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Potravinoví moli ve spíži: Jak se jich zbavit a zabránit jejich návratu

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Dennívýzva
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Otevřete sáček s moukou a objevíte jemná vlákna. Večer pak kolem kuchyňské linky proletí drobný motýlek. Potravinoví moli dokážou znepříjemnit vaření, i znehodnotit zásoby. Zbavit se jich lze, vyžaduje to ale důkladnou kontrolu potravin, úklid a trochu trpělivosti. Do kuchyně si je můžete přinést s nákupem Výskyt potravinových molů nemusí znamenat zanedbanou domácnost. Vajíčka, nebo larvy si […]
Potravinoví moli ve spíži: Jak se jich zbavit a zabránit jejich návratu

Potravinoví moli ve spíži: Jak se jich zbavit a zabránit jejich návratu

Zdroj: Canstockphoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 09:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

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