Tato znamení zvěrokruhu mají největší sklony k žilním onemocněním. Jak si podle horoskopu pohlídat zdraví?

Astrologie se odedávna zabývá nejen povahovými rysy a osudem jednotlivých znamení, ale i jejich vztahem k tělu a zdraví. Každé znamení zvěrokruhu má totiž přiřazenu určitou část organismu, o kterou by se mělo starat obzvlášť pečlivě. Zatímco některá znamení zápasí s trávicími problémy nebo bolestmi zad, jiná mají větší sklony k onemocněním cév a žilního systému.
Ve své dlouholeté praxi pozoruji, že Býci, Váhy a Vodnáři skutečně často hlásí potíže s žilami, otoky nohou nebo pocity tяžkosti v dolních končetinách. Není to náhoda – jejich energetická konstеlace k tomu prostě vede. Podívejme se tedy společně na to, jak jsou na tom jednotlivá znamení zvěrokruhu se zdravím a co by měla mít na paměti.
Beran (21. 3. – 20. 4.)
Berani jsou plní energie a jejich největším nepřítelem bývá spíš vyčerpání z neustálého spěchu než nějaké vážnější chronické potíže. Měli by si dávat pozor především na hlavu, oči a celkově horní část těla. Jejich temperament je žene do rizikových situací, takže úrazy nejsou výjimkou. Co se týče žilního systému, Berani na tom bývají celkem dobře – jejich přirozený pohyb a aktivita podporuje správnou cirkulaci krve. Pozor by si ale měli dát na vysoký krevní tlak, který může vzniknout právě kvůli stresu a neustálému napětí.
Tip měsíce: Zařaďte do svého nabitého programu alespoň pět minut denně dechová cvičení. Pomůže vám to zklidnit mysl i tělo.
Býk (21. 4. – 21. 5.)
Právě Býci patří mezi nejzranitelnější znamení, pokud jde o problémy se žilami a oběhovým systémem. Jejich přirozená láska k pohodlí, dobrému jídlu a klidu může vést k nedostatku pohybu, což žilní systém rozhodně neocení. Býci mají sklony k otokům nohou, křečovým žilám a celkově k pocitům těžkosti v dolních končetinách. Zároveň je pro ně typická zranitelnost oblasti krku a štítné žlázy, což může celkovou situaci ještě komplikovat.
Pokud jste Býk, pravidelný pohyb není luxus, ale nutnost. Nemusíte běhat maratony – stačí každodenní procházka, plavání nebo jóga. Důležité je také nepodceňovat pitný režim a vyvarovat se dlouhého stání nebo sezení v jedné pozici. „Ve své praxi s klienty-Býky často vídám, že jakmile zařadí do života pravidelnou aktivitu, jejich pocit lehkosti v nohách se výrazně zlepší“, potvrzuje zkušená astroložka Lucie Ernestová, která se zdravotní astrologií zabývá už přes dvacet let.
Úkol měsíce: Začněte se saunováním nebo střídavými sprchami – podpoříte tím prokrvení a posílíte žilní stěny.
Blíženci (22. 5. – 21. 6.)
Blíženci jsou jako rtut – neustále v pohybu, plní nápadů a energie. Jejich zdravotní slabinou bývají spíš dýchací cesty, plíce a nervový systém. Co se týče žil, na tom bývají díky své přirozené aktivitě celkem dobře. Jejich problém je spíš v tom, že často zapomínají jíst pravidelně, pořádně se vyspat a vůbec se o sebe postarat. Jejich nervozita a sklon k úzkosti se pak může projevit i fyzicky – třeba bolestmi hlavy nebo zažívacími potížemi.
Výzva pro Blížence: Naučte se zastavit. Vaše tělo potřebuje pravidelnost víc, než si myslíte. Zkuste si naplánovat pevné časy na jídlo a spánek.
Rak (22. 6. – 22. 7.)
