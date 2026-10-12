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Fenin u stolu Clashe schytal kritiku kvůli alkoholu. Kocián odmítl jeho sázku o léčebnu

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Kdysi při premiéře v bundeslize nastřílel hattrick, teď si u jednoho stolu vyslechl, že mu není rozumět. Bývalý reprezentant Martin Fenin se před hlavním zápasem Clashe 17 potkal se soupeřem Martinem Kociánem a debata se točila hlavně kolem alkoholu.
Fenin u stolu Clashe schytal kritiku kvůli alkoholu. Kocián odmítl jeho sázku o léčebnu

Fenin u stolu Clashe schytal kritiku kvůli alkoholu. Kocián odmítl jeho sázku o léčebnu

Zdroj: OKTAGON MMA
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 09:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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