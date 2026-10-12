Zásilka ruské nafty do USA doplula v rekordním čase po Trumpově oznámení

Z ruského Petrohradu na východní pobřeží Spojených států musí tanker urazit přes Baltské moře a severní Atlantik několik tisíc námořních mil. Do oblasti New Yorku jde přibližně o 7 000 kilometrů po moři a námořnímu tankeru taková cesta trvá přibližně dva až tři týdny. Jako zázrakem se však podařilo tuto vzdálenost z Ruska do USA překonat tankeru Minerva Zen za pouhých 24 hodin od Trumpova oznámení, že USA koupí od Ruska už v tomto měsíci až 300 tisíc tun nafty (cca 40 tisíc tun).
Tanker dlouhý přibližně 250 metrů přivezl k americkému pobřeží asi 280 tisíc barelů ruské nafty. Zázrak v rychlosti dodání potřebné nafty to zase tak velký nebude. Plavidlo Minerva Zen totiž vyplulo z Petrohradu přes severní Atlantik k americkým břehům už 22. září, tedy dlouho před veřejným oznámením nové dohody mezi Washingtonem a Moskvou o uvolnění obchodu s ruskými pohonnými hmotami. Nyní kotví podle portálu Vessel Finder v přístavu Wilmington v americkém státě Delaware.
Na příjezd tankeru upozornili námořní analytici a ukrajinská agentura UNN s odkazem na data ze sledovacích platforem. Načasování dodávky vyvolalo otázky, zda jednání o povolení exportu ruské nafty neprobíhala v zákulisí již několik týdnů. Samotná trasa lodi však takový závěr jednoznačně nedokazuje.
Americký prezident Donald Trump veřejně poděkoval Vladimíru Putinovi za dohodu, jejíž součástí má být šestiměsíční výjimka umožňující prodej ruské nafty na světových trzích. Opatření se setkalo s kritikou amerických jak republikánských, tak pochopitelně i demokratických senátorů, kteří varují, že příjmy z prodeje energetických surovin mohou přispívat k financování ruské války proti Ukrajině.
Američtí voliči mohou Donaldu Trumpovi a jeho straně v nadcházejících kongresových volbách (midterms) tuhletu velmi kontroverzní dohodu s Ruskem tvrdě spočítat. Mnoho z nich si totiž uvědomuje, že cena PHM a obzvláště nafty začala růst až po Trumpově útoku na Írán před více než půl rokem a málokdo věří, že je to kvůli vzájemným rusko-ukrajinským útokům na rafinerie. Trumpovo rozhodnutí odebrat ruskou naftu je tak může ještě více proti němu obrátit.
Z ekonomického hlediska je zásilka relativně malá. Přibližně 280 tisíc barelů odpovídá při obvyklé spotřebě USA méně než půldenní poptávce po naftě. Na čerpacích stanicích cena neklesne více než o pár centů, jestli vůbec. Význam dodávky tak spočívá především v politickém symbolu: naznačuje možnost pragmatického obchodu mezi Washingtonem a Moskvou navzdory pokračující válce.
Petr Dvořák
zdroj: UNN, Vessel Finder