Lordick Obermannová, primářka Oddělení klinických studií MOÚ.
U operabilních nádorů bez vzdálených metastáz se dnes uplatňuje takzvaný „sendvičový“ přístup: systémová léčba před operací, samotný chirurgický zákrok a následné doléčení po operaci. Velkou novinkou je zapojení imunoterapie, konkrétně léku durvalumab, který pomáhá imunitnímu systému nádorové buňky rozpoznat a zničit. „Ve studii MATTERHORN pacienti s operabilním nádorem žaludku díky přidání imunoterapie k chemoterapii a operaci žili v prvních třech letech o 7 procent déle než bez ní,“ doplňuje Obermannová. Že komplexní přístup funguje i u pokročilejších nálezů, dokládá i příběh pacienta Zdeňka Maleňáka, u kterého před šesti lety standardní komplexní chemoterapie vedla k úplnému vymizení lokálně pokročilého onemocnění.
Robotika, 3D modely a příprava na operaci
Zatímco v minulosti byla chirurgie jedinou možnou léčbou, dnes je součástí promyšlené týmové strategie. Rozsah zákroku se odvíjí od stádia a umístění nádoru – od šetrného endoskopického odstranění časných nálezů až po částečné (distální či proximální) nebo úplné odstranění žaludku (totální gastrektomie) včetně okolních uzlin.
„Čím je vyšší stádium, tím je operace složitější a výsledky mohou být horší. Důležitá je správná a včasná diagnostika, abychom operovali opravdu to, co je nutné,“ zdůrazňuje Václav Jedlička, primář Oddělení chirurgické onkologie MOÚ. Podle něj navíc výrazně narůstá počet pacientů s nádory v horní části žaludku, jejichž operace patří k nejnáročnějším a často s sebou nesou pooperační obtíže, jako je reflux.
Budoucnost chirurgie však míří k maximální šetrnosti. Stále častěji se uplatňují miniinvazivní metody, laparoskopie a robotická chirurgie, stejně jako virtuální vizualizace a 3D modelování. Neméně důležitá je i takzvaná prehabilitace – cílená příprava pacienta před zákrokem, která zvyšuje jeho fyzickou odolnost a urychluje následné zotavení.
Laparoskopie je minimálně invazivní operační a diagnostická metoda, při které lékař vyšetřuje nebo operuje orgány v dutině břišní přes malé ranky (obvykle O,5 až 2 centimetry) pomocí tenké kamery a speciálních nástrojů.
Zákeřnost nadváhy: Výživa jako součást léčby
Často podceňovaným, ale zcela klíčovým pilířem léčby je výživa. Podvýživa totiž zvyšuje riziko pooperačních komplikací a může vést až k přerušení onkologické léčby. Podle Věry Andráškové, vedoucí nutriční terapeutky MOÚ, však nelze postupovat podle univerzálních tabulek.
„Výživa má přímý dopad na to, aby pacient zvládl celou léčbu bez přerušování a s menšími nežádoucími účinky. Nestačí ale jen doporučit dostatek energie a bílkovin. Musíme zjistit, co konkrétní člověk skutečně zvládne sníst a co mu v příjmu brání,“ vysvětluje Andrášková.
Upozorňuje také na omyl, že nadváha pacienta před podvýživou chrání: „Pacient, který je na začátku cesty obézní, může zhubnout třeba třicet až čtyřicet kilogramů, a přestože se jeho váha dostane do pásma normy a na první pohled vypadá výborně, přichází o svalovou sílu a trpí skrytou podvýživou. Právě na to cílí nutriční screeningy, které by měly začít hned při diagnóze a provázet pacienta i po návratu domů.“
Návrat domů a volání po jasných pravidlech
Péče o nemocného nekončí propuštěním z onkologického centra. V období rekonvalescence se do popředí znovu dostává praktický lékař, který ve spolupráci s onkologem nese odpovědnost za dlouhodobé sledování pacienta.
Pacientská organizace HOP proto dlouhodobě apeluje na systémové změny, které by celou cestu zjednodušily. „Navrhujeme sjednotit diagnostické cesty napříč regiony, pevně stanovit časové milníky od diagnózy přes konzilium až k léčbě a ještě více posílit roli koordinátora péče,“ uzavírá Petra Adámková.
Pro samotné pacienty pak podle lékařů platí jediné základní pravidlo: znát své tělo, dbát na zdravý životní styl a při jakýchkoliv neobvyklých a přetrvávajících obtížích neodkládat návštěvu lékaře.