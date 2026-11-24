U mě dobrý, FOTO: Photo, se svolením CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe U mě dobrý, FOTO: Photo, se svolením CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe U mě dobrý, FOTO: Photo, se svolením CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe U mě dobrý, FOTO: Photo, se svolením CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe U mě dobrý, FOTO: Photo, se svolením CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe
Česká komedie U mě dobrý (2008) přinesla Miroslavu Vladykovi bolestivou památku, když musel scénu s fackou od Simony Babčákové opakovat skoro desetkrát a nakonec si tvář ledoval. Boleslav Polívka zase při čtení scénáře marně doufal v roli hospodského Tondy, místo níž vyfasoval plešatějícího kouzelníka, u něhož musel známým vysvětlovat práci maskérů. Štáb během natáčení potrápila i porouchaná kamera, kvůli níž se musely scény přetáčet a digitálně zachraňovat. Pozorní diváci navíc v příběhu z počátku devadesátých let odhalili několik nečekaných chyb z budoucnosti. Facka s ledováním i omyl u scénáře
Příběh zasazený do počátku devadesátých let se točí kolem party kamarádů z malé přístavní hospody na pražském Libeňském ostrově, kterou vede bývalý disident Tonda (Jiří Schmitzer) se svou družkou Andulou (Lenka Vlasáková) a synem Jáchymem (Mario Kubaš). Když nesmělý Kája (Miroslav Vladyka) prohraje na bleším trhu všechny úspory ve skořápkách, vymyslí bývalý kouzelník Mrklas (Boleslav Polívka) plán, jak podvodníky přelstít a získat peníze zpět.
Právě Vladyka si na place užil jednu z nejnáročnějších scén filmu, kdy za ním do hospody přijde jeho manželka Jitka (Simona Babčáková) a uštědří mu takovou facku, až spadne ze židle. Záběr se točil skoro na deset pokusů, protože herec měl z kolegyně strach a pokaždé padal k zemi dřív, než se ho stačila dotknout. Babčákovou to nakonec dopálilo natolik, že mu dala pořádnou ránu, po které měl Vladyka oteklou tvář a musel ji ledovat.
Zábavné nedorozumění zažil u příprav také Polívka, kterému scenárista Petr Jarchovský slíbil krásnou roli. Když Polívka začal číst scénář, nadchl se pro postavu hospodského Tondy, jenže ta patřila Schmitzerovi. Kouzelník Mrklas se mu ale také zamlouval, jen musel známým i neznámým neustále vysvětlovat, že jeho pleš je práce maskéra, a nikoli pomsta přírody. Známí mu to ale stejně nevěřili. V kouzelnických tricích ho před kamerou zastoupil profesionální kouzelník Petr Kasnar, který herce triky i učil.
Režisér v pruhovaném tričku i u zdymadla
Režisér Jan Hřebejk se spolu s Jarchovským vrátil k prózám kamaráda Petra Šabacha a základem se stala povídka Mr. Class ze sbírky Jak potopit Austrálii z roku 1986. Název filmu ostatně pochází z mariášnické hlášky. Všichni tři se hned v úvodu snímku objeví v pruhovaných tričkách a černých parukách jako pocta animovanému studiu Bratři v triku. Hřebejk se na plátně mihne i podruhé, když v závěru mává projíždějící lodi v roli strážce zdymadla. Malou roličku prodejce na trhu si navíc zahrál i skutečný majitel libeňské hospody Milan Bukovský.
Vladyka, sám aktivní jachtař s vlastní plachetnicí, dostal v závěrečné scéně na plavebních komorách v obci Hořín u Mělníka jen úkol odstrkovat loď háčkem.
Porouchaná kamera i falešná restaurace
Natáčení v Praze, Litoměřicích a Hoříně provázely technické zádrhele. Kameru postihly závady způsobující lokální neostrosti obrazu, takže část scén musel štáb přetáčet a výsledný sestřih vyžadoval digitální úpravy, aby nebyly znát rozdíly mezi zachráněným a nově natočeným materiálem. Demonstrace před McDonald’s se točila před skutečnou provozovnou v Mostecké ulici na Malé Straně, scéna uvnitř restaurace ale vznikla v dekoraci ve vedlejším průjezdu a do té skutečné je vidět jen oknem.
Tvůrci si vyhráli i s drobnými narážkami a dobovými detaily. Když si štamgasti po nehodě s rybářským háčkem utahují z rybáře Ládi (Petr Forman), že je jeseter, odkazují na starší Hřebejkův snímek Pupendo. Tondova vězeňská přezdívka Francovka zase neodkazuje na pití alkoholu, ale na píseň kapely The Plastic People of the Universe, která ve filmu i zazní.
Jitka v jedné scéně prodává koncentráty značky Runway, což je parodie na firmu Amway, která na český trh přišla v první polovině devadesátých let. Podvodníci navíc policistům říkají benga, tedy cikánským slovem pro ďábla.
Tričko s Pokémony i auta z budoucnosti
Přestože se děj odehrává v roce 1993, pozorní diváci v obraze odhalili několik předmětů z pozdější doby. Jeden z chlapců na tržnici má na sobě tričko s motivem japonského seriálu Pokémon, i když Pokémoni vznikli až o pár let později, a při záběrech na tržiště jsou v pozadí vidět novější auta jako Škoda Fabia Combi či Renault Clio II.
Úsměvnou drobnost pak diváci postřehli ve scéně, kdy Pepé (Vladimír Javorský) krade skořápkářům kuličku. Čepici má totiž připevněnou gumičkou, takže mu v průběhu záběru spadne z hlavy a vzápětí se sama vrátí zpět.
U mě dobrý můžete zhlédnout na FILMBOX+ One 24. listopadu od 17:50.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( filmovyprehled, cs.wikipedia, csfd).