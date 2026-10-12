Pardubický Mandát rozhodl bitvu s Třincem originální fintou. Obránce a brankář neměli šanci

Neděle 11. října 2026, enteria arena, 10 023 diváků. Dynamo vede nad dosud neporaženým lídrem extraligy 2:0, pak prohrává 3:4, šestnáct vteřin před koncem vyrovnává a ve třetí minutě prodloužení posílá Jan Mandát puk do sítě způsobem, o kterém se bude mluvit dlouho. Otočka, bekhend, ticho na třinecké střídačce. Úřadující mistr právě potvrdil, že o čelo tabulky bude letos boj na nože.
Anatomie rozhodující akce
Čas 62:57, formát tři na tři. Mandát najíždí s pukem, po jeho pravé ruce kryje prostor Peter Čerešňák, Tomáš Nosek zajišťuje podporu, oba si později připíšou asistenci. Na třinecké straně brání Marian Adámek s Andrejem Nestrašilem, za nimi stojí Ondřej Kacetl v brance.
Spin-o-Mandát 😱 Pardubický útočník rozčísl šlágr kola fantastickým gólem 🎩 #TELH | #topgoltelh | #PCETRI | @HCPCE https://t.co/odjEfGL1t8— Tipsport extraliga (@telhcz) October 11, 2026
Mandát udělá to, co obránce nečeká: místo střely z první se otočí, změní úhel zakončení o desítky stupňů a bekhendem z krátké vzdálenosti pošle puk tam, kam se Kacetl po obráncově reakci přesunout nestihne. Pardubický klubový report mluví o „krásné otočce bekhendem“, a je to přesný popis. Kombinace techniky, načasování a kontextu z téhle branky dělá silného kandidáta na highlight celé dosavadní sezony.
Zápas, který se odmítal rozhodnout
Průběh vypadal jako scénář, který by si žádný dramaturg netroufl napsat:
- 1. třetina: Pardubice vedou 2:0, Třinec hledá rytmus.
- 2. třetina: Oceláři srovnají na 2:2. Hudáček sice dostane puk do branky těsně před sirénou, ale videorozhodčí gól neuzná, kotouč přešel čáru až po konci třetiny. Místo třineckého vedení 3:2 jdou týmy do kabin za remízy.
- 3. třetina: Kelemen vrací Pardubicím vedení na 3:2. Třinec odpovídá dvěma góly Adámka a Musila, 4:3 pro hosty v 52:41. Zdá se rozhodnuto.
Jenže v 58:52 jde Koch na trestnou za držení. Pardubice spojí přesilovku s odvolaným brankářem, hrají šest na čtyři. A Čerešňák v čase 59:44, šestnáct vteřin před koncem, prostřelí Kacetla. Stav 4:4, prodloužení.
Třinecký asistent Jiří Raszka po zápase přiznal, že mužstvu utekl začátek i závěr. Právě Kochův faul v předposlední minutě změnil celou dynamiku konce.
Širší obraz: dva body, které mění optiku tabulky
Třinec zůstal po 10. kole první s 28 body. Pardubice jsou druhé s 26 body z jedenácti zápasů. Aritmeticky dvouboddový rozdíl, psychologicky něco víc.
Oceláři od startu sezony vyhráli devět zápasů v řadě, podle Hokej.cz jde o dorovnání extraligového rekordu, který sami nastavili v ročníku 2020/21. Desátou výhru nepřidali. A zastavil je právě tým, který je na jaře porazil ve finále 4:2 na zápasy a slavil titul.
Dynamo navíc natáhlo vlastní vítěznou šňůru na sedm utkání. A udělalo to bez Lukáše Sedláka, Vladimíra Sobotky a Jakuba Lauka, tří ofenzivních opor, které chyběly v sestavě. Mandát nastoupil v elitní formaci s Romanem Červenkou a Jáchymem Kondelíkem, tedy v roli, kde se od něj čeká rozhodování zápasů. Přesně to udělal.
Kdy přijde odveta
První vzájemný extraligový duel sezony je za Pardubicemi. Další šance na revanš přijde v pátek 27. listopadu v Třinci, třetí střet je naplánovaný na 15. ledna 2027 zpět v Pardubicích. Rivalita, kterou loni korunovala finálová série, má po nedělním večeru ještě ostřejší hrany.
Mandátova otočka nerozhodla jen zápas. Řekla celé lize, že cesta k titulu vede přes pardubický led, a přes hráče, kteří umějí v šedesáté třetí minutě vytáhnout věc, na kterou se nedá připravit.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek