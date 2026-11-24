Hotel Hilton Rome Airport začátkem listopadu ožil thajskou energií a šarmem. Pod jednou střechou se zde sešlo pět BL párů z několika oblíbených seriálů letošního roku, včetně Love of Silom, Fourever You a Knot. Evropským fanouškům opět přinesl radost a nadšení tým Jus in Bello, který už téměř tři roky
sbližuje BL herce s jejich fanoušky a pomáhá jim plnit jejich sny.
Ngern Anupart Luangsodsai a Oat Tharathon Phumphothingam se na pódiu znovu setkali se svými hereckými kolegy ze seriálu Fourever You, Beverem a Tonliewem, a společně vytvořili řadu nostalgických a dojemných okamžiků. Ngern a Oat se znají již několik let. Poté, co poprvé spolupracovali v seriálu Love Sick, se o několik let později znovu sešli v seriálu Fourever You, tentokrát v rolích partnerské dvojice. Jejich chemie v rolích Arthita a Daotoka působila velmi přirozeně a bylo vidět, že se ve vzájemné společnosti cítí opravdu dobře. Není divu, že si rychle získali srdce fanoušků po celém světě. Stejnou vřelost a roztomilost přenesli také na pódium, kde potěšili diváky různými výzvami, hrami a hravými interakcemi.
Foto: Se svolením Jus in Bello Foto: Se svolením Jus in Bello Foto: Se svolením Jus in Bello Foto: Se svolením Jus in Bello Foto: Se svolením Jus in Bello
Měli jsme to štěstí, že jsme mohli s Ngernem a Oatem uskutečnit krátký rozhovor, během kterého nám otevřeně vyprávěli o svých zkušenostech, vzájemném uznání, o tom, jak se navzájem podporují, i o tom, jak moc pro ně znamenají jejich fanoušci. Ale teď už předejme slovo přímo Ngernovi a Oatovi.
Jaký je to pocit, když se vám dostává tak neuvěřitelné podpory od fanoušků z celého světa?
Oat: Jsem opravdu šťastný. Nikdy bych si nepředstavoval, že se ocitnu v takové situaci. Upřímně řečeno, když si uvědomím, že jsou lidé ochotni cestovat šestnáct nebo dokonce dvacet hodin jen proto, aby nás viděli… Díky tomu se cítím opravdu šťastný.
Ngern: Ani já jsem nikdy nečekal, že takový den přijde. A nikdy by mě nenapadlo, že nás bude mít tolik lidí z jiných zemí tak rádo. Moc vám děkujeme.
Jak vás vaše dosavadní zkušenosti formovaly do lidí, kterými jste dnes?
Oat: Pro mě jsou to asi všechny zkušenosti, které jsem prožil, ať už bolest, štěstí, zkrátka všechno dohromady.
Ngern: Ano, u mě je to stejné. Jsou to všechny zkušenosti, kterými jsem si prošel.
Čím to podle vás je, že mezi vámi funguje tak skvělá chemie?
Oat: Myslím, že je to tím, že mezi námi neexistují žádné bariéry. Můžeme si povídat o všem.
Ngern: Přesně tak, o všem. Nestavíme mezi sebou žádné zdi.
Je na tom druhém něco, co vám připadá obzvlášť okouzlující a díky čemu máte pocit, že si spolu tak dobře rozumíte?
Oat: P'Ngern je opravdu laskavý člověk. Vždycky myslí na to, co je pro ostatní nejlepší.
Ngern: Oat je také laskavý člověk a pro všechny je zdrojem pozitivní energie.
Jak to mezi vámi funguje, když zrovna nepracujete? Který z vás se tomu druhému častěji přizpůsobuje?
Oat: Myslím, že P'Ngern je ten, kdo se přizpůsobuje častěji. Kdykoli chci něco udělat nebo něco chci, jednoduše řekne: „Cokoli chce Oat.“
Ngern: Hmm, tak to většinou bývá. Mně na tom nezáleží, pokud to nezpůsobí potíže nebo nepříjemnosti ostatním lidem.
Oat: Přesně tak. P'Ngernův životní rytmus je jako pomalá píseň, zatímco ten můj je spíš jako rychlá skladba, někdy až EDM.
Ngern: Hmm, to je pravda. Ale musíme si navzájem pomáhat.
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Pokud má jeden z vás špatný den nebo se cítí nejistě, jak ho ten druhý podpoří?
Oat: Vzájemně se povzbuzujeme a pomáháme si. Například když si nejsem jistý pravou stranou svého obličeje, P’Ngern mě vždycky nechá stát po své levé straně.
Ngern: Hmm, pokud jde o něco jednoduchého, prostě si o tom promluvíme. Řekl bych Oatovi třeba: „Hele, jestli se dneska cítíš unavený, je to v pořádku. Pokusím se ti pomoct s čímkoli, co budeš potřebovat.“ Něco takového.
Je nějaký herec, kterého obzvlášť obdivujete a považujete ho za svůj vzor?
Oat: Já osobně bych řekl Jennifer Lawrence. Opravdu ji zbožňuju. Je to nejlepší herečka.
Ngern: Pro mě je to Charlize Theron. Podle mě je skvělá a neuvěřitelně talentovaná.
Než rozhovor ukončíme, chtěli byste svým fanouškům něco vzkázat?
Oat: Ano. Chtěl bych vám moc poděkovat za všechnu lásku, vřelé přijetí a srdečnost, kterou jste nám projevili. Na tento zážitek nikdy nezapomeneme a tyto vzpomínky si poneseme s sebou navždy. Doufám, že jste všichni šťastní a zůstáváte zdraví.
Ngern: Ano, moc děkuji, přesně jak řekl Nong Oat. A Itálii opravdu miluji. Miluji na Itálii úplně všechno. Zdroje: Autorský text – rozhovor s Ngern Anupart Luangsodsai & Oat Tharathon Phumphothingam pro Asianstyle.cz, Jus in Bello