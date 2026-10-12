Manchester City vyhrává, jako by se nic nedělo. Nad klubem přitom visí trest, který může změnit jeho budoucnost

Na Anfieldu se mělo rozhodovat o fotbale. Ve skutečnosti šlo o mnohem víc
Když fotbalisté Manchesteru City přijížděli v neděli na Anfield, dobře věděli, že je nečeká běžné ligové utkání. Liverpool je jedním z jejich největších rivalů a návštěvy jeho stadionu bývají náročné i za normálních okolností. Tentokrát však napětí výrazně zvýšilo rozhodnutí nezávislé komise Premier League, která na konci září zveřejnila závěry dlouholetého vyšetřování financování manchesterského klubu.
Domácí fanoušci připravili transparenty obviňující City z podvádění a připomínali, že některé z historických titulových soubojů obou klubů se odehrály právě v období, kterého se finanční kauza týká. Hostující příznivci naopak odpověděli vlastními chorály a demonstrativní podporou mužstva.
Samotný zápas byl dlouho poměrně vyrovnaný. Liverpool dokázal omezovat útočné možnosti hostů a první poločas skončil bez branek. Rozhodující změna přišla v 62. minutě, kdy Ryan Gravenberch dostal druhou žlutou kartu a musel opustit hřiště.
Manchester City potřeboval pouhé tři minuty, aby početní převahu využil. Erling Haaland otevřel skóre, krátce nato přidal druhý gól Jérémy Doku a v 78. minutě uzavřel výsledek Rayan Cherki.
City vyhrálo 3:0 a získalo šesté vítězství v šestém ligovém zápase. Trenér Enzo Maresca tím vyrovnal nejlepší vstup manažera do působení v Premier League.
Fotbalisté tak na hřišti poskytli přesně tu odpověď, kterou si jejich příznivci přáli. Jenže samotné vítězství nemůže vyřešit otázky, které nyní čekají vedení klubu.
Komise popsala systém, který měl zkreslovat skutečné finance klubu
Vyšetřování Manchesteru City začalo už v prosinci 2018. Premier League následně v únoru 2023 předala případ nezávislé komisi, která měla posoudit rozsáhlé podezření na porušování finančních pravidel v období sezon 2009/10 až 2017/18.
Po dlouhém řízení zveřejnila komise 29. září 2026 závěr, podle kterého klub závažným způsobem porušoval pravidla soutěže.
Podle oficiálního stanoviska Premier League City využívalo obchodní smlouvy, které neodpovídaly skutečným dohodám mezi jednotlivými stranami. Část příjmů vykazovaných jako sponzorské platby měla být ve skutečnosti financována prostřednictvím společnosti Abu Dhabi United Group, tedy tehdejšího vlastníka klubu.
Komise zároveň dospěla k závěru, že další ujednání umožňovala vykazovat nižší provozní náklady, než jaké klubu skutečně vznikaly.
Celkové zkreslení příjmů a nákladů mělo podle jejích zjištění přesáhnout 900 milionů liber.
To je zásadní skutečnost, protože pravidla finanční udržitelnosti jsou postavena na předpokladu, že kluby poskytují pravdivé informace o svém hospodaření. Pokud některý klub uměle zvýší vykazované příjmy nebo sníží náklady, může vytvořit zdánlivý prostor pro investice do hráčů, který by při správném vykazování neměl.
Komise také konstatovala, že City během vyšetřování opakovaně nesplnilo povinnosti spolupracovat s Premier League.
Klub závěry odmítá, nadále trvá na své obhajobě a 2. října podal odvolání. Celá kauza proto ještě není pravomocně uzavřená a o konkrétních sankcích nebylo rozhodnuto.
Rozdíl mezi potvrzenými zjištěními komise a konečným výsledkem disciplinárního řízení je důležitý. Stejně tak je ale podstatné, že už nejde pouze o podezření, nad kterým liga vede vyšetřování. Existuje rozhodnutí nezávislé komise, které City nyní napadá.
Co může Manchesteru City skutečně hrozit?
Největší nejistota se v tuto chvíli netýká samotného průběhu vyšetřování, ale možných následků.
Pravidla Premier League umožňují uplatnit různé disciplinární sankce, včetně finančních pokut, odečtů bodů a dalších sportovních postihů. Komise má při jejich stanovení poměrně široké pravomoci a musí zohlednit charakter i závažnost jednotlivých porušení.
Zatím však není možné odpovědně tvrdit, že City určitě přijde o konkrétní počet bodů, bude přeřazeno do nižší soutěže nebo ztratí některé historické trofeje.
O podobných scénářích se intenzivně diskutuje, ale žádný z nich nepředstavuje oznámený výsledek řízení.
Pro klub je přesto samotná nejistota velmi nepříjemná.
Představme si například situaci, kdy vedení připravuje přestupové období a musí rozhodovat o investicích v hodnotě desítek nebo stovek milionů liber. Běžně při tom zohledňuje očekávané sportovní příjmy, dlouhodobé smlouvy, rozpočet na mzdy i hodnotu současného kádru.
