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Liberec zrušil zakázku na rozšíření ZŠ Kaplického a neví, kdy ji znovu vypíše

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Liberec zrušil stavební zakázku na rozšíření ZŠ Kaplického za 145 milionů korun bez DPH. Zatím neví, kdy ji znovu vypíše, rozhodnutí bude na novém vedení města. Důvodů pro zrušení zakázky bylo podle končící náměstkyně primátora Šárky Prachařové (za ANO) víc.
Liberec zrušil zakázku na rozšíření ZŠ Kaplického a neví, kdy ji znovu vypíše

Liberec zrušil zakázku na rozšíření ZŠ Kaplického a neví, kdy ji znovu vypíše

Zdroj: Město Liberec
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 04:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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