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Dušičková miska na hrob: Jen chvojí, vřes, šišky, okrasné trávy a květy stačí k vytvoření pěkné dušičkové dekorace

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Dušičková miska na hrob vyrobená z chvojí, vřesu, šišek a dalších přírodnin vykouzlí krásnou dušičkovou dekoraci na hrob. Podívejte se, jak vytvořit dušičkovou výzdobu krok za …
Dušičková miska na hrob: Jen chvojí, vřes, šišky, okrasné trávy a květy stačí k vytvoření pěkné dušičkové dekorace

Dušičková miska na hrob: Jen chvojí, vřes, šišky, okrasné trávy a květy stačí k vytvoření pěkné dušičkové dekorace

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 12.10.2026 08:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

Web je určen všem, kdo mají rádi zahradničení, pěstování a pobyt v přírodě. Přináší praktické rady pro péči o okrasné i užitkové rostliny, tipy na sezónní práce, inspiraci pro zahradní design i návody, jak vytvořit příjemné prostředí kolem domu.Čtenáři zde najdou informace o pěstování květin,...

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