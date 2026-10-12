Václav Knop má o 35 let mladší partnerku! Svatba? Promluvila o prstýncích i romantických začátcích

Václav Knop má o 35 let mladší partnerku! Svatba? Promluvila o prstýncích i romantických začátcíchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Mezi diváky byl i Václav Knop s partnerkou Petrou BartoňovouZdroj: herminapress
Článek byl publikován 12.10.2026 08:57
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