Jak poznat nejistého člověka: napoví řeč těla nebo proud slov. A může docházet i k ohýbání reality

OBSAH ČLÁNKU:
- Donekonečna analyzuje
- Hodně mluví
- Nedokáže nikoho odmítnout
- Vymýšlí si
- Jeho nálady jdou z extrému do extrému
- Možné problémy s váhou
- Neumí přijímat komplimenty
- Rychle opouští plány
- Manipuluje lidmi
- Podezřelá řeč těla
Nejistota totiž nemá jen jednu podobu a často se projeví způsobem, který bychom si s ní vůbec nespojovali. U někoho je patrná jen v určitých situacích, například když se ocitne mezi neznámými lidmi nebo před důležitým rozhodnutím, u jiného zase může být přítomná dlouhodobě a ovlivňuje pak jeho vztahy i každodenní fungování, aniž by to ale okolí tušilo.
Aby to nebylo tak jednoduché, rozeznat, co je skutečně povahový rys a co už souvisí s vnitřními pochybnostmi, taky nemusí být úplně snadné. Člověk může být přirozeně opatrný, citlivý nebo náročný sám na sebe a žádná nejistota za tím být nemusí. Stejně tak může někdo působit velmi sebevědomě, přestože uvnitř prožívá pravý opak.
Pocity nejistoty navíc nejsou něčím, čemu by se člověk jednou provždy buď vyhnul, nebo jim naopak vyloženě podléhal. Tohle je v rovnici nejistoty velká proměnná. Mění se podle životního období, zkušeností i prostředí, ve kterém se pohybujeme.
Jinak se můžeme cítit v době, kdy se nám daří, máme kolem sebe blízké lidi a víme, kam směřujeme. Jinak zase chvíli, kdy procházíme změnou, zažijeme odmítnutí nebo se ocitneme v situaci, ve které si nejsme jistí svou pozicí. Krátkodobé pochybnosti jsou proto naprosto běžnou součástí života a samy o sobě nemusí znamenat vůbec nic.
Zajímavější je sledovat, když se určitý způsob reagování opakuje a postupně začne ovlivňovat rozhodování, vztahy nebo pohled člověka na sebe sama. Tehdy už může být užitečné podívat se na některé ne tak nápadné signály, které napovídají, že za zdánlivě obyčejným chováním se může skrývat mnohem větší nejistota, než by okolí čekalo. A někdy to o sobě dokonce netušíme ani my sami.
Rozcestník ukazatelů nejistého člověka se ti tak bude hodit nejen třeba v případě partnera, ale snadněji pak můžeš číst i sama v sobě.
Donekonečna analyzuje
U nejistého člověka může velkou část dne zabírat ztěžklé přemýšlení nad tím, jak ho vnímají ostatní. Stačí, aby někdo odpověděl na zprávu trochu stručněji než obvykle, sem tam v konverzaci chybí smajlík, pozdrav při náhodném setkání byl rychlejší a míň vřelý a už to jede.
V hlavě nejistého člověka se začnou odehrávat scénáře, které všechny tyhle drobnosti rozpitvají na prvočinitele. Hned se začnou objevovat pochybnosti, jestli se něco nestalo, jestli se druhý nezlobí nebo jestli jsme neřekli něco špatně.
Po těchhle situacích přichází na řadu potřeba ujistit se, že je všechno v pořádku. Jenže když takové ujištění nepřichází, nejistý člověk si většinou neumí říct, že druhý člověk má zkrátka ne úplně dobrý den nebo právě nemá čas. Místo toho začne pochybovat sám o sobě a hledá chybu tam, kde žádná být nemusí.
Hodně mluví
Nejistota se někdy projevuje i tím, že člověk mluví víc, než je v dané situaci potřeba. Ticho mu není příjemné, a tak ho rychle zaplní vyprávěním, vysvětlováním nebo různými poznámkami. Může mít potřebu pořád něco dodávat, obhajovat svoje rozhodnutí, vyprávět podrobnosti, které vlastně nikdo nepotřebuje znát, nebo pokračovat v hovoru i ve chvíli, kdy už téma přirozeně skončilo.
Často nejde o to, že by nejistý člověk byl skutečně upovídaný nebo až tak společenský. Spíš se prostřednictvím mluvení snaží získat jistotu, že je v rozhovoru zajímavý a že ho ostatní přijímají.
Když se například ocitne mezi lidmi, které nezná dobře, může mít pocit, že musí něco říkat právě proto, aby za žádnou cenu nejistě nepůsobil. Paradoxně tím ale může působit ještě nervózněji, než kdyby nechal rozhovor nenásilně plynout.
Nejistého člověka můžeš poznat podle několika znaků. Občas to ale může být zavádějící.
Nedokáže nikoho odmítnout
Nejistý člověk mívá velký problém říct druhým ne, i když s něčím nesouhlasí nebo už na další povinnost vůbec nemá ani kapku času. Nechce nikoho zklamat, bojí se, že si o něm ostatní pomyslí něco špatného, nebo má obavu, že by kvůli odmítnutí mohl přijít o něčí přízeň.
