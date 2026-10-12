Kardiolog radí, jak jíst vejce, aby byly zdravé. Existuje jediný správný způsob

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Generace našich rodičů i prarodičů často odmítaly sníst víc než pár vajec týdně. Obávaly se, že si tím nenávratně zničí cévy a srdce. Cholesterol ukrytý v žloutku byl démonizován jako tichý zabiják, který se ukládá na stěnách tepen a vede rovnou k infarktu. Teprve poslední roky přinesly radikální obrat: odborníci z American Heart Association i harvardští vědci dnes shodně potvrzují, že „konzumace jednoho vejce denně nepředstavuje pro zdravého dospělého člověka žádné zvýšené riziko srdečních onemocnění“.
Vejce se tak po letech nespravedlivého odsouzení vrátilo mezi plnohodnotné potraviny. Jenže skutečný příběh má nečekaný zvrat: podle amerického kardiologa Dr. Craiga Basmana z Hackensack University Medical Center v New Jersey totiž pravým viníkem cévních potíží není žloutek sám o sobě, ale něco úplně jiného – způsob, jakým vejce na talíř připravujeme, a hlavně to, co si k nim servírujeme.
Pánev plná tuku? Přesně tady začíná problém
Když kardiolog Basman vyšetřuje pacienty s ucpanými tepnami, často nachází společného jmenovatele: ranní rituál smažení vajec na másle nebo sádle. Právě živočišné tuky, nikoliv přirozený cholesterol ve vaječné hmotě, jsou tím, co prudce zvedá hladinu nebezpečného LDL cholesterolu a vytváří ideální prostředí pro aterosklerózu, infarkt i mrtvici.
Jenže není tuk jako tuk. Pokud se rozhodnete vejce smažit, klíčem k úspěchu je volba správného oleje a teplota. „Zapomeňte na živočišné tuky a sáhněte po extra panenském olivovém oleji nebo avokádovém oleji. Připravujte výhradně na mírném plameni, protože přehřívání vede k oxidaci tuku a tvorbě zánětlivých sloučenin, které se usazují na stěnách tepen,“ radí Dr. Basman.
Stejně nebezpečné jako špatný tuk je i to, co si k vajíčkům na talíř přidáváme. Křupavá slanina, klobásy a nadbytek tučného sýra vnášejí do těla nejen další nálož nasycených mastných kyselin, ale také vysoké množství soli a konzervačních látek. Ty prokazatelně zvyšují krevní tlak a poškozují vnitřní výstelku cév. Prázdné kalorie z takových příloh dokážou veškeré přirozené benefity vajec spolehlivě zničit.
Voda místo oleje: nejjednodušší cesta ke zdravému srdci
Teprve tady přichází na řadu skutečné rozuzlení celého příběhu. Dr. Basman jako intervenční kardiolog vidí každý den, co dokáže špatná volba v kuchyni. A jeho odpověď je překvapivě prostá: „Naprosto nejšetrnější a pro kardiovaskulární systém nejbezpečnější volbou je vaření ve vodě. Ať už zvolíte vejce natvrdo, naměkko, nebo pošírované, vyhnete se jakémukoliv přidanému tuku.“
Voda funguje jako jemné médium, které chrání cenné vitamíny skupiny B a antioxidanty – látky klíčové pro zdravé fungování srdce a cév. Navíc se tím spolehlivě eliminuje příjem nasycených mastných kyselin a přepálených olejů, které mají přímý podíl na růstu špatného cholesterolu. Sám kardiolog má vlastní oblíbený trik: „Doporučuji vejce naměkko v kombinaci s celozrnným pečivem, kde tekutý žloutek zcela přirozeně nahradí vrstvu másla a dodá jídlu skvělou krémovou texturu.“
Pokud se přesto nechcete smažené úpravy vzdát úplně, vyváženost celého pokrmu je alfou a omegou. K vajíčkům štědře přidejte čerstvou zeleninu – baby špenát, polníček nebo cherry rajčata nejsou jen barevnou ozdobou. Přinášejí vlákninu, draslík a antioxidanty, které aktivně pomáhají stabilizovat krevní tlak a tlumí skryté zánětlivé procesy v cévách. Vaječný žloutek je navíc jedním z nejbohatších přírodních zdrojů cholinu (klíčového pro činnost mozku a jater) a luteinu (antioxidantu chránícího zrak).
Pro lidi s pokročilým ischemickým onemocněním srdce, výrazně zvýšeným cholesterolem nebo diabetem 2. typu platí zvláštní pravidla. „U těchto pacientů doporučuji omezovat konzumaci celých žloutků a zaměřit se spíše na čisté vaječné bílky, které poskytují vysoce kvalitní bílkoviny bez jakékoliv zátěže pro oběhovou soustavu,“ upozorňuje Dr. Basman. Jeden bílek obsahuje přibližně 3,6 g kvalitních bílkovin při téměř nulovém obsahu tuků a kalorií.
Pokud tedy k přípravě vajec přistoupíte chytře, udržíte teplotu na uzdě a talíř doplníte zeleninou, získáte výživné a srdci prospěšné jídlo. Klíč k úspěchu neleží v tom, zda vejce jíst, ale v tom, jak je připravit a s čím je kombinovat.
Zdroje článku: bmj.com, health.harvard.edu, pmc.ncbi.nlm.nih.gov, ahajournals.org, dobruchut.aktuality.sk, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková