Vědci zjistili, o kolik let vám může samota zkrátit délku života v dobrém zdraví

Osamělost jako neviditelná hrozba
„Budu radši sám,“ řekne si mnoho zklamaných lidí, kteří věřili špatnému člověku. Možná jim bodl kudlu do zad jejich životní partner, kterého považovali za osudového, nebo je zradil kamarád či někdo z rodiny. Někteří lidé se uzavřou nejen před danou osobou, ve které se spletli, ale také před celým světem. Možná se navenek zdá, že takové rozhodnutí je moudré, povede k většímu vnitřnímu klidu a méně stresu. Však si vystačím sám se sebou, nebo ne?
Jenže samota ve formě dlouhodobé izolace není pro člověka dobrá, alespoň to tvrdí nejrůznější studie i Světová zdravotnická organizace (WHO), která dokonce samotu označila za „neviditelnou hrozbu“. Podle odborníků z WHO může mít izolace negativní vliv na celkové zdraví člověka. Opírá se přitom o data: Mezi lety 2014 až 2019 byla osamělost spojována s více než 871 000 úmrtími ročně. Ať už se nám to totiž líbí, nebo ne, člověk je tvor společenský a sociální interakci v určité míře potřebuje. Už dnes výzkumy ukazují, že samota zvyšuje riziko některých onemocnění – třeba mrtvice, deprese či srdečních chorob.
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Samota vám může zkrátit délku života v dobrém zdraví
Vědci rovněž zjistili, že osamělost vám může „ukrást“ i roky života v dobrém zdraví. Konkrétně 6 let, jak naznačují data výzkumníků z Univerzity v Tulane. Ti se snažili dopočítat k tomu, kolik přesně let může osamělost ubrat a došli ke zjištění, že sociální izolace může mít vliv na délku života bez onemocnění – týká se to psychického i fyzického zdraví. Studie tak navázala na předchozí průzkumy, které rovněž došly k závěru, že osamělost má velké negativní dopady na lidské zdraví. Vědci analyzovali data u více jak 277 000 dospělých, které sledovali během let.
Výsledky výzkumu hovoří jasně, ti, kteří nebyli osamělí, byli na tom lépe, co se týče fyzického a duševního zdraví, přičemž na psychiku to mělo vliv ještě větší. Navíc je zajímavé sledovat danou problematiku s ohledem na pohlaví, muži snášeli osamělost hůře než ženy. To je také v souladu s jinými studiemi, kdy se například ví, že single ženy jsou šťastnější než nezadaní muži.
Jak se přestat cítit osaměle?
Snadno se to řekne, ale hůře se to udělá. Možná jste se s tímto problémem někomu svěřili, a on vás odbyl vágní větou: „Tak jdi mezi lidi.“ Takto jednoduché to není. Vymanit se ze samoty může být pro člověka, který už si na ni zvykl, těžké. Mnohdy má strach navazovat nové kontakty po předchozích zklamáních, nedůvěřuje lidem, je sociálně méně obratný nebo se stydí. Také se přátelství v dospělém věku navazují obtížněji než v dětství nebo při dospívání. Dospělí lidé mnohdy jedou v zajeté rutině a neví, kde by se s novými lidmi setkali.
Prvním krokem je oslovit lidi, co už znáte, jen jste s nimi přerušili kontakt. Může to být třeba spolužačka, se kterou jste se kdysi kamarádili, nebo se můžete snažit zapracovat na vztazích v rodině, pakliže jsou z nějakého důvodu vazby přetrhané. Pokud byste spíše rádi potkali nové lidi, pak je skvělou příležitostí najít si koníček, který vás bude bavit a velmi pravděpodobně tam potkáte stejnou sortu lidí. V tomto jsou mocné sociální sítě, kde se sdružují knihomilové, nadšenci do zahradničení i pejskaři. Za normálních okolností byste se možná minuli, ale tady najdete lidi se stejným zájmem, se kterými budete na jedné vlně. Sledujte i pořádané akce, kde se lidé potkávají.
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Nestyďte se přijít sami, uvidíte, že mezi stejně smýšlející lidi rychle zapadnete a přátele si najdete možná snáze, než jste si mysleli. Pokud jste vůdčí osobnost, můžete to být vy, kdo proti odloučení bude aktivně bojovat, například můžete uspořádat sousedské setkání nebo založit zájmový spolek. Spoustě lidí také pomáhá péče o druhé lidi a dobrovolničení, aby se necítili tak izolovaní. Navíc vás u srdce zahřeje i dobrý pocit, že jste někomu rozjasnili den. Vhodné jsou zejména pravidelné aktivity – kroužky, plánovaná setkání, rutinně opakující se akce. V neposlední řadě neváhejte vyhledat odborníka, pokud máte pocit, že vás samota přemáhá.
WHO, Science Daily, Psychology Today, Harvard