Vila za 20 milionů a dům u Hradčan za 40. Farna s Chobotem teď řeší, kdo co dostane po rozchodu

Společné prohlášení přišlo přes Instagram a vzápětí se objevilo i na oficiálním webu zpěvačky. Stručné, bez obviňování, bez zmínky o třetí osobě. Pár napsal, že k rozhodnutí dospěl „už před několika měsíci“ a že zůstávají milujícími rodiči syna Artura a dcery Elly. Zajímavý detail: ještě v červnu 2026 spolu stáli na pódiu vyprodaného Edenu. Přesný okamžik zlomu proto zůstává nejasný. Co nejasné není, jsou dvě adresy, kolem kterých se teď soustředí pozornost, a hlavně právní logika, která určí, jestli se o ně vůbec bude dělit.
Dvě adresy, dva příběhy
První adresa je Na Podstádlí 528 ve Všenorech u Prahy. Rodinná vila, podle mediálních odhadů v hodnotě kolem 20 milionů korun. Veřejné rejstříky ji spojují s osobou Ewy Chobot, tedy Farne pod jejím občanským jménem. Nemovitost pořízená za trvání manželství je z pohledu zákona typickým kandidátem na součást společného jmění manželů.
Druhá adresa je Nový Svět 92/27, Hradčany, Praha 1. Historický dům v jedné z nejkouzelnějších uliček hlavního města, jehož mediální ocenění se pohybuje kolem 40 milionů korun. Chobot o něm v květnu 2026 pro Headliner mluvil jako o místě, kde žil jeho děda a kam má hlubokou osobní vazbu. Na téže adrese sídlí Ewolution Records, agentura zastupující uměleckou činnost Farne. Dům tedy není jen rodinná památka, je i byznysovou základnou.
Znalecké posudky k žádné z nemovitostí veřejně dostupné nejsou. Částky 20 a 40 milionů jsou odhady, ne ověřené ceny.
Kde se láme klíčová právní otázka
Vila ve Všenorech je z hlediska vypořádání relativně přímočará. Pokud byla koupena za trvání manželství z prostředků, které nebyly výlučným majetkem jednoho z manželů, spadá do společného jmění. Tečka.
Dům na Novém Světě je jiný případ. Dědictví do společného jmění manželů standardně nespadá, zůstává výlučným vlastnictvím toho, kdo dědil. Jenže český zákon zná cestu, jak to změnit. Manželé mohou notářskou smlouvou rozšířit SJM i na věci ve výlučném vlastnictví jednoho z nich. U nemovitosti se taková změna zapisuje vkladem do katastru, jak popisuje Portál veřejné správy.
Pokud Chobot dům do SJM skutečně vložil, soud by ho při případném rozvodu posuzoval jako společný majetek. Pokud ne, zůstává výlučně jeho. Veřejný notářský zápis ani aktuální katastrální list se nám nepodařilo dohledat. Právě tady, ne u samotné vily ve Všenorech, se podle nás bude lámat celý majetkový příběh rozchodu.
Tříletá lhůta a tři scénáře
Veřejně není doložené, že by už běžel rozvodový proces nebo návrh na vypořádání SJM. Zákon ale stanovuje jasný rámec: po zániku společného jmění mají manželé tři roky na to, aby se dohodli, nebo aby jeden z nich podal návrh k soudu. Pokud se nestane ani jedno, nastupuje zákonná domněnka, a nemovitosti se automaticky považují za podílové spoluvlastnictví s rovnými podíly.
V praxi připadají v úvahu tři základní scénáře, které jsme v Redakci VIPŽivot rozhodli zmínit:
- Dohoda s vyplacením – jeden si ponechá obě nebo jednu nemovitost a druhého finančně kompenzuje.
- Rozdělení jedna a jedna – každý si nechá jednu nemovitost, případně s finančním dorovnáním rozdílu v hodnotě.
- Prodej a dělení výtěžku – nemovitosti se prodají a peníze se rozdělí.
Jednostranný prodej bez souhlasu druhé strany je u majetku v SJM nebo v režimu nevypořádaného bývalého SJM právně rizikový. Bez dohody nebo soudního rozhodnutí nemůže ani jeden z nich jednoduše prodat a odejít.
Peníze, kariéra a to, co veřejně nevidíme
Farna patří k nejlépe vydělávajícím českým umělkyním své generace. Vyprodaná O2 arena, tři vyprodané Edeny, vlastní label, agentura, značkové spolupráce. Chobot má vlastní autorskou dráhu, na svém webu uvádí spoluautorství několika písní Farne, ale rozsah jeho financí veřejně viditelný není. V roce 2021 odešel z její doprovodné kapely, v rozhovoru pro iREPORT v roce 2022 řekl, že na desce Umami se nepodílel, zatímco Farna mu pomáhala s jeho sólovým projektem. Profesní propojení se tedy už před rozchodem uvolňovalo.
O dětech pár napsal, že zůstávají rodinou. Chobot v roce 2024 pro iDNES popisoval, že při Ewiných koncertech býval s dětmi doma. Konkrétní budoucí bydlení dětí veřejně potvrzené není, ale právě péče o děti bývá v praxi faktorem, který ovlivňuje, kdo zůstane v rodinném domě.
Úplný seznam aktiv (účty, investice, další nemovitosti) veřejně dostupný není. Viditelná je jen špička ledovce: dvě adresy, jeden label a dvě kariéry, které se třináct let prolínaly a teď se musí rozplést.
Pokud se dvojice dohodne v klidu, veřejnost se o detailech nemusí dozvědět vůbec. Pokud ne, rozhodne soud, a ten se bude ptát na jednu jedinou věc: co přesně stojí v katastru u domu na Novém Světě.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Daniela Linhartová