Raci jsou citliví a emocemi řízení jedinci, což se odráží i v jejich zdraví. Jejich nejzranitelnější oblastí je žaludek, trávicí systém a prsa. Sklony k žilním problémům nemají výrazné, ale měli by si hlídat retenci vody v těle – jejich tendence zadržovat tekutiny může vést k otokům. Raci často trpí psychosomatickými potížemi – stres a emoční zatížení se u nich projevuje právě na trávení.
Důležité je pro ně naučit se zpracovávat emoce zdravým způsobem a nenechávat je uzavřené v sobě. Pravidelné projížďky na kole nebo plavání jim velmi prospívají.
Tip měsíce: Veďte si deník emocí. Pomůže vám to lépe porozumět tomu, co ve vašem těle vyvolává nepříjemné pocity.
Lev (23. 7. – 22. 8.)
Lvi jsou silní, hrdí a plní vitality – dokud se o sebe dobře starají. Jejich citlivou oblastí je srdce, záda a celkově páteř. Žilní problémy jim nehrozí tolik jako jiným znamením, ale měli by si dávat pozor na kardiovaskulární systém obecně. Lvi mají tendenci žít naplno, což je skvělé, ale někdy zapomínají na odpočinek.
Jejich největší chybou bývá podcenění varovných signálů těla – Lvi se neradi přiznávají ke slabosti a domnívají se, že jsou neporazitelní.
Úkol měsíce: Naplánujte si jednou týdně den úplného odpočinku. Vaše srdce i záda vám poděkují.
Panna (23. 8. – 22. 9.)
Panny jsou pověstné svou pečlivostí a péčí o zdraví – bohužel někdy až příliš. Jejich zranitelnou oblastí je trávicí trakt, zejména střeva, a také nervový systém. Sklony k žilním onemocněním nemají výrazné, ale jejich tendence k přemýšlení a analyzování všeho může vést ke stresu, který se pak projevuje fyzicky. Panny často trpí funkčními potížemi způsobenými napětím.
Pro Panny je důležité naučit se uvolnit perfekcionismus a uvědomit si, že tělo není stroj, který lze řídit podle přesného manuálu.
Výzva měsíce: Jeden den v týdnu žijte spontánně bez plánování. Uvidíte, že vám to prospěje víc než všechny vitamíny dohromady.
Váhy (23. 9. – 23. 10.)
Váhy jsou dalším znamením, které má výrazné sklony k žilním problémům. Jejich citlivou oblastí jsou ledviny, močový měchýř a právě žilní systém. Váhy mají přirozeně pomalejší metabolismus a tendenci k zadržování tekutin, což žilám rozhodně neprospívá. Navíc jejich láska k pohodlí a harmonii je někdy vede k tomu, že zanedbávají pravidelný pohyb.
Důležité je pro ně najít rovnováhu mezi odpočinkem a aktivitou. Váhy potřebují krásu a harmonii kolem sebe, takže ideální pro ně jsou aktivity jako tanec, pilates nebo procházky v přírodě. Měly by si také hlídat příjem soli a pít dostatek čisté vody. Kompresní punčochy při dlouhém sezení nebo stání nejsou od věci.
Tip měsíce: Dopřejte si pravidelné lymfatické masáže – podpoříte tím odvod tekutin a celkově se budete cítit lehčeji.
Štír (24. 10. – 22. 11.)
Štíři jsou intenzivní ve všem, včetně zdraví. Jejich zranitelnou oblastí jsou reprodukční orgány, vylučovací systém a v neposlední řadě psychika. Žilní problémy jim přímo nehrozí, ale měli by si dávat pozor na hemoroidy, které technicky také patří mezi žilní potíže. Štíři mají tendenci potlačovat emoce a vše řešit v sobě, což může vést k různým zánětům a blokádám v těle.
Pro Štíry je klíčové naučit se pouštět a odpouštět – jak ostatním, tak hlavně sobě. Detoxikace, ať už fyzická nebo emocionální, jim velmi prospívá.
Úkol měsíce: Zkuste týden bez kofeinu a alkoholu. Váš vylučovací systém potřebuje občas restart.
Střelec (23. 11. – 21. 12.)
Střelci jsou optimisté a dobrodruzi, kteří mají přirozený sklon k pohybu. Jejich citlivou oblastí jsou boky, stehna a játra. Žilní problémy jim příliš nehrozí díky jejich aktivnímu životnímu stylu, ale měli by si dávat pozor na úrazy právě v oblasti nohou při sportu. Střelci také mají tendenci přehánět to s jídlem a pitím, což může zatěžovat játra.
Důležité je pro ně naučit se umírněnosti – ne ve všem, ale hlavně v tom, co dělá jejich tělu dobře.
Výzva měsíce: Vyzkoušejte nový sport, který jste ještě nikdy nedělali. Vaše tělo miluje výzvy.
Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)
Kozorozi jsou vytrvalí a disciplinovaní, což se projevuje i v přístupu ke zdraví. Jejich zranitelnou oblastí jsou kosti, klouby, kolena a kůže. Sklony k žilním problémům nemají výrazné, ale měli by si hlídat celkový pohybový aparát. Kozorozi mají tendenci přepracovávat se a zanedbávat odpočinek, což může vést k vyčerpání a oslabení imunity.
Pro Kozоrоhy je důležité naučit se odpočívat bez pocitu viny. Jejich tělo potřebuje pravidelnou regeneraci stejně jako pravidelnou práci.
Tip měsíce: Dopřejte si pravidelně masáž nebo návštěvu termálních lázní. Vaše klouby to ocení.
Vodnář (21. 1. – 20. 2.)
Vodnáři jsou třetím znamením s výraznými sklony k žilním onemocněním. Jejich citlivou oblastí jsou lýtka, kotníky a právě žilní systém dolních končetin. Vodnáři žijí ve své hlavě a zapomínají na tělo – dlouhé hodiny u počítače nebo v sedavém zaměstnání jim rozhodně neprospívají. Mají také tendenci k špatné cirkulaci krve v končetinách, což může vést k pocitům chladu v nohách nebo mravenčení.
Pro Vodnáře je klíčové nezapomínat na pravidelný pohyb a cvičení zaměřené na dolní končetiny. Měli by si také dávat pozor na dlouhé lety nebo cestování, kde je riziko trombózy vyšší. Kompresní punčochy a časté protahování jsou jejich přátelé.
Úkol měsíce: Každou hodinu stravenou u počítače si dejte pětiminutovou přestávku na protažení a chůzi. Vaše žíly to potřebují.
Ryby (21. 2. – 20. 3.)
Ryby jsou citlivé a intuitivní bytosti, jejichž zranitelnou oblastí jsou chodidla, lymfatický systém a psychika. Žilní problémy jim přímo nehrozí, ale mají tendenci k otokům a retenci vody v těle. Ryby často trpí únavou a vyčerpáním, protože vstřebávají emoce okolí jako houba. Jejich největší výzvou je naučit se energetické hranice.
Pro Ryby je důležité pravidelně se uzemnit – doslova i obrazně. Chůze naboso, plavání nebo jóga jim velmi prospívají.
Tip měsíce: Dopřejejte si před spaním teplou koupel s mořskou solí. Pomůže vám to uvolnit nahromadělé napětí i odvodnit tělo.
Pamatujte, že horoskopy mají čtenářům nabídnout inspiraci, nadhled a možnost podívat se na aktuální životní situace z jiné perspektivy. Berte je proto jako vodítko k zamyšlení, nikoli jako pevně danou předpověď – i když hvězdy se prý málokdy mýlí.
Zdroje článku: nespechej.cz
Autor článku: Hanka Šimoníková, Dis.