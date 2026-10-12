Super El Niño sílí. Meteorologové čekají nevídaný rekord, prosinec může přinést extrémy

Klimatický jev El Niño, který se letos rozvinul v tropické části Tichého oceánu, pokračuje v rychlém zesilování. Během září dosáhla teplotní odchylka v jedné z hlavních sledovaných oblastí 2,1 stupně Celsia nad dlouhodobým průměrem. V některých částech východního Pacifiku byla voda dokonce o více než čtyři stupně teplejší, než bývá obvyklé. Ještě výraznější oteplení naznačují výpočty pro závěr letošního roku. Průměrná teplotní odchylka ve sledované oblasti oceánu by mezi říjnem a prosincem mohla dosáhnout přibližně 3,7 stupně Celsia. Pokud se tato předpověď naplní, překoná dosavadní rekord z přelomu let 2015 a 2016, kdy odchylka dosáhla 2,6 stupně. Pravděpodobnost historicky mimořádně silného jevu pro období od října do prosince dosahuje podle říjnového výhledu 83 procent.
Prosinec bude rozhodující pro další vývoj
Nejvýraznější zesílení se očekává během zbývajících podzimních týdnů, přičemž vrchol by měl nastat přibližně v prosinci. Neznamená to však, že by mimořádné podmínky s koncem kalendářního roku okamžitě odezněly. Silný až velmi silný El Niño pravděpodobně přetrvá také během prvních tří měsíců roku 2027. Jeho podstatou je neobvyklé oteplení povrchových vod v rovníkovém pásmu Tichého oceánu, které mění výměnu tepla a vlhkosti mezi oceánem a atmosférou. Následně dochází k přesunům oblastí s intenzivními srážkami a ke změnám vzdušného proudění na velké vzdálenosti. Právě proto se důsledky mohou projevit i tisíce kilometrů od míst, kde samotné oteplování oceánu probíhá. Mimořádně silný El Niño přitom zvyšuje pravděpodobnost výrazných výkyvů počasí, ale nezaručuje jejich výskyt v každé oblasti.
Evropu čeká nejistá zima, ve hře jsou bouře i mrazy
Výrazné oteplování Pacifiku může ovlivnit rovněž počasí v Evropě, jeho působení je zde však méně přímočaré než v tropických oblastech. Během pozdního podzimu a začátku zimy se zejména v severozápadní Evropě zvyšuje pravděpodobnost vlhčího, větrnějšího a relativně mírnějšího počasí. Častější přechody tlakových níží mohou přinášet vydatnější srážky a období silného větru. V druhé polovině zimy se ale situace může změnit, mimo jiné v souvislosti s možným oslabením polárního víru, který ovlivňuje proudění vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry. Takový vývoj by mohl zvýšit pravděpodobnost vpádů studeného vzduchu do některých částí Evropy. Pro Českou republiku zatím nelze spolehlivě určit, zda převládnou mírné teploty, nebo se objeví delší období mrazů a sněžení. Současné sezónní předpovědi totiž nedokážou několik měsíců dopředu přesně stanovit počasí v jednotlivých dnech ani konkrétní oblasti nejvíce ohrožené extrémy.
Stovkám milionů dětí hrozí následky sucha a povodní
Zatímco evropská zima zůstává nejistá, v některých tropických oblastech jsou předpokládané důsledky výraznější. V částech Indonésie, Austrálie a Jižní Ameriky může pokračující oteplování oceánu zvyšovat pravděpodobnost nedostatku srážek, zatímco jiným regionům hrozí intenzivnější deště a záplavy. Zvlášť nepříznivá situace může nastat tam, kde již nyní obyvatelé čelí nedostatku pitné vody a potravin. Nejnovější odhady ukazují, že mezi říjnem a prosincem bude neobvykle suchým nebo vlhkým podmínkám vystaveno více než 347 milionů dětí v téměř stovce zemí a území. Největší skupinu představuje přibližně 190 milionů dětí v Asii a oblasti Tichého oceánu. Toto číslo vyjadřuje počet dětí žijících v potenciálně ohrožených oblastech, nikoli počet těch, které skutečně zasáhne přírodní katastrofa. Změny srážek přesto mohou mít vážné následky pro zemědělství, zásobování vodou i dostupnost potravin.
Dopady mohou pokračovat také v roce 2027
Současný vývoj je mimořádný také tím, že přichází v období dlouhodobě vysokých globálních teplot. Silný El Niño uvolňuje z oceánu do atmosféry další teplo, které může přispět k oteplení celé planety. Tento účinek se navíc nemusí projevit pouze v době, kdy je samotný jev nejsilnější. Zvýšené globální teploty mohou přetrvávat i během následujícího roku, takže rok 2027 může patřit mezi vůbec nejteplejší v historii měření. Přesný rozsah následků bude záviset nejen na síle El Niña, ale také na dalších klimatických a atmosférických vlivech. Prosincový vrchol tak nebude znamenat konec jeho působení, nýbrž důležitý okamžik pro posouzení vývoje počasí v dalších měsících.
Zdroje: wmo.int, cpc.ncep.noaa.gov, metoffice.gov.uk