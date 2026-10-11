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Pod náklaďákem v Chrastavě se propadla zpevněná plocha

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Tři jednotky hasičů vyrazily v neděli odpoledne do Chrastavy. Pod nákladním autem se tam propadla zpevněná plocha. Hasiči kvůli zásahu dočasně uzavřeli Libereckou ulici.
Pod náklaďákem v Chrastavě se propadla zpevněná plocha

Pod náklaďákem v Chrastavě se propadla zpevněná plocha

Zdroj: HZS LK
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.10.2026 14:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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