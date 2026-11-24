Poslední výhra před dlouhými devatenácti lety
Naposledy se Slavia v Lize mistrů radovala 19. září 2007, kdy v domácím prostředí porazila rumunskou Steauu Bukurešť 2:1. Šlo o historicky první utkání vršovického klubu v hlavní fázi Ligy mistrů. Mezi střelce se tehdy zapsali Zdeněk Šenkeřík a Tijani Belaid.
Od té doby však sešívaní na další výhru v Lize mistrů čekají. V ročníku 2019/20 k nim los příliš příznivý nebyl a ve skupinové konfrontaci s Barcelonou, Interem Milán a Borussií Dortmund se dvě venkovní remízy na San Siru a Camp Nou dají považovat za úspěch.
V minulé sezoně pražský klub již absolvoval nový formát skupinové fáze, ve kterém posbíral 3 body za 3 remízy a v 5 případech prohrál (FK Bodø/Glimt, Inter Milán, Atalanta BC, Arsenal FC, Athletic Bilbao, Tottenham Hotspur, FC Barcelona, Pafos FC). V celkové tabulce obsadil až 34. místo a do další fáze soutěže nepostoupil.
Aktuální ročník opisuje bídu z posledních let
Před rokem pražská Slavia v prestižní Lize mistrů příliš nezazářila, nedařilo se ji ale ani o rok dříve v Evropské lize. V poměrně hratelné skupině (Ludogorec Razgrad, AFC Ajax, Athletic Bilbao, Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe SK, RSC Anderlecht, PAOK Soluň, Malmö FF) získala pouze 5 bodů a do vyřazovací části také nepostoupila. Stejný strašák, ale v lepší společnosti, hrozí i nyní.
Ligová fáze aktuálního ročníku Ligy mistrů má za sebou čtyři kola, Slavia se může pochlubit ale pouze jedním bodem, který urvala v Turecku proti Fenerbahce. Doma v Edenu padla s Lens a Arsenalem, venku pak se Sabahem Baku. Možnost prolomit smolnou sérii se nabízí již ve středu v domácím prostředí proti Žluté ponorce.
S Villarrealem do třetice všeho dobrého?
Slavia vyzve 25. listopadu před vlastním publikem španělský Villarreal. Proti tomuto soupeři se již dvakrát postavila v Evropské lize. V říjnu 2017 skončil zápas smírně 2:2, když přesné zásahy za sešívané slavili Necid a Danny, v listopadu stejného roku Villarreal vydrancoval Eden výsledkem 2:0.
Aktuálně osmému celku španělské LaLigy se ale v Lize mistrů také příliš nedaří. Na svém kontě má pouze 3 body za výhru proti Neapoli a v tabulce figuruje až na 28. místě. Defenziva Žluté ponorky není příliš pevná, což ukázal například zápas proti PSG, ve kterém hned v šesti případech inkasovala.
Nejlepší střelci Slavie v historii? Už je dotáhl Šturm
Slavia se v Lize mistrů střelecky trápí, tedy především se potýká s bídnou efektivitou v koncovce. V historických tabulkách jsou nejlepšími střelci Kuka, Skácel, Kalivoda, Došek, Dostálek nebo Mbodji. Danijel Šturm má na svém kontě taktéž dvě trefy, které zaznamenal v právě probíhajícím ročníku a mohl by se tak osamostatnit v čele historických statistik.
Eden nebytnou pevností není, příliš radosti fanoušci nezažili
Pražská Slavia se v Lize mistrů trápí výsledkově, proto nikoho nepřekvapí, že fanouškům v Edenu příliš důvodů k radosti nenabídla. Pokud jde o střelce, tak v říjnu 2019 se Jan Bořil gólově prosadil proti Barceloně, o měsíc později pak Tomáš Souček z penalty proti Interu Milán.
V minulé sezoně slavil 2 přesné zásahy Mbodji proti FK Bodø/Glimt, efektivní proti Barceloně pak byl Kušej. V aktuálním ročníku se dvakrát prosadil Šturm proti Lens, Nowak pak slavil trefu proti Arsenalu. Ani v jednom případě se však nejednalo o góly, které by vedly k výhře. Na tu Slavia čeká už nelichotivých 23 zápasů a smůlu může protrhnout již ve středu proti Villarrealu.
Trpišovský připustil, že zájem o Sejka nemá. V kabině Olomouce by si ale vybrat uměl