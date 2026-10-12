Tento 1 spotřebič v kuchyni sežere za rok víc proudu než pračka i myčka dohromady. Češi ho přitom nechávají v zásuvce

Pračku pustíte párkrát týdně, myčku zapnete po večeři a u obojího tušíte, že vás něco stojí. Jenže v kuchyni máte spotřebič, který nikdy nevypnete a skoro si ho nevšimnete, a na ročním účtu za elektřinu po sobě často nechá víc než pračka s myčkou dohromady. Řeč je o lednici a mrazáku.
Spotřebič, který nikdy nevypnete
Chladnička má jednu vlastnost, kterou žádný jiný kuchyňský pomocník nemá. Běží nepřetržitě, čtyřiadvacet hodin denně, celý rok. Pračka se točí pár hodin týdně, myčka naskočí jednou za den nebo dva, ale lednice odebírá proud pořád. Kompresor se sice střídavě zapíná a vypíná podle teploty uvnitř, celkově ale neodpočine ani na chvíli.
Právě proto bývá chladnička největším jednotlivým žroutem elektřiny v domácnosti. Není to tím, že by měla vysoký příkon, naopak. Spotřebu jí nasčítá ten nekonečný provoz. A protože ji nikdo nevytahuje ze zásuvky, málokoho napadne počítat, kolik ho vlastně stojí.
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Moderní úsporná pračka spotřebuje zhruba 100 až 160 kilowatthodin za rok, myčka při běžném používání kolem 150 až 260 kilowatthodin. Dohromady se tak obě dostanou někam ke 300 až 400 kilowatthodinám ročně, podle toho, jak často je pouštíte a jaké programy volíte. Zní to jako hodně, jenže obě pracují jen chvíli.
Běžná kombinovaná lednice se spotřebou kolem 200 kilowatthodin za rok se tomuhle součtu blíží úplně sama. A jakmile máte doma větší nebo starší kus, snadno ho přeskočí. Rozdíl dělá právě to, že lednice sčítá drobné odběry čtyřiadvacet hodin denně, kdežto pračka s myčkou jen během pár cyklů týdně.
Starý mrazák v garáži je skrytý rekordman
Nejhůř na tom bývají staré spotřebiče. Mrazák nebo lednice po deseti až dvaceti letech provozu spolknou klidně 400 až 700 kilowatthodin ročně. Kompresor po letech ztrácí účinnost, zestárlá izolace propouští víc tepla a výsledkem je účet, který se starým spotřebičem rok co rok roste.
Přečtěte si také: Elektrikář varuje: tento 1 spotřebič v ložnici spotřebuje za rok víc než pračka. Češi ho přitom nechávají zapnutý celou noc Starý mrazák nebo lednice spolkne ročně klidně 400 až 700 kilowatthodin a jeho spotřeba tiše navyšuje účet za elektřinu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Oblíbenou pastí bývá mrazák navíc, který lidé odstaví do garáže nebo sklepa. Řadě domácností slouží jako rezervní úložiště nakoupených zásob a sezonní úrody, běží ale celý rok a jeho spotřeba se tiše přičítá ke všemu ostatnímu. Jen tenhle jeden přidaný spotřebič umí stát kolem 1 000 až 2 000 korun ročně, u staršího a většího modelu i podstatně víc. A právě starší nebo objemný mrazák, stejně jako letitá lednice, nakonec překoná pračku s myčkou dohromady.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Spotřebič Roční spotřeba (kWh) Úsporná pračka 100 až 160 Myčka 150 až 260 Pračka a myčka dohromady 300 až 400 Běžná kombinovaná lednice kolem 200 Starý mrazák nebo lednice (10 až 20 let) 400 až 700 Kolik vás to doopravdy stojí
Cena elektřiny se dnes pohybuje zhruba kolem 6 až 6,6 koruny za kilowatthodinu. Běžná úsporná lednice se při téhle ceně vejde řádově do 1 200 až 1 400 korun ročně. U starého mrazáku je to jiná liga, při spotřebě kolem 600 kilowatthodin se náklad vyšplhá ke 3 500 až 4 000 korunám za rok.
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Zrádné je na tom hlavně to, jak nenápadně se ta částka rozpouští. Lednice stojí jen pár korun denně, tři až čtyři koruny, nad kterými každý mávne rukou. Běží ale pořád, i o víkendu na chatě nebo během dovolené, a drobné denní odběry se za rok posčítají do tisíců. Kvůli tomu chladnička na vyúčtování splývá s pozadím, zatímco praní nebo mytí nádobí si člověk s konkrétní útratou spojí snadno.
Jak účet srazit bez nové lednice
Dobrá zpráva je, že spotřebu jde často snížit i bez nákupu nového spotřebiče. Pomůže hned několik úprav:
Začněte u teploty. Lednici stačí nastavit na 4 až 5 °C, mrazák na −18 °C. Každý stupeň navíc dolů znamená zhruba o 6 procent vyšší spotřebu, aniž by potravinám jakkoli pomohl. Pozornost si zaslouží i námraza. Silná vrstva ledu nutí kompresor běžet déle a spotřebu citelně zvedá, takže starší spotřebič bez automatického odmrazování odmrazujte aspoň jednou ročně. Zkontrolujte těsnění dveří. Vytahanou gumu poznáte podle bankovky přivřené do dvířek, která drží jen velmi volně. Setřete prach z mřížky na zadní straně. Zanesený výměník odvádí teplo hůř a dokáže spotřebu zvednout o 10 až 15 procent. Lednici nestavte vedle sporáku, topení ani na přímé slunce. Čím tepleji kolem ní je, tím déle musí kompresor chladit. Přečtěte si také: Tento 1 přístroj v ložnici sežere za rok víc proudu než lednice. Češi ho přitom nechávají v zásuvce celou noc
A kdy má smysl koupit nový spotřebič? U funkční lednice se výměna jen kvůli spotřebě skoro nevyplatí, návratnost je příliš dlouhá. U starého mrazáku, který ročně spolkne přes 400 kilowatthodin, už ale nová úsporná varianta ekonomický smysl dává.
Zdroje: https://www.expert.cz/kolik-elektriny-spotrebuji-domaci-spotrebice-a-co-vas-jejich-provoz-skutecne-stoji/, https://www.srovnejto.cz/blog/jakou-spotrebu-maji-nejpouzivanejsi-spotrebice-v-domacnosti/, https://poradimsi.cz/spotreba-lednice/, https://www.az-elektrina.cz/spotreba/mraznicky/, https://www.centrum.cz/clanek/kolik-stoji-rocni-provoz-lednice-a-mrazaku-druhy-mrazak-v-garazi-muze-stat-rocne-tisice-navic-313394, https://www.cezakademie.cz/cs/clanky/prikon-spotrebicu-v-domacnosti-jak-na-vypocet-spotreby-elektriny-209530
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