Radši proto ustoupí, vezme na sebe další, další a další úkol, přizpůsobí svůj program nebo udělá něco, do čeho se mu vůbec nechce.
Většinou bohužel nejde o jednorázovou ochotu pomoct, ale o vzorec, který se opakuje i ve chvílích, kdy už člověk sám začíná být unavený nebo naštvaný. Potom samozřejmě navenek působí jako někdo mimořádně vstřícný, ale uvnitř ho trápí, že nedokázal myslet taky na sebe. Už zase!
Říct ne pro něj tedy není jen obyčejné odmítnutí konkrétní žádosti. Může mít pocit, že tím riskuje vztah, sympatie nebo dobré mínění druhého člověka.
Vymýšlí si
V případě nejistoty nemluvíme o lži. Těmhle lidem někdy nestačí realita taková, jaká je. Když má někdo pocit, že jeho vlastní život není dost zajímavý, úspěšný nebo obdivuhodný, začne si ho před ostatními trochu vylepšovat. Přidá historku, která se ve skutečnosti nestala, udělá ze svého pracovního úspěchu větší událost, než jakou byl, nebo se nenápadně pochlubí něčím, co ve skutečnosti vůbec nemá.
Omluvou budiž to, že jeho cílem není nikoho poškodit. Často je za tím spíš potřeba působit líp, než se člověk sám uvnitř cítí. Takové přikrášlování dotyčnému na chvíli dodá pocit, že má ostatním co nabídnout a že se nemusí za svůj skutečný život stydět.
Problém nastává ve chvíli, kdy se podobné historky začnou hromadit a člověk musí své předchozí výmysly dál rozvíjet, aby na ně realita nenarazila. Což je poměrně stresující a náročné na paměť…
Jeho nálady jdou z extrému do extrému
Jeden den srší energií, všechno ho baví a má pocit, že úplně všechno zvládne. O pár dní později se uzavře, nic se mu nechce a i běžné situace jsou pro něj mnohem náročnější. Tyhle výrazné změny nálad samozřejmě nemusí automaticky znamenat nejistotu, ale u některých lidí souvisejí právě s tím, jak silně jejich vlastní hodnota závisí na tom, co se kolem nich děje.
Když se jim něco podaří nebo získají uznání, sebevědomí rychle vyskočí nahoru. Stačí ale odmítnutí, nepříjemná poznámka nebo pocit, že se jim něco nepovedlo, a nálada se může stejně rychle propadnout do temného sklepení.
Člověk pak reaguje na jednotlivé situace mnohem intenzivněji, než by odpovídalo jejich skutečné váze, protože každá z nich pro něj zároveň představuje zprávu o tom, jakou má hodnotu.
Možné problémy s váhou
Vztah k vlastnímu tělu je něco, co dokáže nejistotu detekovat celkem rychle. Člověk se pořád zabývá tím, jak vypadá, co si může obléct, jestli někde nepůsobí příliš silně a jak jeho postavu vnímají ostatní. Kvůli tomu může odmítat společné focení, vyhýbat se některým místům nebo si vybírat oblečení hlavně podle toho, co schová problematické partie.
Jindy se jeho nespokojenost zase naopak může projevit neustálým hubnutím a následným návratem ke starým návykům, protože to číslo na váze je tím, co začne rozhodovat o tom, jestli se zrovna cítí dobře, nebo špatně.
Nejistota přitom nemusí souviset jen s tím, kolik člověk skutečně váží. I někdo, kdo má objektivně běžnou postavu, může být přesvědčený, že vypadá hrozně, a svou hodnotu pak poměřuje tím, jak se právě v daný okamžik vidí v zrcadle. Váha je tak ukazatel, jehož gró je strašně zvláštní, ale vlastně to do sebe celé zapadá, když se na chvíli zastavíme a zamyslíme se nad tím.
Neumí přijímat komplimenty
Pochvala někoho takového spíš znejistí, než že by opravdu potěšila. Když někdo ocení vzhled, práci nebo třeba něco, co se nejistému člověku povedlo, ten okamžitě hledá způsob, proč tomu nevěřit. Místo obyčejného poděkování začne vysvětlovat, že to zase tak dobré nebylo, že měl jen štěstí nebo že dotyčný přehání.
Někdy kompliment dokonce shodí úplně, protože přijmout představu, že na něm opravdu někdo vidí něco pozitivního, je pro něj nadlidský výkon.
Čím větší pochvala přijde, tím víc argumentů proti ní může hledat. Pro okolí to pak může být únavné, protože i upřímná snaha někoho potěšit narazí na rychlý nesouhlas. Za takovou reakcí přitom nemusí být falešná skromnost, ale skutečný problém uvěřit tomu, že si uznání zaslouží. Kompatibilita příjemce a odesílatele je v tomhle případě ale těžká věc, bohužel.
