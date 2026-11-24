Když mám upéct něco sladkého k snídani a zároveň chci, aby to na stole nevypadalo jako obyčejná buchta z plechu, sahám po těchto rohlíčcích. Po upečení jsou pěkně dvoubarevné, pruhované a vypadají skoro pracněji, než ve skutečnosti jsou. Dělají se z kynutého těsta, takže je potřeba počítat s čekáním, ale samotné tvarování jde docela rychle. s Tvarohová náplň citronovou kůrou a jednoduché nařezání těsta udělají své. U nás se do nich většinou někdo pustí ještě teplých, a co zůstane do druhého dne, bývá pořád měkké.
Základ je dobře zadělané těsto. Když se povede, zbytek už není žádná věda: rozdělit, naplnit, naříznout a stočit. Právě ta nařezaná část vytvoří po upečení pruhy, kvůli kterým rohlíčky působí trochu slavnostněji. Přitom v nich není nic zvláštního, jen běžné suroviny, které bývají doma po ruce.
Můj tip: Měkký tvaroh se do náplně klidně použít dá, jen je dobré hlídat, aby směs nebyla řídká. Když se náplň rozlévá, pomůže přidat trochu vanilkového cukru nebo pár rozinek navíc. Nasají část vlhkosti a s tvarohem se pak pracuje mnohem snáz. Recept na pruhované tvarohové rohlíčky
Počet kusů: 8 rohlíčků Ingredience k přípravě
Kynuté těsto: 300 g hladké mouky 120-130 g mléka 30 g cukru krupice 15 g čerstvého droždí 60 g rostlinného oleje 2-3 žloutky špetka soli jemně nastrouhaná citronová kůra z 1 citronu 1 žloutek s trochou mléka na potření
Tvarohová náplň: 220 g tvarohu v kostce nebo měkkého tvarohu 1 žloutek 60 g cukru krupice vanilka podle chuti trocha citronové kůry nebo pár kapek citronové šťávy 40-50 g rozinek namočených v rumu Postup přípravy vláčných tvarohových rohlíčků
1. Do větší mísy prosejte
hladkou mouku a přidejte špetku soli. Mouka se provzdušní a těsto se pak lépe zpracovává, hlavně když ho zaděláváte ručně.
2. Do vlažného
mléka nasypte cukr krupice a rozdrobte čerstvé droždí. Zamíchejte a nechte pár minut stát, aby se kvásek probudil. Mléko má být opravdu jen vlažné, horké by droždí spíš pokazilo.
3. Ke kvásku, který už začal pracovat, přidejte
žloutky, rostlinný olej a citronovou kůru. Krátce promíchejte a nalijte k mouce.
4. Vypracujte měkké, hladké a pokud možno nelepivé
kynuté těsto. Když se lepí až moc, přisypávejte mouku jen po malých dávkách. Když je naopak zbytečně tuhé, přidejte pár kapek mléka. Mísu zakryjte utěrkou a nechte těsto na teplém místě kynout, dokud přibližně nezdvojnásobí objem. Mezitím připravte tvarohovou náplň
5. Do misky dejte
tvaroh, žloutek, cukr, vanilku, citron a rozinky máčené v rumu. Promíchejte na směs, která drží pohromadě a půjde roztírat, ne stékat.
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6. Vykynuté těsto rozdělte na
8 stejných dílů. Každý vyválejte na menší obdélník. Nemusí být přesný jako z cukrářské učebnice, drobné nerovnosti se při stáčení schovají.
7. Na jednu polovinu každého obdélníku rozetřete část
tvarohové náplně. Druhou polovinu nařežte rádýlkem nebo ostrým nožem na úzké proužky. Neřežte až úplně ke kraji, těsto musí zůstat pohromadě.
8. Stáčejte od strany s náplní směrem k nařezané části. Vznikne váleček s pruhovaným povrchem. Ten potom opatrně zahněte do tvaru
rohlíčku.
9. Rohlíčky přeneste na plech vyložený
pečicím papírem. Přikryjte je utěrkou a nechte ještě asi 15-20 minut dokynout.
10. Před vložením do trouby je potřete
žloutkem rozmíchaným s mlékem. Díky tomu se povrch hezky zbarví a bude se lehce lesknout.
11. Pečte v troubě předehřáté na
190 °C, horní a dolní ohřev, přibližně 15 minut. Já je raději kontroluji už kolem dvanácté minuty. Některé trouby pečou ostřeji a rohlíčky pak rychle chytnou barvu. Foto: Cooky.cz, Při pečení raději troubu kontrolujte, každá peče jinak.
12. Ještě horké rohlíčky můžete potřít
rozpuštěným máslem smíchaným s rumem, ale nutné to není. Nejlepší jsou v den upečení, klidně ještě trochu vlažné. Pokud mají vydržet do rána, přikryjte je utěrkou nebo je po vychladnutí dejte do dózy. Foto: Cooky.cz, Vychlazené rohlíčky lze taky poprášit moučkovým cukrem. Proč pruhovaný tvar funguje tak dobře Jemnější těsto získáte, když použijete jen 2 žloutky. Se třemi bude sytější, vláčnější a také výrazněji žluté. Rozinky před přidáním do náplně osušte. Když do tvarohu přijdou mokré, mohou ho zbytečně naředit. Jestli rohlíčky v troubě tmavnou moc rychle, stáhněte ke konci pečení teplotu na 180 °C. Nejlepší jsou ještě lehce vlažné. Druhý den jim prospěje krátké ohřátí, stačí opravdu chvilka.
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