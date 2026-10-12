Řízky naruby: Křupavá strouhanka a šťavnaté maso, které překvapí každého, kdo zná klasiku

jsem dlouho brala trochu s rezervou. Pořád jsem měla pocit, že když se jen prohodí pořadí Řízky naruby obalování, nemůže z toho být až takový rozdíl. Pak jsem je ale jednou udělala obráceně. Nejdřív strouhanka, až potom vejce a klasický se u nás doma na čas trojobal odsunul. Kůrka se masa drží pevněji, kotleta se tolik nevysuší a po rychlém opečení se všechno nechá dojít v pekáčku se slaninou, cibulí a paprikou. Příloha už pak není žádná velká věda.
Tenhle recept vychází z postupu, který se mi doma několikrát
osvědčil, a zároveň z několika známých zdrojů. Do své verze dávám kapii a také granulovaný česnek přímo na maso. Kotletě přidá chuť, ale nepřehluší slaninu ani cibuli. má navíc poměrně dobré Vepřová kotleta nutriční hodnoty.
Můj tip zní: U řízků naruby se strouhanka dává rovnou na maso, mouka se vynechává. Plátky proto musí být před obalením opravdu suché. Vezměte papírovou utěrku a každý kus masa z obou stran pořádně osušte. Když na povrchu zůstane vlhkost, strouhanka po mase klouže a při smažení se kůrka nechytá tak, jak má. Recept na šťavnaté řízky naruby zapečené se slaninou a paprikou
Z těchto surovin vyjde plný pekáček zhruba
pro čtyři lidi. Celkem: přibližně 55 až 65 minut Ingredience k přípravě
Maso a obalování: 4 plátky vepřové kotlety (nebo krkovice), každý asi 150 g 2 vejce hrst strouhanky (přibližně 80 g) sůl, čerstvě mletý pepř granulovaný česnek (podle chuti) olej na smažení
Zapékání: 100 g plátkové anglické slaniny 2 cibule 1 kapie troška másla nebo tuku do pekáčku Postup přípravy šťavnatých obrácených řízků se slaninou a zeleninou
1. Vepřovou kotletu nakrájejte na plátky a každý z nich dobře naklepejte. Maso osušte papírovou utěrkou, tady se to nevyplatí odbýt, protože mokrý povrch strouhanku špatně drží. Plátky osolte, opepřete a ze všech stran posypte
granulovaným česnekem.
2. Připravte si dvě misky. Do jedné nasypte
strouhanku, do druhé dejte rozšlehaná vejce. Obalujte opačně než u běžných řízků: maso nejdřív pořádně vtlačte do strouhanky, klidně dlaní, a teprve potom ho protáhněte vejcem. Kůrka pak drží pevněji a na pánvi se méně trhá. Foto: Cooky.cz, Řízky naruby: Křupavá strouhanka a šťavnaté maso, které překvapí každého, kdo zná klasiku
3. Na pánvi rozehřejte dost oleje. Řízky smažte na středním plamenu
3 až 4 minuty z každé strany, jen aby zezlátly. Uvnitř ještě nemusí být dodělané, protože půjdou do trouby.
4. Troubu předehřejte na
180 stupňů. Pekáček lehce vymažte máslem nebo trochou tuku.
5. Cibuli oloupejte a nakrájejte na kolečka, kapii na proužky nebo kroužky. Osmažené řízky rozložte do pekáčku vedle sebe, ideálně v jedné vrstvě.
Foto: Cooky.cz, Řízky naruby: Křupavá strouhanka a šťavnaté maso, které překvapí každého, kdo zná klasiku
6. Na každý plátek masa položte
slaninu, kolem nasypte cibuli a papriku. Slanina při pečení pustí šťávu, maso díky ní zůstane vláčnější a dostane jemně kouřovou chuť.
7. Pekáček dejte do vyhřáté trouby a zapékejte
25 až 30 minut. Hotovo bývá ve chvíli, kdy cibule změkne a slanina se začne na okrajích opékat dokřupava. Podávejte rovnou z pekáčku; dobře k tomu sedí čerstvý chléb nebo bramborová kaše. Tipy redakce: Záměna masa: Kotletu můžete nahradit i kuřecím prsním řízkem. Kuřecí maso se v troubě dodělá rychleji, zapékání proto zkraťte na 18 až 22 minut. Bez slaniny: Pokud slaninu vynecháte, dejte do pekáčku lžíci másla a přilijte trochu vody nebo vývaru. Maso se pak nebude tolik vysušovat. Strouhanka: Pro výraznější chuť ji promíchejte s trochou sušeného tymiánu nebo majoránky. Kůrka pak voní víc po domácí kuchyni, takové té nedělní, bez zbytečných ozdob.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline