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Vědci zjistili, o kolik let vám může samota zkrátit délku života v dobrém zdraví

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Dennívýzva
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Samota je podle Světové zdravotnické organizace neviditelná hrozba. Vědci zjistili, že může zkrátit délku života v dobrém zdraví o několik let. Co dovede s naším tělem a psychikou a jak proti ní bojovat?
Ilustrační foto

Ilustrační foto

Zdroj: Magnific
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 08:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů TrendEvy

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