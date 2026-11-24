Na přelomu 23. a 24. listopadu se v seznamu transakcí NHL objevil řádek, který by v zámoří přehlédl skoro každý. Edmonton Oilers poslali do Nashvillu třiadvacetiletého křídelníka Jamese Stefana a na oplátku získali o rok mladšího Austina Roesta. U nás ale tahle výměna stojí za pozornost, protože James je syn Patrika Štefana, rodáka z Příbrami a první volby draftu NHL 1999. Stejně jako otec je útočník. Stejně jako otec se prosazuje v severoamerickém hokeji. A stejně jako otec nese příjmení, které se v hokejové Americe nedá přehlédnout. Jeho cesta ale zatím vede přes nižší patra profesionálního hokeje. Nový klub mu dává šanci posunout se tam, kde táta strávil většinu kariéry.
Malá výměna, dvě slavná příjmení
Výměnu oznámil
Edmonton v oficiální zprávě z 24. listopadu. Přehled transakcí na webu NHL ji eviduje o den dřív, rozdíl jde na vrub časovému posunu. Edmonton v oznámení věnoval prostor hlavně nové posile. Roesta rovnou poslal na farmu do Bakersfieldu v AHL. O důvodech, proč pustil Stefana, klub nenapsal nic.
Nejde o přestup do NHL v pravém slova smyslu. Ani jeden z hráčů v nejvyšší soutěži zatím nenastoupil. Kluby si vyměnily dva mladé útočníky ze zadních řad svých organizací. Server Daily Faceoff transakci popsal jako výměnu hráčů z nižších soutěží, The Hockey News jako posílení hloubky kádru bez okamžitého dopadu na NHL. Sestavu Predators ani Oilers tahle výměna nezmění. Pro samotné hráče ale může znamenat hodně.
Celá výměna má jednu zvláštnost. Austin Roest je totiž také syn bývalého hráče NHL. Jeho otec Stacy Roest v lize hrál a dnes působí ve vedení Tampy Bay Lightning. Dva synové hokejistů z NHL si tak vyměnili organizace a oba teď zkoušejí vlastní cestu nahoru.
Roest přichází do Edmontonu s lepší juniorskou vizitkou. Nashville si ho vybral v šestém kole draftu 2023 jako číslo 175, v Everettu dělal kapitána a ve WHL nasbíral 196 bodů ve 210 zápasech. Kanaďan měří 178 centimetrů a váží zhruba 84 kilogramů. V letošní sezoně měl před výměnou za Atlantu Gladiators v ECHL bilanci 3+4 v 15 zápasech.
Jednička draftu a nedraftovaný kluk z Kalifornie
Patrika Štefana si v roce 1999 vybrala Atlanta Thrashers jako vůbec prvního hráče draftu. V NHL nakonec odehrál 455 zápasů a připsal si 64 gólů a 124 asistencí. Od jedničky draftu se čekalo víc, přesto jde o kariéru, o jaké většina hokejistů jen sní.
V zámoří si ho ale pamatují i kvůli jednomu okamžiku. 4. ledna 2007 ujížděl v zápase s Edmontonem sám na prázdnou branku. Puk mu přeskočil hokejku, Štefan upadl a Oilers vzápětí vyrovnali gólem Aleše Hemského. Záběr dodnes koluje v sestřizích největších minel v historii ligy. Syn přitom svou první profesionální smlouvu podepsal právě s Edmontonem.
17 years ago today, Patrik Stefan made hockey history in one of the worst ways imaginable 😅 https://t.co/IKYGYzQxl4— Gino Hard (@GinoHard_)
January 4, 2024
James Stefan se narodil 9. srpna 2003 v Laguna Beach v Kalifornii a reprezentuje USA. Příjmení píše po americku bez háčku. Na draft se nedostal, žádný klub NHL si ho nevybral. Zlom přišel v poslední juniorské sezoně za Portland Winterhawks. Nasázel 50 gólů a celkem nasbíral 101 bodů v 67 zápasech. Edmonton na nic nečekal a 21. března 2024, kdy měl Stefan na kontě 99 bodů v 64 utkáních, mu nabídl tříletou nováčkovskou smlouvu.
Jak moc vypadl tátovi z oka? Na ledě je rodinná linka zřejmá. Oba jsou útočníci a oba se do profesionálního hokeje probojovali přes severoamerický juniorský systém. Liší se v detailech: otec byl centr a levák s výškou 188 centimetrů, syn hraje pravé i levé křídlo, střílí zprava a měří 183 centimetrů.
Rodinné vazby přitom v zámořském hokeji nejsou výjimkou. Podle organizace College Hockey Inc. hraje jen v univerzitní NCAA přes sedmdesát synů bývalých hráčů NHL. Akademická studie draftových ročníků 2005 až 2010 navíc nenašla jasný doklad, že by kluby slavná jména zvýhodňovaly. Rodokmen pomůže, aby si hráče skauti všimli. Smlouvu si ale musí každý vybojovat výkony.
Čísla s dvojí tváří
Stefanův profil na
Elite Prospects ukazuje hráče se dvěma tvářemi:
Soutěž Zápasy Góly Asistence Body WHL (junioři) 254 111 145 256 AHL 56 4 0 4 ECHL 51 23 21 44
V ECHL, třetí nejvyšší profesionální soutěži v zámoří, hraje Stefan zhruba na bod za zápas, tedy podobně jako v juniorech. O patro výš, v AHL, se jeho produktivita zastavila. Za 56 zápasů vstřelil čtyři góly a nepřidal ani jednu asistenci. V první profesionální sezoně dostal 45 startů v AHL a zapsal tři góly. V další sezoně si v AHL zahrál jen šestkrát. Letos stihl před výměnou za Bakersfield jeden gól v pěti zápasech a jeden gól ve třech zápasech za Fort Wayne v ECHL.
Klub ani trenéři Stefanův útlum v AHL veřejně nevysvětlili. Podle nás z čísel vyplývá, že střelecký instinkt mu nechybí. V AHL ale zatím nedostal roli, ve které by ho mohl ukázat. Kdo hraje ve čtvrté formaci osm minut za zápas, sotva nasbírá body. Kdo nesbírá body, nedostane víc minut.
Ve srovnání s Roestem vychází výměna vyrovnaně. Stefan je vyšší a v juniorech byl střelecky výraznější, Roest je spíš nahrávač s kapitánskou zkušeností. Edmonton podle všeho chtěl hráče, kterému může dát místo v AHL hned. Nashville získal střelce, který potřebuje nový začátek.
Milwaukee, nebo Atlanta
Kam přesně Stefan v systému Predators zamíří, Nashville zatím veřejně neoznámil. Podle
přehledu farmářských klubů Nashvillu připadají v úvahu dvě adresy. Milwaukee Admirals hrají AHL a jsou s Nashvillem spojení už od sezony 1998/99. Atlanta Gladiators působí v ECHL, odkud právě odešel Roest.
Dá se čekat, že Stefan začne tam, kde dostane nejvíc prostoru na ledě. Pokud dostane místo v Milwaukee, bude mít šanci konečně ukázat, že na AHL má. Pokud zamíří do Atlanty, nahradí v sestavě přímo Roesta a čísla z ECHL naznačují, že by se tam mohl rychle chytit. Na debut v NHL to v nejbližší době nevypadá. Predators mu nic neslíbili a bez dobrých výkonů na farmě o povolání do NHL nemůže být řeč.
Hraje přitom o hodně. Nováčkovská smlouva mu podle dostupných údajů končí s touto sezonou. Následující měsíce tak budou jeho zkouškou. Buď Nashville přesvědčí, že má smysl s ním počítat i dál, nebo bude v létě hledat nové angažmá.
Stefan má po otci české kořeny. Česká reprezentace ale zatím ve hře není. Podle pravidel IIHF potřebuje hráč pro start za národní tým občanství dané země. Český pas u Jamese dostupné zdroje neuvádějí a na juniorských i profesionálních soupiskách je veden jako Američan.
Pokud ho Nashville pošle do Atlanty, bude James hrát ve městě, kde jeho otec před sedmadvaceti lety začínal v NHL jako nejvýše vybraný hráč draftu. Tentokrát bez kamer a bez tlaku jedničky draftu, jen s posledními měsíci smlouvy a s příjmením, kterému musí dát vlastní význam.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek