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Kardiolog radí, jak jíst vejce, aby byly zdravé. Existuje jediný správný způsob

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Dennívýzva
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Desítky let jsme se báli žloutků kvůli cholesterolu. Dnes víme, že problém leží úplně jinde – a stačí jedna chytrá změna, abyste z vajec udělali skutečného spojence zdravých cév.
Kardiolog radí, jak jíst vejce, aby byly zdravé. Existuje jediný správný způsob

Kardiolog radí, jak jíst vejce, aby byly zdravé. Existuje jediný správný způsob

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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