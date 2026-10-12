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Rozčílený cestující hodil v Olomouci po řidičce tramvaje část jízdního kola

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Dennívýzva
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Část jízdního kola hodil po řidičce tramvaje v Olomouci rozčílený cestující poté, co ho žena nepustila do vozu. Řidička má zranění, muž skončil v rukou policie a za přestupek mu hrozí pokuta.
Rozčílený cestující hodil v Olomouci po řidičce tramvaje část jízdního kola

Rozčílený cestující hodil v Olomouci po řidičce tramvaje část jízdního kola

Zdroj: Městská policie Olomouc
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 08:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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