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Václav Knop má o 35 let mladší partnerku! Svatba? Promluvila o prstýncích i romantických začátcích

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Herec Václav Knop (77)  prožívá se svou o 35 let mladší partnerkou - Petrou Bartoňovou (42) krásné období. Letos spolu slaví pět let od seznámení a jeho přítelkyně prozradila, čím je jejich vztah výjimečný, jaké romantické chvíle jí zůstaly v paměti i jak to mají se svatbou. Exkluzivně pro Aplausin.cz promluvila také o prstýncích, které od svého partnera už dostala.
Mezi diváky byl i Václav Knop s partnerkou Petrou Bartoňovou

Mezi diváky byl i Václav Knop s partnerkou Petrou Bartoňovou

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 08:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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