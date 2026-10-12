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Manchester City vyhrává, jako by se nic nedělo. Nad klubem přitom visí trest, který může změnit jeho budoucnost

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Šest zápasů, šest vítězství a první místo v Premier League. Manchester City pod Enzem Marescou zažívá mimořádný začátek sezony, který v neděli potvrdil vítězstvím 3:0 na Anfieldu. Jenže právě ve chvíli, kdy jeho fotbalisté působí téměř nezastavitelně, klub čelí nejvážnějšímu disciplinárnímu problému své novodobé historie. Nezávislá komise ho uznala vinným ze závažného porušování finančních pravidel, vedení se proti rozhodnutí odvolalo a konečné sankce zůstávají neznámé. Jak se buduje vítězné mužstvo, když nikdo neví, co s ním bude za několik měsíců?
Manchester City vyhrává, jako by se nic nedělo. Nad klubem přitom visí trest, který může změnit jeho budoucnost

Manchester City vyhrává, jako by se nic nedělo. Nad klubem přitom visí trest, který může změnit jeho budoucnost

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 12.10.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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