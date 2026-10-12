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Super El Niño sílí. Meteorologové čekají nevídaný rekord, prosinec může přinést extrémy

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Tichý oceán se otepluje mimořádným tempem a klimatický jev El Niño míří k historickému rekordu. Nejnovější předpovědi naznačují, že svého vrcholu dosáhne v prosinci 2026 a může překonat všechny dosud zaznamenané hodnoty. Následky se projeví na několika kontinentech, kde hrozí ničivá sucha, přívalové deště i rozsáhlé povodně. Změny v proudění atmosféry mohou ovlivnit také nadcházející zimu v Evropě.
Super El Niño sílí. Meteorologové čekají nevídaný rekord, prosinec může přinést extrémy

Super El Niño sílí. Meteorologové čekají nevídaný rekord, prosinec může přinést extrémy

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 09:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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