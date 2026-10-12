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Sivák slibuje Mikuláškovi zlomená žebra. Baba Jaga tvrdí, že by si to s ním mohl vyřídit i venku

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Václav Sivák chce proti výrazně těžšímu soupeři ukázat svou boxerskou převahu a slibuje tvrdé údery. Václav Mikulášek naopak spoléhá na sílu a tvrdí, že jejich prosincový souboj nebere osobně.
Sivák slibuje Mikuláškovi zlomená žebra. Baba Jaga tvrdí, že by si to s ním mohl vyřídit i venku

Sivák slibuje Mikuláškovi zlomená žebra. Baba Jaga tvrdí, že by si to s ním mohl vyřídit i venku

Zdroj: RFA
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 08:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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