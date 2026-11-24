Kuřecí stehna na černém pivu peču nejčastěji ve chvíli, kdy má být oběd pořádný, nedělní, ale bez toho, aby člověk stál u plotny od rána. Maso si proto nasolím a okmínuju už den předem. Přes noc odpočívá v lednici a druhý den je to mnohem klidnější práce: pekáč, trochu sádla, pivo, výpek a sem tam přelití. S červeným zelím a domácím knedlíkem je z toho jídlo, které voní po celé kuchyni a na stole vypadá skoro slavnostně, přitom se vaří z úplně obyčejných věcí.
Výhoda tohohle receptu je hlavně v tom, že se
nemusí všechno dělat najednou. Večer připravím stehna, druhý den přijde na řadu zelí, kynutý knedlík a trouba už si vezme velkou část práce na sebe. masu dodá tmavší barvu a Černé pivo výraznější šťávu, ale nepřetlačí chuť kuřete. A malá věc z domácí kuchyně: do zelí dávám jednu malou bramboru najemno. Zahustí ho nenápadně, bez mouky a bez pocitu těžkého jídla. Recept na poctivá kuřecí stehna na černém pivu
Doba přípravy masa: 30 minut Odležení masa v lednici: přes noc Doba pečení: 75 až 90 minut Počet porcí: 4 až 6 Celkový čas druhý den: zhruba 2 hodiny a 15 minut Ingredience pro přípravu
Kuřecí stehna: 4 až 6 ks kuřecích stehen 2 lžičky soli 2 lžičky kmínu 1 lžíce sádla 120 g anglické slaniny na plátky 500 ml černého piva
Červené zelí: 1 sklenice červeného zelí 1 ks větší cibule 1 lžíce sádla 1 až 2 lžičky cukru 1 ks malá brambora 1 špetka soli podle chuti
Domácí knedlík: 500 g hrubé mouky 250 ml mléka 1 ks vejce 25 g čerstvého droždí 1 lžička soli 1 ks starší rohlík nakrájený na kostky
Šťáva k masu: část výpeku z pekáče 1 lžíce hladké mouky 200 až 300 ml vody Postup přípravy pečených kuřecích stehen na černém pivu s domácím knedlíkem
1. Kuřecí stehna očistěte, osušte a pořádně ze všech stran vetřete
sůl a kmín. Přendejte je do nádoby, zakryjte a dejte do lednice, ideálně přes noc. Dá se to udělat i narychlo, ale odležené maso je znát.
2. Druhý den zapněte troubu na
180 °C. Do pekáče dejte sádlo, na něj položte připravená stehna a navrch rozložte plátky anglické slaniny.
3. Přilijte část
černého piva, zhruba třetinu lahve. Pekáč přiklopte, případně ho zakryjte alobalem, a dejte péct. Maso během pečení několikrát přelijte výpekem a když je potřeba, přidejte další pivo.
4. Zakryté maso pečte přibližně
50 minut. Pak pekáč odkryjte, nechte slaninu chytit barvu a stehna dopékejte ještě 25 až 40 minut. Kůže má být pěkně vypečená, uvnitř ale musí zůstat maso šťavnaté.
5. Zatímco se maso peče, připravte
červené zelí. V kastrolu nebo hlubší pánvi rozehřejte sádlo, přidejte nadrobno nakrájenou cibuli a nechte ji zesklovatět.
6. Přisypte
cukr a krátce ho nechte zkaramelizovat. Potom přidejte scezené červené zelí, podle chuti osolte a za občasného promíchání duste.
7.
Malou bramboru nastrouhejte najemno a vmíchejte ji do zelí. Nechte ho dusit ještě asi 10 minut, až lehce zhoustne. Průběžně ochutnávejte, zelí ze sklenice bývá pokaždé trochu jiné.
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8. Na
domácí knedlík rozdrobte droždí do vlažného mléka, přidejte trochu mouky a nechte vzejít kvásek. Pak ho smíchejte se zbylou hrubou moukou, vejcem, solí a rohlíkem nakrájeným na kostky. Vypracujte těsto.
9. Těsto nechte kynout zhruba
45 minut. Potom z něj vytvarujte dva knedlíky a vložte je do vroucí osolené vody. Vařte asi 20 minut, v polovině je otočte.
10. Z upečeného pekáče odeberte část
výpeku do menšího kastrůlku. Zaprašte moukou, dolijte vodu a za stálého míchání provařte přibližně 10 minut. Vznikne jednoduchá šťáva ke knedlíkům.
11. Hotové knedlíky nakrájejte nití nebo ostrým nožem. Na talíř dejte plátky
knedlíku, porci červeného zelí a upečené kuřecí stehno. Zelí můžete zlehka přelít mastnějším výpekem, knedlík zase šťávou. Na stůl s tím jděte hned, dokud je všechno opravdu horké. Foto: Cooky.cz, Kuřecí stehna lze podávat i s bramborem a čerstvým salátem. Ještě pár rad na závěr ke kuřecím stehnům na černém pivu Odležení masa: Stehna nasolená a okmínovaná už od večera mají druhý den výraznější chuť a maso bývá šťavnatější. Zelí bez mouky: Jemně nastrouhaná brambora zelí zahustí nenápadně a na talíři nepůsobí těžce. Podlévání pivem: Pivo přilévejte po menších dávkách. Výpek se zbytečně nenaředí a chuť zůstane plnější. Knedlík do zásoby: Pokud nějaký zbude, druhý den ho stačí opéct na pánvi na troše másla. K pečenému masu se hodí pořád. Chcete-li kůži na stehnech výrazněji dobarvit, přepněte troubu na posledních 5 až 8 minut na horní ohřev. Od pekáče ale v tu chvíli raději neodcházejte, barva se mění rychleji, než se zdá.
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