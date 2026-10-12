Tato barva vlasů ubere ženám po šedesátce až 15 let. Kadeřnice ji doporučují i těm, které už nechtějí barvit

Jakmile začnou šediny houstnout, většina žen sáhne po tmavší barvě. Logika se zdá neprůstřelná, protože tmavá šedinu spolehlivě přikryje. Kadeřnice ale ve svých křeslech vidí pořád stejnou věc. Právě tahle volba dokáže ženě po šedesátce roky přidat, místo aby jí je ubrala. Existuje přitom odstín, který funguje přesně naopak a svědčí i těm, které už k holiči chodit nechtějí.
Tmavá barva šediny neschová, roky přidá
Čím víc let přibývá, tím víc pokožka ztrácí vlastní pigment a zesvětlá. Vedle takové tváře působí uhlově černá nebo sytě tmavá barva jako tvrdý rám. Kontrast mezi světlou kůží a tmavými vlasy vytáhne každou vrásku a prohloubí stíny pod očima. Obličej pak vypadá přísně a unaveně.
Stejně ošemetné bývají ledově platinové a studené popelavé odstíny, které roky plnily salony. Na zralejší pleti vyznívají chladně a dodají tváři našedlý, bledý nádech. Výsledek je obrácený, než žena čekala. Barva, která měla omladit, naopak přidá.
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Kadeřnice se shodují na jednoduchém vodítku. Barvu stačí posunout decentně, nanejvýš o tón nebo dva nad vaši přirozenou, a zůstat v teplé paletě. Teplá barva odráží světlo, rozjasňuje pleť a změkčuje rysy.
Mezi nejčastější tipy patří: – medová a zlatavá blond, – karamelová, – máslová, – béžová.
Kdo ke světlým vlasům nechce, může zůstat u hnědé a vybrat teplou kaštanovou se zlatavými či měděnými odlesky. I tmavší vlasy totiž omladí, pokud mají v sobě teplo. Ploché, studené a jednolité barvy naopak tvář zavřou.
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A tady přichází odstín, kvůli kterému dnes ženy barvu úplně odkládají. Přirozená stříbrná. Dobře upravené šediny působí elegantně i moderně a hlavně u obličeje nevytvářejí tvrdý kontrast jako černá. Stříbro odráží okolní světlo a chová se jako přirozený rozjasňovač pleti.
Pomáhá k němu technika zvaná gray blending. Kadeřník při ní jemně prolne vaše šediny se zbytkem vlasů, takže přechod vypadá přirozeně a skoro nepotřebuje údržbu. Narostlé kořínky nejsou vidět, protože už se nemá co zakrývat. Právě proto stříbrnou nosí hrdě i řada hereček a modelek, které se roky objevují na červeném koberci, u nás třeba modelka Pavlína Pořízková.
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Podobně pohodlná je cesta přes máslovou blond. Světlý teplý odstín narostlé šediny krásně pohltí, takže mezi návštěvami salonu odrosty tolik nebijí do očí. Pro ženu, která nechce řešit barvu každé tři týdny, je to velká úleva.
Víc tónů omladí líp než jedna plochá barva
Zralým vlasům nejvíc prospívá barvení, které kombinuje několik odstínů. Balayage i jemný melír rozehrají ve vlasech hloubku a pohyb, takže působí plněji a živěji. Zvlášť se vyplatí prosvětlit prameny, které lemují obličej, protože tvář rámují a v partii lícních kostí jí dodají světlo.
Kombinace více odstínů přes balayage nebo jemný melír dodá zralým vlasům hloubku a působí přirozeně. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Oproti tomu jediný tón natažený po celé hlavě zralé vlasy spíš srazí. Rozprostře se do ploché masy, ve které o to víc vyniknou místa, kde už vlasy prořídly. Výhodou melíru a balayage je navíc to, že narostlé kořínky v nich splývají, takže k holiči nemusíte tak často.
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Univerzální barva pro všechny neexistuje. Aby odstín skutečně omlazoval, musí ladit s podtónem vaší pleti. Jestli je teplý, nebo studený, napoví i šperky. Komu víc sluší zlaté, bývá teplý typ a svědčí mu medové a karamelové tóny. Komu stříbrné, patří spíš ke studeným a unese chladnější odstíny. Zesvětlování a jemné přechody, zvlášť u tmavých vlasů, radši svěřte kadeřníkovi, doma to bývá zrádné.
Výběr podle podtónu přehledně shrnuje následující tabulka:
Šperky, které vám sluší Podtón pleti Vhodné odstíny vlasů zlaté teplý typ medové a karamelové tóny stříbrné studený typ chladnější odstíny
Zralé vlasy navíc bývají sušší a lámavější, takže barva potřebuje péči. Lesk a pružnost jim vrátí hydratační masky a vlasové oleje. Pokud nosíte šediny, sáhněte po fialovém šamponu. Neutralizuje nežádoucí žluté tóny a dodá stříbru čistý, studený lesk.
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Zdroje: https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/barva-vlasu-mladsi-vzhled-po-60/, https://www.schwarzkopf.cz/clanky/barvy-na-vlasy/jakou-vybrat-barvu/young-hair-colours.html, https://friseurshop.cz/blog/barva-vlasu-po-50-tce-ktera-barva-omlazuje, https://salona.cz/blog/marketing-salonu/sede-vlasy-komu-slusi-a-jak-je-nosit-s-eleganci-v-roce-2026, https://www.dotyk.cz/magazin/barvy-na-vlasy-pro-60letou-zenu/, https://www.kondice.cz/beauty-a-vzhled/vlasy-sediny-trend-gray-blending/