Vkladní knížka působí v dnešních vzpomínkách jako symbol jistého, i když skromného úroku. Československá státní spořitelna ale nabízela i výherní variantu, která úročení úplně nahradila pravidelným slosováním. Přesná pravidla z let 1958 až 1964 ukazují, že za loterijním napětím stála střízlivá matematika.
Při nálezu staré spořitelní knížky po prarodičích většinou zaujme rozdíl, který měly
vkladní knížky na jméno a na doručitele. Vedle nich ale existovala i výherní varianta. Národní muzeum dodnes uchovává papírový exemplář výherní vkladní knížky z roku 1961 o rozměrech třináct krát deset centimetrů, vydaný Československou státní spořitelnou.
Po
měnové reformě z roku 1953 potřeboval stát obnovit důvěru ve spoření a dostat hotovost zpět do bankovnictví. Monopolní Státní spořitelna proto vedle pevného úroku sáhla i po prvku hry a nabídla šanci na násobek uložených úspor. Ministerstvo financí vydalo vyhlášky o vkladních knížkách z let 1957 i 1964 a jmenovalo komisi, která dohlížela na každé veřejné slosování. ŠJů ( cs:ŠJů ) / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 Co přesně platilo v letech 1958 až 1964
Jasná pravidla stanovila
vyhláška ministra financí č. 206/1957 Ú. l., účinná od 1. ledna 1958 do 31. března 1964. Paragrafy 15 a 16 o výherních knížkách platily už od 1. listopadu 1957, ačkoli listopadové slosování toho roku ještě doběhlo podle starších pravidel. Paragraf 15 byl přímý: vklady na výherních knížkách se neúročily a místo úroku se účastnily slosování o výhru nebo prémii.
https://www.retroradar.cz/videostop-vladimir-bezdek-strizna/
V celém období 1958 až 1964 platily podle vyhlášek č. 61/1954 Ú. l. (ve znění od ledna 1958) a č. 67/1958 Ú. l. pro ostatní knížky stejné sazby. Obyčejná vkladní knížka bez výpovědní lhůty nesla 2 % ročně, varianta se šestiměsíční výpovědní lhůtou 3 % a cestovní knížka 1,5 %. Roční výpovědní lhůta se čtyřprocentním úrokem přibyla až později.
Výherní knížka měla i přísnější provozní pravidla. V letech 1958 až 1964 musel zůstatek činit nejméně 20 Kčs, zatímco u obyčejných a cestovních knížek tehdy stačily 4 Kčs. Střadatel si nevybíral číslo účtu a vklad nesměl zrušit mezi koncem slosovacího období a oznámením výsledků. Podle paragrafu 26 ale výhry ani prémie nepodléhaly dani z příjmů obyvatelstva.
https://www.retroradar.cz/videostop-vladimir-bezdek-strizna/
Herní plán z roku 1964 a rozdělení šancí
Přesnou mechaniku osudí ukazuje herní plán v příloze navazující
vyhlášky č. 47/1964 Sb. účinné od 1. dubna 1964. Ta ponechala stejné sazby pro ostatní knížky, sjednotila základní vklad na 20 Kčs a určila dvě pololetní období: od 1. května do 31. října a od 1. listopadu do 30. dubna. Veřejné tahy probíhaly v květnu a v listopadu před komisí ministerstva financí. Z pražské centrály spořitelny v Rytířské ulici pokračovala tradice výherních knížek až do 143. veřejného slosování v květnu 2026, už ale s jinými výherními pásmy i zdaněním výher. Daniel Baránek / Wikimedia / CC BY-SA 3.0
Losovalo se z tisíce lístků s koncovými trojčíslími 000 a 001 až 999. Komise je rozdělila do 25 skupin po 40 po sobě jdoucích číslech a z každé vytáhla jeden lístek, takže v každé tisícovce vkladů vyhrálo přesně 25 čísel s pololetní šancí 1 ku 40. Ve druhém osudí se z těchto 25 lístků táhly čtyři hlavní výhry: první brala 250 % průměrného zůstatku, další tři po 100 % a zbylých 21 po 20 %, nejméně 10 Kčs a nejvýše 50 000 Kčs. Samostatný tah z tisíce lístků určil jednu pevnou prémii 1 000 Kčs pro knížky se zůstatkem alespoň 200 Kčs po celé období.
Jednoduchý přepočet plánu z roku 1964 ukazuje, že spořitelna nedávala nic navíc. Součet procentuálních výher na tisíc vkladů činil 970 %, což při srovnatelných zůstatcích pod padesátitisícovým stropem znamenalo průměrně 0,97 % za půlrok neboli 1,94 % ročně. Zbytek k dvouprocentní sazbě obyčejné knížky dorovnávala tisícikorunová prémie. Proti vložení peněz těsně před losováním pak bránil výpočet průměrného zůstatku za 180 dnů.
Jak vypadaly výsledky a co z nich přežilo
Spořitelny musely výsledky vyvěšovat ve svých provozovnách, kde střadatelé porovnávali konec čísla knížky s taženou listinou. Princip přežil i pád režimu, jen se postupně upravil. Ještě při 143. veřejném slosování, které zachycuje
úřední slosovací listina České spořitelny ze 4. května 2026 za období od května 2025 do dubna 2026, rozhodovala čtyři čísla: 0859 pro 100 %, 9389 pro 75 % a 6899 pro 50 % průměrného zůstatku.
Samostatná prémie milion korun padla na číslo knížky 2570468210 při minimálním zůstatku tisíc korun. Na rozdíl od roku 1958 už ale listina uvádí, že do slosování jdou pouze knížky na jméno a výhry podléhají dani z příjmu. Někdejší masová hra, kdy stát přelil dvouprocentní úrok do losovaných čtyřicítek, tak zůstala jako živá připomínka éry papírového spoření.