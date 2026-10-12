Klasické muškáty mohou letos vystřídat působivější balkonové květiny. Truhlíky budou ozdobou, kterou sousedky nepřehlédnou

Většina klasických balkónových květin jsou druhy, které vypadají nejlépe v létě. S pěstováním balkónových květin však nemusíte čekat až do léta.
Jarních květin, které mohou ozdobit náš balkon, je spousta. Jaro je ideální dobou pro výsadbu oblíbených rostlin na balkoně. Existuje několik druhů, které můžete
úspěšně pěstovat již v březnu. Stačí jim poskytnout správné podmínky a péči, aby se jim dařilo. Tyto rostliny budou na jaře vítaným doplňkem vaší terasy. Zde jsou některé druhy, které lze vysazovat již nyní. Zvonky budou vypadat skvěle
Zvonky jsou rostliny, které často zdobí terasy a balkony. Jejich převislé stonky a květy ve všech odstínech modré vypadají velmi nápadně. Jsou malé, na každém stonku jich je několik, a
jak název napovídá, vypadají jako malé zvonky. Vysaďte tyto rostliny na balkoně do truhlíků v malých skupinkách po dvou nebo po třech. Na jednom metru čtverečním by mělo být přibližně 11 zvonků vysazených ve vzdálenosti 30 × 40 cm od sebe.
Zvonky dávají přednost lehké a propustné neutrální půdě. Zalévejte je mírně, abyste zabránili přemokření listů. Když stonky odkvetou, jemně je seřízněte: tím zajistíte, že trvalka opět vykvete a bude vypadat zdravě.
Nezapomeňte na pomněnky
Další balkonovou rostlinou, kterou lze vysadit už koncem března, jsou například pomněnky. Jejich květy jsou malé, v barvě modré, růžové nebo bílé a mohou dosahovat výšky až 30 cm. Lze je pěstovat jako dvouletky, ale je třeba jim poskytnout správné podmínky.
Fotografie: Freepik
Vysazujte pomněnky do truhlíků s drenáží, aby voda mohla odtékat. Rostliny sázejte 15 cm od sebe a nezapomeňte je pravidelně zalévat. Dávají přednost mírně kyselému a mírně vlhkému substrátu.
Po odkvětu rostliny stonky opatrně seřízněte, aby lépe kvetly. Po výsadbě je třeba pomněnky každých čtrnáct dní přihnojovat, dokud nevykvetou. Pak můžete tuto dobu zkrátit na dvakrát ročně. To je dostačující, protože rostliny nepotřebují mnoho živin.
Majestátní stračky ostrožky
Ostrožky jsou vytrvalé rostliny se svěžími a vzpřímenými květy v modré, bílé, tmavě modré, nebo dokonce růžové barvě. V závislosti na odrůdě mohou být květy jednoduché nebo plné. Vyznačují se dlouhými a tuhými stonky, které mohou dosahovat výšky až dvou metrů.
Vyžadují hodně prostoru, takže pokud je sázíte na balkoně, sázejte je do velkých truhlíků: průměrná vzdálenost mezi rostlinami by měla být 30 x 40 cm. Dávají přednost
humusovité, úrodné půdě a ideální je pro ně teplé, slunné a před větrem chráněné místo. Po prvním kvetení je třeba rostlinu seříznout až k zemi. Díky tomu bude lépe kvést a zdravě růst. Klasika v podobě macešek
Macešky jsou často oblíbenou rostlinou pro balkony a terasy. Jsou oblíbené díky svému jednoduchému pěstování a
elegantnímu vzhledu. Jsou pestře zbarvené, od sytě modré přes fialovou, oranžovou až po bílou. Díky této barevné rozmanitosti se dobře kombinují s ostatními druhy rostlin. Fotografie: Pexels
Co se týče požadavků na macešky, dbejte na to, aby byla půda úrodná a mírně kyselá. Macešky umístěte na balkon do květináčů nebo truhlíků a do půdy přidejte trochu hnojiva pro kvetoucí rostliny.
Nezapomeňte na drenážní vrstvu na dně nádoby, abyste zabránili stagnaci vody. Vzdálenost mezi řízky by měla být 15–20 cm. Substrát by měl být vždy mírně vlhký a čím menší je nádoba, tím častěji je třeba kontrolovat vlhkost půdy. Neokoukané begónie vyvýšené
Begónie je rostlina, která dorůstá do výšky až 40 cm a má keřovitý a poměrně hustý habitus. Listy jsou srdčité a asymetrické. Květy mají oranžovou, žlutou, růžovou a červenou barvu a
vypadají jako malé kvítky. Pěstování této rostliny není náročné, stačí jí poskytnout optimální podmínky. Dbejte na to, aby byla půda lehká, propustná a dostatečně vlhká. Begónie nemají rády nadbytek nebo nedostatek vody. Místo by mělo být slunečné a chráněné před větrem.
Zdroj:
Porady Interia
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Balkonové květiny do truhlíku: Zvolte letos ty, které jsou krásnější než klasické muškáty. Sousedky vám budou zaručeně závidět appeared first on BydlímeÚtulně.cz.