Rychle opouští plány
Na začátku bývá obrovské nadšení. Člověk se pro něco rozhodne, v hlavě si představuje, jak všechno zvládne, nakoupí si potřebné věci, naplánuje další kroky a chvíli má pocit, že tentokrát už to opravdu vyjde. Jenže jakmile prvotní nadšení opadne a přijde první komplikace, něco se pokazí nebo výsledek není takový, jaký si představoval, začne o svém rozhodnutí pochybovat.
Potíž je v tom, že než aby dal novému plánu čas, hledá důvody, proč v něm nepokračovat. Kurz je najednou zbytečný, nový koníček ho přestane bavit, změna práce se začne zdát příliš riskantní a projekt, na který ještě před pár týdny nedal dopustit, skončí někde odložený mezi ostatními nedokončenými nápady.
Za takovým jednáním přitom nemusí být lenost ani neschopnost dotahovat věci do konce. Pokud si člověk není jistý sám sebou, může být pro něj velmi těžké pokračovat ve chvíli, kdy už nemá jistotu, že bude úspěšný. Vzdát se je pak jednodušší než vydržet období, kdy se musí učit, dělat chyby a smířit se s tím, že výsledek nemusí přijít hned. Okolí tenhle projev často mylně považuje za vzdušné zámky a zase je to pochopitelné.
Manipuluje lidmi
Nejistota se někdy neprojevuje jen stažením do sebe, ale naopak snahou získat nad okolím větší kontrolu. Člověk potřebuje mít jistotu, že ho druzí neopustí, že udělají to, co očekává, a že se bude cítit v bezpečí.
K tomu může používat nejrůznější způsoby a praktiky. Od citového vydírání přes vyvolávání pocitu viny až po uražené mlčení nebo záměrné vytváření napětí. Když například partner udělá něco, co se mu nelíbí, nemusí říct otevřeně, co ho trápí. Místo toho se začne chovat odtažitě, čeká, až si druhý všimne změny, a doufá, že ho tím přiměje k omluvě nebo změně chování.
Podobně může pracovat s pocitem viny i v přátelství nebo v rodině, když potřebuje, aby mu někdo vyšel vstříc. Ale pozor, tohle není vysvětlení ani obhajoba. Vůbec to neznamená, že za každou manipulací vlaje nejistota. To, že jakmile se někdo rozhodne po svém nebo mu odmítne vyhovět, vnímá mnohem citlivěji, než by odpovídalo samotné situaci, je zkrátka problém. A problémy, jak všichni víme, bychom měli řešit. Ne se za ně schovávat.
Podezřelá řeč těla
Verbální a neverbální komunikaci známe všichni. Tělo někdy prozradí nejistotu dřív než samotná slova. Člověk se během rozhovoru může vyhýbat očnímu kontaktu, neustále si upravovat oblečení, sahat si na obličej, pohrávat si s rukama nebo měnit polohu, protože se necítí úplně pohodlně ani komfortně ve vlastním nitru.
Jindy naopak působí nápadně strnule, jako by si každé gesto předem hlídal. Pak je ale pro změnu zase mimořádně rozšafný a vzduchem lítají ruce i hlasité výbuchy smíchu.
I v případě takového chování to má nejistý člověk u okolí nahnuté. Nervózní pohyby můžou vypadat jako neupřímnost, odvracení pohledu jako nezájem a přílišná kontrola gest zase jako chlad nebo odstup.
Vyhodnotit situaci správně může být pro druhou stranu náročné. Samotná řeč těla ale samozřejmě není důkazem, že je člověk nejistý. Každý má jiné návyky a někdo je nesvůj třeba jen proto, že se ocitl v neznámém prostředí. Důležitější je hlídat, jestli se podobné projevy opakují hlavně v situacích, ve kterých má člověk pocit, že je hodnocený, pozorovaný nebo že musí před ostatními nějak obstát.
Nejistota se zkrátka umí vtělit do různých podob a někdy to trvá, než člověku dojde, co se za nimi skrývá doopravdy. Možná proto sem tam stojí za to nesoudit tak rychle a mít kapku ochoty rozklíčovat, jestli věci nejsou trochu jinak, než jak si na první dobrou myslíme.
Na druhou stranu je fakt, že i nejistý člověk by měl umět krapet spolupracovat a situaci nestěžovat ani sobě, ani ostatním.
Jak to máš s nejistotou ty? Máš ve svém okolí někoho opravdu nejistého? Jak se to projevuje? Poděl se s námi o svoje postřehy v diskuzi pod článkem!
Autorka článku: Bára Klímová
Použité zdroje:
- powerofpositivity.com/insecure-person-behaviors-revealed
- mujrozhlas.cz/nadech/jak-zit-ve-svete-plnem-nejistoty-budeme-muset-zmenit-predstavu-o-dobrem-zivote-rika
- ceskatelevize.cz/porady/15843316458-tezko-v-dusi
- edu.ceskatelevize.cz/tema/lidska-osobnost
- psychologytoday.com/us/blog/fulfillment-at-any-age/201511/4-signs-that-someone-is-insecure