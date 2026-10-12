Rozčílený cestující hodil v Olomouci po řidičce tramvaje část jízdního kola

Rozčílený cestující hodil v Olomouci po řidičce tramvaje část jízdního kolaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Rozčílený cestující hodil v Olomouci po řidičce tramvaje část jízdního kolaZdroj: Městská policie Olomouc
Článek byl publikován 12.10.2026 08:59
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