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Srbské rizoto Češi často zabijí jednou chybou. Pak je z něj suchá směs bez chuti

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Srbské rizoto si mnoho Čechů pamatuje jako suchou směs rýže, masa a zeleniny ze školní jídelny. Tak ale chutnat nemusí. Největší chyba přichází ve chvíli, kdy necháme z hrnce zmizet všechnu tekutinu.
Srbské rizoto Češi často zabijí jednou chybou. Pak je z něj suchá směs bez chuti

Srbské rizoto Češi často zabijí jednou chybou. Pak je z něj suchá směs bez chuti

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 09:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žádný Špeky

Žádný Špeky spojuje poctivé domácí vaření s turistikou, praktickými radami a pohodovým pohledem na každodenní život. Silnou část obsahu tvoří recepty od české klasiky přes rychlá jídla až po nápady na vaření v přírodě, doplněné o rady týkající se potravin a jejich správného skladování. Když se...

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