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Inuité řešili soudní spory pomocí pěvecké soutěže s bubínkem. Vítěz musel přezpívat poraženého a bylo rozhodnuto

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Za dlouhých zimních večerů se vyprávění a písně předávaly z generace na generaci, a bubínek byl pro mnohá vyprávění důležitým nástrojem. Bubínek je známý a používaný v celé arktické oblasti. Je to tradice přizpůsobená inuitské kultuře a nomádským životním podmínkám.
Inuité řešili soudní spory pomocí pěvecké soutěže s bubínkem. Vítěz musel přezpívat poraženého a bylo rozhodnuto

Inuité řešili soudní spory pomocí pěvecké soutěže s bubínkem. Vítěz musel přezpívat poraženého a bylo rozhodnuto

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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