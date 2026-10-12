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Teploty v dalších dnech porostou. Čeká nás déšť i slunce

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Nový týden přinese do Libereckého kraje pozvolné oteplení, v závěru pracovního týdne se teploty mohou vyšplhat až na osmnáct stupňů. Počasí bude proměnlivé, čekají nás přeháňky, déšť, ale i slunečná obloha.
Teploty v dalších dnech porostou. Čeká nás déšť i slunce

Teploty v dalších dnech porostou. Čeká nás déšť i slunce

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 06:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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