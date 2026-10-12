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Skateboardista narazil hlavou do zdi a na místě zemřel. Nehodu řeší policie

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Dennívýzva
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Řidič našel v pondělí ráno u silnice v Jiníně na Strakonicku mrtvého muže s poraněním hlavy. Podle policie pravděpodobně sjížděl na skateboardu z kopce, nezvládl jízdu a narazil do zdi domu. Okolnosti tragédie vyšetřují dopravní policisté.
Skateboardista narazil hlavou do zdi a na místě zemřel. Nehodu řeší policie

Skateboardista narazil hlavou do zdi a na místě zemřel. Nehodu řeší policie

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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