Poslední pórek je vytažený a zbytky cuket skončily na kompostu. Holá hlína čeká na zimu a u stáje za vesnicí leží hromada koňského hnoje, kterou chovatel rád přenechá komukoli s kolečkem. Rozvézt ji po celé zahradě by bylo snadné, jenže by to byla chyba. Akademie přírodních zahrad ve svých
listopadových skriptech doporučuje hnojit hlavně volné záhony určené pro takzvanou první trať, tedy pro zeleninu s velkým hladem po živinách. Listopadové hnojení podle nás dává smysl jako tah s výhledem na příští sezonu. Kdo už ví, co na kterém místě v roce 2027 vyroste, dodá dusík tam, kde ho rostliny spotřebují. Kdo plán nemá, snadno zásobí živinami místo, kde nadělají víc škody než užitku. Hnůj na záhony první trati: kterým plodinám v listopadu přichystat hostinu
Pěstitelská zásada střídání plodin dělí zeleninu podle nároků na živiny. Na čerstvě vyhnojené půdě se nejlépe daří těm nejnáročnějším. Pokud jim chcete záhon připravit už teď, patří sem:
plodová zelenina: rajčata, papriky, lilky, okurky tykvovité: dýně a cukety košťáloviny: zelí, kapusta, květák další žrouti: celer, pórek, brambory
Proč s tím nečekat do jara? Zima poskytne organické hmotě čas na rozklad. Z čerstvého hnoje mezitím vyprchá agresivní amoniak a sníží se hygienické riziko. Univerzitní poradenské služby ve Wisconsinu, Missouri i Maine se shodují, že čerstvý hnůj má na zeleninový záhon přijít po sklizni a s velkým předstihem. Missourská univerzita rovnou radí rozhodit ho na podzim na volnou půdu a hned zapravit.
Bezpečnostní pravidlo počítá s odstupem mezi aplikací a sklizní: 120 dní u plodin, jejichž jedlá část se dotýká země, a 90 dní u ostatních. Mezi koncem listopadu a dubnovou výsadbou uplyne zhruba pět měsíců, takže většina jarních sazenic se do limitu vejde s rezervou. Wisconsinská univerzita navíc kvůli solím doporučuje počkat po aplikaci čerstvého hnoje aspoň tři až čtyři týdny, než do půdy cokoli vysadíte. V listopadu tuhle podmínku splníte bez námahy.
Kravský, koňský, nebo slepičí? Každý hnůj se chová jinak
Druhy hnoje se liší víc, než by se na první pohled zdálo. Ideální je materiál odleželý alespoň rok. Pokud sáhnete po čerstvém, skripta Akademie přírodních zahrad výslovně připouštějí koňský. Rychle se zahřívá, dobře se rozkládá a ve stájích ho bývá dost.
Má ovšem slabinu. Podle
University of Wisconsin přináší koňská mrva víc klíčivých semen plevelů, protože koně hůř tráví zrní a seno. Na jaře proto počítejte s pečlivějším pletím. Kravský hnůj semen obsahuje méně a působí mírněji, což ocení hlavně začátečníci.
Slepičí a obecně drůbeží trus je kapitola sama pro sebe. Obsahuje relativně hodně dusíku i fosforu a také hodně amoniaku. Při přehnané dávce pálí kořeny a zasoluje půdu. Vyšší koncentrace u něj neznamená automaticky lepší výsledek, spíš povinnost dávkovat opatrněji. Ovčí hnůj leží někde mezi oběma póly: je výživnější než kravský, ale méně prudký než drůbeží.
Zdroj fotografie: Pxfuel Kolik hnoje na 10 m² a proč ho hned zarýt
Pro orientaci poslouží přepočet z dávek, které uvádí University of Wisconsin:
Druh hnoje Orientační dávka na 10 m² kravský bez podestýlky asi 34 kg kravský s podestýlkou asi 43 kg koňský s podestýlkou asi 30 kg ovčí 18 až 23 kg drůbeží 9 až 14 kg
Na rozdílu mezi drůbežím a kravským řádkem je dobře vidět, jak odlišná je koncentrace živin. Farma pod zámkem, která prodává balený koňský hnůj, doporučuje 16 až 20 litrů na 10 m² a zarytí do půdy. Granulovaný kravský hnůj z obchodu funguje jinak: podle prodejce Agrozet vystačí desetikilové balení zhruba na 26 m², tedy necelé čtyři kilogramy na deset metrů čtverečních. Sušené granule se proto s volně loženou mrvou z farmy nedají zaměňovat kilo za kilo.
