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Aprilia obsadila první čtyři místa, Ducati z bedny zmizelo. MotoGP dostala důkaz, že dominance nemusí trvat věčně

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Ještě nedávno působila Ducati jako značka, která má v MotoGP odpověď téměř na všechno. Jenže nedělní Velká cena Indonésie nabídla obrázek, který by si v Borgo Panigale rozhodně nepřáli vidět. Marco Bezzecchi vyhrál před Raúlem Fernándezem, Jorgem Martínem a Ai Ogurou. Všichni čtyři seděli na motocyklech Aprilia. Ducati se na stupně vítězů vůbec nedostala a Marc Márquez dokončil závod až šestý. Byl to mimořádný souběh okolností, nebo se technická rovnováha v MotoGP skutečně posouvá?
archivní snímek: Gábor Talmácsi na Aprilii, 2007 VC Británie

archivní snímek: Gábor Talmácsi na Aprilii, 2007 VC Británie

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 12.10.2026 09:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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