Jenže pokud není jasné, zda klub v budoucnu nezasáhne výrazná finanční nebo sportovní sankce, je sestavování takového plánu mnohem komplikovanější.
Stejný problém se může projevit při jednáních se sponzory, obchodními partnery nebo hráči, kteří zvažují dlouhodobou budoucnost.
Neznamená to, že by City okamžitě přestalo být atraktivní destinací. Má kvalitní infrastrukturu, silnou značku a mimořádně konkurenceschopné mužstvo. Při rozhodování o několikaletém kontraktu však mohou budoucí soutěžní podmínky představovat důležitý faktor.
Proč se problémy vedení zatím neprojevují na hřišti?
Manchester City má jednu velkou výhodu. Jeho sportovní fungování není závislé pouze na každodenních rozhodnutích několika nejvyšších představitelů klubu.
Během dlouhých let úspěšného působení si vybudoval rozsáhlé zázemí, kvalitní realizační tým, skauting, analytické oddělení i zkušené hráčské jádro.
Právě proto může mužstvo na krátkodobou nejistotu mimo hřiště reagovat relativně stabilně.
Enzo Maresca má na starosti především přípravu fotbalistů, jejich taktiku a výsledky. Pokud jeho hráči vědí, jakým způsobem mají hrát, a vedení dokáže zajistit běžné fungování klubu, nemusí se disciplinární řízení okamžitě projevit v jejich výkonnosti.
Na Anfieldu bylo dokonce vidět, že mužstvo dokáže zvládnout také mimořádně nepříjemné prostředí. Domácí fanoušci dávali hráčům City hlasitě najevo, co si o jejich klubu myslí, ale hosté se po vyloučení Gravenbercha soustředili na využití své převahy.
Tři góly během šestnácti minut po Gravenberchově vyloučení potvrdily, že Maresca má tým připravený reagovat na změny v utkání.
Z vítězství však nelze vyvozovat, že kauza na klub nemá žádný vliv. Znamená pouze to, že se její důsledky v neděli neprojevily způsobem, který by zabránil dalšímu sportovnímu úspěchu.
Skutečná zkouška může přijít až ve chvíli, kdy bude známý konečný rozsah disciplinárních následků.
Šest vítězství ukazuje sílu mužstva, nikoliv bezpečí celé organizace
Pro fanoušky Manchesteru City může být současná sezona zvláštní zkušeností. Jejich tým vede tabulku, střílí góly a dokáže porážet největší soupeře, zatímco kolem něj probíhá proces, který může ovlivnit jeho další fungování.
Z pohledu soupeřů je situace ještě citlivější. Liverpool a další kluby mají právo požadovat, aby byla pravidla uplatňována stejně na všechny účastníky soutěže. Pokud by se potvrdilo, že některý klub získával ekonomickou výhodu prostřednictvím nepravdivého vykazování příjmů a nákladů, nejde pouze o problém účetnictví.
Jde také o otázku důvěry ve spravedlivé podmínky soutěže.
City naproti tomu využívá právo na odvolání a usiluje o změnu rozhodnutí, se kterým nesouhlasí. O konečném výsledku proto musí rozhodnout příslušné nezávislé orgány, nikoliv fanouškovské emoce nebo sportovní výsledky.
Pro samotnou Premier League to bude důležitá zkouška důvěryhodnosti disciplinárního systému.
Nejtěžší soupeř Manchesteru City nehraje v Premier League
Na Anfieldu Manchester City ukázal, že má mužstvo schopné zvládat náročné zápasy, nepřátelskou atmosféru i tlak na pokračování vítězné série.
Po šesti kolech je neporažené a Maresca může oprávněně hodnotit sportovní vstup do sezony velmi pozitivně.
Budoucnost klubu se však nyní nebude rozhodovat pouze na stadionech. Paralelně se odehrává disciplinární proces, jehož výsledek může mít mnohem dlouhodobější důsledky než jediná ligová porážka.
Pokud odvolací orgán závěry komise potvrdí a následně přijdou významné sankce, bude se vedení muset vyrovnat s novou situací při financování, sportovním plánování i komunikaci s hráči a partnery.
Jestliže City v odvolacím řízení uspěje, dopad na jeho budoucnost může být výrazně odlišný.
Největší paradox současného Manchesteru City spočívá v tom, že mužstvo má pod kontrolou téměř všechno, co se odehrává na hřišti, ale nad rozhodnutím, které může zásadně ovlivnit jeho budoucnost, takovou kontrolu nemá.
Maresca může vyhrát sedmý, osmý i devátý zápas. O tom, jaké budou podmínky pro jeho práci v dalších sezonách, však rozhodne někdo jiný.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Premier League – Statement: Manchester City FC, 29 September 2026 [2], Premier League – Manchester City FC appeal decision of independent Commission [3], Manchester City – Haaland, Doku and Cherki fire City to victory at Liverpool [4], Liverpool FC – Liverpool versus Manchester City, match report [5], Reuters – Manchester City met at Anfield with boos and cheat taunts [6].