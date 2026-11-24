Probudit se do mrazivého rána znamenalo spatřit na okenních tabulích neuvěřitelné ledové obrazy. Dřevěná špaletová okna netěsnila, kamna v noci vyhasla a jedinou spolehlivou obranou proti rannímu chladu byly těžké péřové duchny vytažené až po bradu.
Staré městské činžáky ani vesnické chalupy neznaly moderní plastové rámy s izolačními trojskly. Dřevěná špaletová okna sice nabízela vzduchovou mezeru mezi vnitřním a vnějším křídlem, ale dřevo léty pracovalo a kolem skel neustále táhlo. Před příchodem prvních mrazů proto v domácnostech začínal pravidelný rituál utěsňování.
Do prostoru mezi okenní rámy hospodyně vkládaly pásy bílé vaty, stočené pruhy starých látek nebo molitanové těsnění. Vata nejen tlumila proudění ledového vzduchu, ale zároveň sloužila jako savý polštář pro stékající kapky zkondenzované vody. Dlouhodobé záznamy o vlnách mrazů na našem území a jejich dopadech na společnost přitom po celá desetiletí shromažďuje
Český hydrometeorologický ústav. Dřevěná špaletová okna netěsnila dokonale, proto se do meziprostoru na zimu vkládala vata nebo stočené pruhy textilu. Ranní probuzení do deseti stupňů a kouzlo těžkých peřin
Kdo nezažil vstávání ve vymrzlém pokoji, těžko si dnes představí, jakou hodnotu měla vyhřátá postel. Pokud se v bytě topilo v kamnech na uhlí nebo v kachlovém sporáku, přikládání skončilo před spaním a k ránu teplota v ložnici běžně klesala k deseti stupňům. Domácí vytápění a zásobování palivem tehdy představovalo zásadní organizační starost, jak připomíná pohled na to,
jak se topilo v Československu před rokem 1989.
Záchranou před ranním chladem byly obrovské duchny plněné draným husím peřím. Tradice draní peří byla po generace společenskou událostí na českém i moravském venkově, což ve svých etnografických sbírkách připomíná
Národní zemědělské muzeum. Peřina byla těžká, hřála s neuvěřitelnou silou a vylézt z ní do studeného pokoje vyžadovalo značnou odvahu. Ranní oblékání se proto odehrávalo bleskově v kuchyni, kde se jako první znovu rozdělal oheň.
Jak se topilo v Československu před rokem 1989. Levné uhlí, kamna a přetopené paneláky Přírodní umění, které roztávalo na parapet
Když teplota venku spadla pod patnáct stupňů pod nulou, proměnila se vnitřní strana studeného skla v přírodní galerii. Vlhkost z lidského dechu se usazovala na tabulích a mráz z ní vykreslil neopakovatelné vějíře, větvičky kapradí a ledové hvězdice.
Děti milovaly přitisknout na zmrzlé sklo teplý palec nebo na něj zblízka dýchat a sledovat, jak se led pomalu mění v průhledné kolečko s výhledem na zasněžený dvůr. Kouzelné obrazce však měly svou odvrácenou tvář. Jakmile se v místnosti zatopilo, ledové květy začaly rychle tát a proudy ledové vody stékaly do dřevěných rámů i na parapety. Hospodyně musely mít po ruce hadry, jinak voda ničila nátěry a způsobovala odlupování omítky pod oknem.
Děti ráno s oblibou dýchaly na zmrzlé sklo a škrábaly do ledové vrstvy průhledová kolečka na ulici. Vymrazování prádla a strach ze zamrzlých trubek
Tuhé zimy přinášely také každodenní starosti s chodem domácnosti. Vyprané prádlo se i při silných mrazech běžně věšelo venku na zahradních šňůrách nebo na pavlačích. Během několika minut promrzlo na pevnou desku, ze které trčely nohavice i rukávy. Prádlo se venku zbavilo vlhkosti sublimací ledu a po přenesení domů krásně vonělo mrazem a čistotou.
Mnohem větší nebezpečí však představovaly rozvody vody ve starých domech a nevytápěných chodbách. Péče o vodu a obavy z poruch patřily k zimnímu životu podobně jako skutečnost, že
voda stála za socialismu pouhých osmdesát haléřů za kubík. Potrubí se muselo obalovat starými pytli a vlněnými hadry, protože když voda v trubkách zamrzla, hrozilo jejich roztržení a potupné nahřívání letlampou. Dobové noviny plné rad, jak chránit domácnosti před mrazy, dnes uchovává Ústav pro českou literaturu AV ČR ve svých digitalizovaných fondech.
Voda stála za socialismu pouhých 80 haléřů za kubík. Domácnosti často neměly vlastní vodoměry
Dnes už moderní plastová okna s vakuovými skly a zateplené fasády nedovolí, aby se na skle vytvořil jediný krystal ledu. Z domovů zmizel chlad i nutnost spát pod třemi vrstvami peří. Spolu s nimi se však vytratila i tichá ranní poezie mrazivých dnů, kdy stačilo dýchnout na sklo, aby se člověk podíval do bílého světa venku.
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