Čerstvý hnůj se vyplatí zapracovat co nejdřív. Wisconsinští odborníci radí zarýt ho do hloubky 15 až 20 cm nejpozději do dvanácti hodin, jinak část dusíku unikne do vzduchu jako amoniak. Zetlelý hnůj nebo kompost snesou i roli povrchové vrstvy, plného efektu ale dosáhnou po zapravení. Pak přichází na řadu peřina. Skripta doporučují vyhnojené záhony zamulčovat listím, štěpkou, kůrou nebo slámou, klidně vrstvou kolem 15 centimetrů. Holá zem pod ní nevysychá, nerozplavuje se a půdní život má kde přečkat mrazy.
V půdě se pak dusík uvolňuje pozvolna. Organickou formu musí nejdřív zpracovat mikroorganismy. V prvním roce se rostlinám zpřístupní asi 30 až 50 procent, zbytek postupně v dalších sezonách. Přes zimu mikroby zpomalí a s jarním oteplením půdy znovu přidají.
Sehnat hnůj v Česku obvykle není drahé. Menší stáje a chovatelé koní ho v inzerci často nabízejí zdarma za odvoz nebo za pár set korun za plný vozík. Balený farmářský koňský hnůj vyjde na 200 Kč za 20 litrů a 350 Kč za 40 litrů. Desetikilový pytel granulovaného kravského hnoje stojí kolem 299 Kč. Pro velkou zahradu se tedy vyplatí hledat zdroj v okolí, granule se hodí spíš na menší plochy nebo do města.
Mrkev, česnek a trvalky: kde má přednost kompost
Druhá polovina úspěchu spočívá v tom, kam hnůj nedávat. Nejvíc trpí kořenová zelenina. Colorado State University varuje, že čerstvý hnůj způsobuje deformované kořeny mrkve a řepy, které se rozvětvují a kroutí. K tomu se přidává hygienické riziko: University of Maine jmenuje bakterie Listeria, Salmonella a E. coli O157:H7, které se mohou dostat na jedlé části v kontaktu se zemí. Bezpečnější volbou je podle ní kompostovaný hnůj.
Pozornost si zaslouží i záhony, kam se právě v listopadu vysévá mrkev, petržel, pastinák nebo kopr na příští rok. Čerstvý hnůj na ně nepatří. Totéž platí pro česnek. Ten se sází, když teploty dlouhodobě klesnou pod 10 °C, a v teplé, přebohaté půdě mu hrozí houbové choroby. Pokud chcete jeho záhon vylepšit, poslouží lépe vyzrálý kompost.
U trvalek a květinových výsadeb skripta doporučují spíš kompost a mulč. Růžím prospěje kompost nebo dobře vyzrálý hnůj, přes který se rozloží chvojí jako zimní ochrana. Čerstvou mrvu ke krčkům rostlin raději nesypte. Stromům, keřům a živým plotům může přihnojení prospět, důležitější je však v sadu uklidit spadané listí a napadené plody, aby choroby nepřezimovaly.
S podzimním zeleným hnojením hnůj nesoupeří, každý dělá něco jiného. Zelené hnojení vyseté koncem léta se teď zapracovává, protože choulostivější druhy stejně pomrznou. Nově ho v listopadu vysévejte jen do skleníku nebo fóliovníku. Zelené hnojení chrání a oživuje půdu, hnůj cíleně přidává sílu tam, kde ji bude potřebovat náročná zelenina.
Listopad 2026 a počasí: kdy vyrazit s kolečkem
Letošní listopad pracím přeje. Podle
měsíčního výhledu ČHMÚ se teploty od konce druhé říjnové dekády držely většinou kolem normálu, začátek listopadu byl slabě pod ním. Od 16. listopadu meteorologové čekají oteplení a lehce nadprůměrné teploty až do konce měsíce. InterSucho pro týden od 16. listopadu předpovídalo vlhčí proudění, místy vydatnější srážky a ústup půdního sucha, ojediněle s nočními mrazíky.
Pro zahrádkáře z toho plyne jednoduchá rada. Půda zůstává vlhká a nezamrzlá, mikroorganismy v mírném počasí vydrží pracovat déle, takže okno pro hnojení je otevřené. Jen nešlapte a nejezděte kolečkem po rozbahněných záhonech, ušlapaná hlína se na jaře špatně vzpamatovává. Ve vyšších polohách, kde země tuhne dřív, se vyplatí s hnojem pospíšit, dokud jde zem prokypřit a mrvu zapravit. V nížinách bývá času víc. Na velmi písčitých půdách je podle britské Královské zahradnické společnosti (Royal Horticultural Society) podzimní aplikace méně účinná, protože živiny se z nich snáz vyplavují. Tam dává smysl nechat část hnojení na brzké jaro.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková